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Новини Війна
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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: У Білорусі злітав МіГ (оновлено)

На території усіх областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ, який є носієм ракет "Кинджал".

Станом на 11:00 оголошено про відбій тривоги. ДРЛО А-50У ВКС РФ та МіГ-31К ВКС РФ пішли на посадку.

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: У Білорусі злітав МіГ 01

Автор: 

повітряна тривога (924)


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Топ коментарі
+20
А коли буде - У Білорусі оголошено масштабну повітряну тривогу: В Україні злетів МіГ
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22.02.2023 09:20
+14
Мля!
Один Міг і тривога всю Україну.
Може проще ******* по тому Мігу з С-300?!
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22.02.2023 09:18
+11
Чекаємо там не тільки міг злетів а і А50 ..Вам довго розказувати для чого це робиться по причині вашої необізнасті ..А якщо вам заважає тривога підти в магазин по цигарки ,або хліб - ну то таке це ваш вибір .І ще раз не ігноруємо ПТ ,проходте в укриття ,збережіть своє життя .Думаю що нитики в коментах це ті хто ще не відчував що таке Х-22
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22.02.2023 09:25
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22.02.2023 09:18 Відповісти
Мля!
Один Міг і тривога всю Україну.
Може проще ******* по тому Мігу з С-300?!
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22.02.2023 09:18 Відповісти
******...
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22.02.2023 09:19 Відповісти
І навіщо людей шугати кожен раз, ті Кинджали дорогі і у кацапів їх мало. А от із-за тривоги виганяють з маркетів, з організацій,.. на вулицю.
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22.02.2023 09:20 Відповісти
Дмітрій, погуляєш на дворі.
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22.02.2023 09:22 Відповісти
Андрюша, постоїш в куточку.
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22.02.2023 09:43 Відповісти
А коли буде - У Білорусі оголошено масштабну повітряну тривогу: В Україні злетів МіГ
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22.02.2023 09:20 Відповісти
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22.02.2023 09:36 Відповісти
Як завжди.
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22.02.2023 09:21 Відповісти
По тому ТУ А-50У бахнути протирадарною ракетою - хватить нишпорить.
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22.02.2023 09:22 Відповісти
Свіжак по Півдню від ВВС, але без відповіді на питання:

"Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року"

Абдужаліл Абдурасулов ВВС

1 година тому
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22.02.2023 09:23 Відповісти
Патамушта Оманський договорняк.
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22.02.2023 09:30 Відповісти
а если бы бульбафурер пёрднул, так то по всей планете тревога бы была ..
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22.02.2023 09:24 Відповісти
Долітається.
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22.02.2023 09:25 Відповісти
Чекаємо там не тільки міг злетів а і А50 ..Вам довго розказувати для чого це робиться по причині вашої необізнасті ..А якщо вам заважає тривога підти в магазин по цигарки ,або хліб - ну то таке це ваш вибір .І ще раз не ігноруємо ПТ ,проходте в укриття ,збережіть своє життя .Думаю що нитики в коментах це ті хто ще не відчував що таке Х-22
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22.02.2023 09:25 Відповісти
Абсолютно правильне зауваження +++👍🏼👍🏼👍🏼
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22.02.2023 09:29 Відповісти
+
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22.02.2023 09:31 Відповісти
А якщо укриття поблизу нема жодного?
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22.02.2023 09:44 Відповісти
кому суждено умереть от кирпича тот от ракеты не окочуриться,тем более это быстрая смерть в 99% )3 раза за год 24-26 февраля был,хватило тех "укрытий" так да это выбор каждого личный но процентов 80-90 забило а на встратые бульбениковские взлеты так 99)))
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22.02.2023 09:44 Відповісти
у меня все магазины работают,так что пох на то завывание,единственое что хотелось чтобы как то мелодию поменяли на вт,эта приелась или ритм другой задать.
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22.02.2023 09:48 Відповісти
Легковажне ставлення до повітряних тривог закінчується з першим прильотом в обличчя кишок сусіда... Нема укриття - розосередитися, не скупчуватися, відійти подалі від потенційних цілей. Прості речі рятують життя.
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22.02.2023 10:12 Відповісти
На борту Мига 200 ракет ,? пупок не развяжется типа что на подлодке Курск дохлой... пятилетку за три дня или года ..💀👽
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22.02.2023 09:37 Відповісти
В одному селі завершили ротацію захисники з одного фронту. Годували їх, зігрівали, тиша їм страшна. Зранені,поламані,пошматовані. Вони роблять усе,щоб мирні жителі жили і будували вільну Україну. І ще син моєї подруги,який вийшов з Дебальцеве тоді і який є там на відео, також на фронті. Він воює за Вас,так,що тривога не іграшки, а загроза.
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22.02.2023 09:37 Відповісти
З приводу постійних повітряних тревог "на всяк випадок, бо злетів МІГ":
1. У житлових масивах великих міст, особливо - нової забудови, фізично немає стільки підвалів-бомбосховищ, аби туди могли сховатись усі мешканці 12, 16 чи 20 поверхового будинку. Система метро більш-менш розвинута лише в Києві і Харкові. Знову ж таки, це не стосується спальних районів. Де хто бачив метро на Троєщині чи на Борщагівці? І де там людям ховатись?
2. Кожна година повітряної тривоги коштує малому і середньому бізнесу в цілому по Україні втрат на мільйони доларів. 35-40% малого і середнього бізнесу вже "лягло". То може виникнути така ситуація, що від ракет ми вбережимося, але половина країна стане жебраками.
Ось така арихметика...
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22.02.2023 09:49 Відповісти
Головне, що чинуша прикрив свою сраку і його вже ніхто не зможе призначить відповідальним за смерті людей. А все інше насправді державу не цікавить, особливо не цікавлять проблеми малого та середнього бізнесу, бо цей бізнес належить людям, а не друзяшкам-олігархам.
Нагадаю, що зараз у влади ученики економічної "шкіли" кілі азіріва, який відомий тим, що казав про малий і середній бізнес так, цитую: "лутше б ви всє пашлі на заводи", кінець цитати.

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22.02.2023 10:04 Відповісти
У Черкасах студенти будівельного коледжу вишукували усі закинуті підвали,щоб обладнати на сховище. Якщо після року війни ви не знаєте де,що і куди, то ви не з Троєщини. Рівно,як і торгаш вище про магазини .
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22.02.2023 10:06 Відповісти
Підвал - це не сховище! Підвал легко перетворюється на братню могилу, з якої фіг відкопають, якщо ракета розвалить будівлю.

Не вчи нас жити з Хєрманіі. Бо від твоїх божевільних порад вже нудить.
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22.02.2023 11:02 Відповісти
 
 