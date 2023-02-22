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Країни Балтії та Польща пропонують спростити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення олігархів РФ, Угорщина чинить опір

санкції

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення найбагатших людей Росії, але стикаються з опором з боку Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico.

Згідно з чинними правилами, ЄС може заморозити активи і накласти візові заборони на "провідних бізнесменів, які працюють у Росії".

Литва, Латвія, Естонія та Польща пропонують розширити це визначення, включивши до нього "їхніх найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують вигоду від них".

ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв'язку з діями Росії в Україні, багато з яких є російськими олігархами. Ще 96 осіб можуть бути додані до наступного пакету санкцій ЄС, свідчать проєкти документів, з якими ознайомилося видання.

Включення членів сімей олігархів та інших пов'язаних з олігархами осіб дозволило б накласти санкції на тисячі людей без необхідності доводити, що вони безпосередньо причетні до війни в Україні або діють в економічних інтересах російської держави.

Це могло б, наприклад, стосуватися колишньої дружини президента Росії Людмили Очеретної, дочки якої потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів оточення олігархів або політиків.

За словами одного з дипломатів, хоча деякі країни мали сумніви, експерти з правових питань працюють над цим питанням.

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Проте, за словами дипломатів, на зустрічі у вівторок, на якій посли ЄС обговорювали наступний раунд санкцій блоку, Угорщина чинила опір таким планам. Будапешт стверджував, що це не є частиною 10-го пакету санкцій, сказав один з дипломатів. Угорщина вже давно скептично ставиться до включення занадто великої кількості імен до списку.

За словами двох дипломатів, Угорщина також наполягала на виключенні чотирьох осіб з уже існуючого списку санкцій. Прізвища цих людей не повідомляються.

Ця вимога розпалює напруженість і, ймовірно, стане предметом чергових палких дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу. Під час цієї зустрічі вони обговорюватимуть не лише новий пакет санкцій проти Росії, але й так зване перенесення понад 1400 імен, які вже перебувають у списку, щоб зберегти їх під санкціями.

Це пов'язано з тим, що режим підлягає шестимісячному перегляду, який до цього часу був більш-менш формальним. Тепер Угорщина використовує цей перегляд як важіль впливу, наполягаючи на тому, що чотири конкретні особи мають бути викреслені з існуючого списку санкцій ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження режиму.

Якщо Угорщина заблокує перенесення і відмовиться йти на компроміс, всі 1400 осіб будуть виключені зі списку, попередили обидва дипломати.

Один з дипломатів не приховував свого розчарування: "Те, що Угорщина готова піти на такий ризик, свідчить про її зневагу до єдності та європейських цінностей".

Також читайте: 12 країн ЄС розробили та пропонують запровадити механізм покарання за обхід санкцій проти Росії, - Reuters

Автор: 

Угорщина (2295) Польща (8535) Балтія (345) росія (65394) санкції (11885)


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Топ коментарі
+7
Угорщина таки отправится за масквой. И не только вербально.
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22.02.2023 09:57
+7
Задовбали вже ці ******
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22.02.2023 09:58
+6
Хто б сумнівався мадяри відробляють монети кремлівські.
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22.02.2023 09:57
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Хто б сумнівався мадяри відробляють монети кремлівські.
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22.02.2023 09:57 Відповісти
Угорщина таки отправится за масквой. И не только вербально.
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22.02.2023 09:57 Відповісти
Задовбали вже ці ******
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22.02.2023 09:58 Відповісти
мадярів давно пора гнати як з ЄС так із НАТО !!!
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22.02.2023 10:03 Відповісти
Треба робити санкції проти західних компанії які платять в РФ, Райфайзен, ОтР, Кредит Агриколь, Ашан, Метро, Леруа
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22.02.2023 10:06 Відповісти
А ці чотири інкогніто випадково не друзі Арахамки ?
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22.02.2023 10:11 Відповісти
Очільник парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву голову МЗС Словаччини Растислава Качара, котрий нецензурно висловився на адресу прем'єр-міністра https://politics.novyny.live/u-sviatkovomu-zvernenni-orban-zaiaviv-shcho-ugorshchina-*******-z-rosiieiu-a-ne-z-**********-75259.html Віктора Орбана . Немет порадив словацькому дипломатові звернутися до психіатра.

Про це угорський політик сказав під час https://www.facebook.com/ujszo/videos/725669075697368 брифінгу .
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22.02.2023 10:19 Відповісти
Угорщина дивиться на Україну. А ми завжди проти санкцій олігархам. Можем розказати десь в Лондонському суді як ці олігархи 400000 людей рятували на окупіровпной території, чи натякнути США та Байдену, щоб наприклад на Абрамовича не накладали санкцій за великий вклад в перемовини між Зелею та Путлером.
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22.02.2023 10:57 Відповісти
А чому санкції ЄС не накладаються на членів уряду угорщини?
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22.02.2023 11:42 Відповісти
А задіяти власні спецслужби на протидію кацапським прихвостням в Угорщині в голову не приходить? Ті в кого не має совісті мають багато страхів і "скелетів в шафах". Чому б тихо і непомітно не перетворити це на справжній нічний кошмар кошмар угро-корупціонерів?
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22.02.2023 16:11 Відповісти
 
 