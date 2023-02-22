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Новини Війна
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Путін зберіг войовничий тон, але не запропонував вихід з глухого кута у війні, - розвідка Великої Британії

путін

Путін зберігає войовничий тон, але не повідомив росіянам реальних способів, які могли б вивести Росію з нинішнього глухого кута на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Під час свого послання до Федеральних зборів Путін "чітко заявив, що має намір продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні", зазначили у розвідці.

Там також розповіли, що російський диктатор назвав західні еліти "символом тотальної безпринципної брехні" та призупинив участь Росії у договорі про контроль над ядерною зброєю.

"Путін зберіг войовничий тон, який він використовував у своїх виступах протягом останніх шести місяців, але не повідомив про будь-які практичні заходи, які могли б вивести Росію з нинішнього глухого кута на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Також російський диктатор продовжує висловлювати суперечливі наративи про екзистенційну боротьбу і наполягає при цьому, що в Росії все гаразд та йде за планом.

"Це робить обидва наративи неефективними", - зазначили у розвідці Великої Британії.

Також читайте: Трасс закликала Британію якнайшвидше передати Україні винищувачі

Автор: 

Велика Британія (5610) путін володимир (23881) розвідка (3867) росія (65394) зовнішня розвідка (469)


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Топ коментарі
+13
Путин, как человек дворового воспитания и уголовной ментальности, всегда действует как урка среди фраеров - берет на слабо.
Забоятся - сядет на голову.
Не обратят внимание - и он сделает вид, что ничего особого не случилось.
Дадут сдачи - и пошел слезы по чумазой роже размазывать - А меня то за что???
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22.02.2023 09:17
+6
А вихід тільки один, або ми його разом з зеленим дебілом, або вони нас.
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22.02.2023 09:17
+6
Вспомните Сталина, умер все рыдали по всей стране. Затем Хрущ сказал, что он гад и тиран и его вынессли с мавзолея и придали критике и забвению. Этот сдохнет и будет все тоже самое, всех собак на него повесят и отрекутся от него через месяц после кончины.....
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22.02.2023 09:29
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та тін і не думав мясові щось пропонувати - біомаса розуміє тільки силу
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22.02.2023 09:15 Відповісти
А вихід тільки один, або ми його разом з зеленим дебілом, або вони нас.
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Путин, как человек дворового воспитания и уголовной ментальности, всегда действует как урка среди фраеров - берет на слабо.
Забоятся - сядет на голову.
Не обратят внимание - и он сделает вид, что ничего особого не случилось.
Дадут сдачи - и пошел слезы по чумазой роже размазывать - А меня то за что???
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Та досить вже. Забудьте цю маячню й@бнутого.
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22.02.2023 09:22 Відповісти
Войовничий тон бункерного і срущого в чемодан?
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22.02.2023 09:28 Відповісти
Вспомните Сталина, умер все рыдали по всей стране. Затем Хрущ сказал, что он гад и тиран и его вынессли с мавзолея и придали критике и забвению. Этот сдохнет и будет все тоже самое, всех собак на него повесят и отрекутся от него через месяц после кончины.....
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22.02.2023 09:29 Відповісти
Так.Але сифілітика чомусь не трогають....тіпа,он святой?!))
Змусив всю інтелігенцію виїхать в Америку,Европу...сім'ю царя розстріляв....
А тупі вівці моляться на нього...
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22.02.2023 09:41 Відповісти
Звичайний блеф і бравада .. ***** настільки передбачуваний ..

Чувака який заявляє що - в Росії все гаразд та все йде за планом. Джерело: . слід - негайно відправити на лікування до психіатричної клініки .

І це думка не моя , а дуже багатьох - самих же кацапських пропагандонів із соцмереж . Хоча я її цілком з ними поділяю ..
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22.02.2023 09:38 Відповісти
Путин это урка. Урка - уголовники-рецидивисты, отпетые бандиты, разбойники и воры. термин означает положение конкретного человека в преступном мире, его взгляды и ценности. Настоящий урка не станет размениваться на мелочевку. Гоп-стоп в подворотне - удел мелких воришек, которых в криминальном обществе не очень уважают. Другое дело крупный грабеж, вооруженный налет, ограбление банка или магазина. Вот это как раз дело для уркагана.
Для таких бандитов очень важны уголовные понятия. Они не признают никаких социальных норм и презирают обычных граждан. Чаще всего такие уголовники входят в преступные группировки.
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22.02.2023 09:38 Відповісти
умный ишак отличается от глупого тем, что может делать умную морду, а воинственный ишак воинственную
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22.02.2023 09:41 Відповісти
Все просто - все что их отци не достроили, он спустил в свой чемоданчик.
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22.02.2023 10:07 Відповісти
 
 