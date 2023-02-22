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Новини Війна
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Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів

війна

У тимчасово окупованому Маріуполі вночі є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.

Про це повідомляє мерія Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нічних вибухів у Маріуполі. Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас радник мера Петро Андрющенко розповів, що було щонайменше 12 вибухів. Зафіксовано два ураження.

"Підтверджено влучання в склад БК в Аеропорту Маріуполя з прекрасним відгуком детонації.  Зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуській район)", - додав він.

Читайте: У Маріуполі пролунала серія вибухів, - міськрада

Автор: 

Маріуполь (3236)


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Топ коментарі
+42
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22.02.2023 09:38
+31
У кацапських пабліках підгорає ...





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22.02.2023 09:59
+17
Гарна новина. А то щось давно не чутно про Хаймарси було.
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22.02.2023 09:37
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Гарна новина. А то щось давно не чутно про Хаймарси було.
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22.02.2023 09:37 Відповісти
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22.02.2023 09:38 Відповісти
Це просто божествєнно!)))))))
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22.02.2023 12:49 Відповісти
українці ну дуже такі талановиті особистості))
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22.02.2023 13:14 Відповісти
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22.02.2023 15:29 Відповісти
По расстоянию там вроде далековато получается... Что то более далекобойное видать прибыло?
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22.02.2023 09:43 Відповісти
У кацапських пабліках підгорає ...





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22.02.2023 09:59 Відповісти
Супер новина подяка США і СЛАВА ЗСУ.
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22.02.2023 11:01 Відповісти
Маріуполь нарешті!
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Как правильно написать, макеевский привет или маккеевский привет?
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22.02.2023 10:39 Відповісти
Правильно буде Біг-Мак
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22.02.2023 11:00 Відповісти
Макеевский прилет!
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22.02.2023 12:59 Відповісти
У кацапов похоже все полевые кинооператоры одвухсотились. Давно не было шедевров снятых на месте бавовны, типа этого:

https://www.youtube.com/watch?v=n64t8WlZzw0
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22.02.2023 11:19 Відповісти
Ну хочь якісь добрі новини з мого рідного міста!(((
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22.02.2023 12:50 Відповісти
Гарні новини
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22.02.2023 13:33 Відповісти
Чудові новини гріють душу!
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11.07.2023 16:06 Відповісти
 
 