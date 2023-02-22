Путін зберіг войовничий тон, але не запропонував вихід з глухого кута у війні, - розвідка Великої Британії
Путін зберігає войовничий тон, але не повідомив росіянам реальних способів, які могли б вивести Росію з нинішнього глухого кута на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Під час свого послання до Федеральних зборів Путін "чітко заявив, що має намір продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні", зазначили у розвідці.
Там також розповіли, що російський диктатор назвав західні еліти "символом тотальної безпринципної брехні" та призупинив участь Росії у договорі про контроль над ядерною зброєю.
"Путін зберіг войовничий тон, який він використовував у своїх виступах протягом останніх шести місяців, але не повідомив про будь-які практичні заходи, які могли б вивести Росію з нинішнього глухого кута на полі бою", - йдеться в повідомленні.
Також російський диктатор продовжує висловлювати суперечливі наративи про екзистенційну боротьбу і наполягає при цьому, що в Росії все гаразд та йде за планом.
"Це робить обидва наративи неефективними", - зазначили у розвідці Великої Британії.
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Забоятся - сядет на голову.
Не обратят внимание - и он сделает вид, что ничего особого не случилось.
Дадут сдачи - и пошел слезы по чумазой роже размазывать - А меня то за что???
Змусив всю інтелігенцію виїхать в Америку,Европу...сім'ю царя розстріляв....
А тупі вівці моляться на нього...
Чувака який заявляє що - в Росії все гаразд та все йде за планом. Джерело: . слід - негайно відправити на лікування до психіатричної клініки .
І це думка не моя , а дуже багатьох - самих же кацапських пропагандонів із соцмереж . Хоча я її цілком з ними поділяю ..
Для таких бандитов очень важны уголовные понятия. Они не признают никаких социальных норм и презирают обычных граждан. Чаще всего такие уголовники входят в преступные группировки.