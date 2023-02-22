В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: У Білорусі злітав МіГ (оновлено)
На території усіх областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ, який є носієм ракет "Кинджал".
Станом на 11:00 оголошено про відбій тривоги. ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ пішли на посадку.
Топ коментарі
+20 віктор федорович #394174
показати весь коментар22.02.2023 09:20
+14 Small Jerboa
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+11 neverlok lok
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https://trueua.info/news/ukrainciv-poperedili-pro-mozhlivu-ataku-shahediv-najblizhchimi-godinami-tsho-vidomo https://trueua.info/news/ukrainciv-poperedili-pro-mozhlivu-ataku-shahediv-najblizhchimi-godinami-tsho-vidomo
Один Міг і тривога всю Україну.
Може проще ******* по тому Мігу з С-300?!
"Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року"
Абдужаліл Абдурасулов ВВС
1 година тому
1. У житлових масивах великих міст, особливо - нової забудови, фізично немає стільки підвалів-бомбосховищ, аби туди могли сховатись усі мешканці 12, 16 чи 20 поверхового будинку. Система метро більш-менш розвинута лише в Києві і Харкові. Знову ж таки, це не стосується спальних районів. Де хто бачив метро на Троєщині чи на Борщагівці? І де там людям ховатись?
2. Кожна година повітряної тривоги коштує малому і середньому бізнесу в цілому по Україні втрат на мільйони доларів. 35-40% малого і середнього бізнесу вже "лягло". То може виникнути така ситуація, що від ракет ми вбережимося, але половина країна стане жебраками.
Ось така арихметика...
Нагадаю, що зараз у влади ученики економічної "шкіли" кілі азіріва, який відомий тим, що казав про малий і середній бізнес так, цитую: "лутше б ви всє пашлі на заводи", кінець цитати.
Не вчи нас жити з Хєрманіі. Бо від твоїх божевільних порад вже нудить.