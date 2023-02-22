В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: У Білорусі злітав МіГ (оновлено)

На території усіх областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ, який є носієм ракет "Кинджал".

Станом на 11:00 оголошено про відбій тривоги. ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ пішли на посадку.

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