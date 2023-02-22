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Новини Війна
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Росіяни обстрілюють Харків, зафіксовано влучання у Київському районі. Поранення дістали 2 особи (оновлено)

ракета,ракети

Російські загарбники обстрілюють Харків, містян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про обстріли.

"У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", - додав він.

"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - зазначив пізніше глава ОВА.

Також читайте: У Харкові зараз проживає більш як 1 млн мешканців, - Терехов

Автор: 

Харків (5635) Терехов Ігор (311) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+24
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.02.2023 10:41
+4
позавчера кацапы выпустили 8 ракет по Харькову, ни одна не долетела. Все шмякнулись белгородцам на головы. они и сами себя неплохо обстреливают
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22.02.2023 11:18
+4
у тебя уже истерика. Выпей гидазепам и поплачь в подушку
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22.02.2023 11:22
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
Потрібно швидше закінчувати свій мопед.
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22.02.2023 10:55 Відповісти
Це мабуть дуже важко, бо в країні вже років 30 не виробляли мопедів.
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22.02.2023 11:02 Відповісти
але *** ты с какой юрты проснулся, вот кого кого а белгород ипут каждый день
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22.02.2023 11:03 Відповісти
именно белгород? ну это же ложь! зачем так откровенно пздболить!?
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22.02.2023 11:11 Відповісти
позавчера кацапы выпустили 8 ракет по Харькову, ни одна не долетела. Все шмякнулись белгородцам на головы. они и сами себя неплохо обстреливают
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22.02.2023 11:18 Відповісти
я не понял, что за закидоны? ты недоволен работой ВСУ? ну так вступай в ряды и покажи, как надо разрушать что-то значимое! и без твоих соплей разберутся куда шмалять из хаймарса
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22.02.2023 11:21 Відповісти
у тебя уже истерика. Выпей гидазепам и поплачь в подушку
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22.02.2023 11:22 Відповісти
Я тебе советую: попей гидазепам. А эти истерики все равно ничего хорошего не принесут. Лучше уже ничего не писать
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22.02.2023 11:29 Відповісти
наступний раз подумаєш, кого обирати президентом!
а поки що заспокойся! донать на ЗСУ, працюй і менше істерик
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22.02.2023 11:58 Відповісти
Истеричка скулит.
Вообще похож на бота, забаньте его.
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22.02.2023 11:28 Відповісти
Спокійно, до кінця року ЗАЕС знову буде під прапором України живити наш Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь.
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Доки не буде дзеркальної відповіді в Бєлгород, харківяни будуть гинути і страждати.
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22.02.2023 11:27 Відповісти
Нічого не дасть. На початку війни казали, що тільки тисячі 200-тих повернуть кацапів до тями. Як бачимо, не допомогло
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22.02.2023 11:31 Відповісти
Якщо вдарять по Бєлгороду і буде кілька двохсотих цивільних, то це дасть ***** картбланш на загальну мобілізацію, створить інфокартину для набору нових добровольців, зіграє в - нам по наданню далекобійного озброєння і т.д.
І ще одне ми не вони, ми цивільних не вбиваємо, тільки військових
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22.02.2023 11:55 Відповісти
І шо? путіну не по$рать на бєлгород та інші воронєжі? хло тільки безпека власного бункера турбує, а що там з народом нецікаво
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22.02.2023 12:09 Відповісти
PDRS и
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22.02.2023 13:25 Відповісти
 
 