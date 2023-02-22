Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів
У тимчасово окупованому Маріуполі вночі є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.
Про це повідомляє мерія Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо нічних вибухів у Маріуполі. Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів", - йдеться в повідомленні.
Водночас радник мера Петро Андрющенко розповів, що було щонайменше 12 вибухів. Зафіксовано два ураження.
"Підтверджено влучання в склад БК в Аеропорту Маріуполя з прекрасним відгуком детонації. Зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуській район)", - додав він.
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