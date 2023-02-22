Росіяни обстрілюють Харків, зафіксовано влучання у Київському районі. Поранення дістали 2 особи (оновлено)
Російські загарбники обстрілюють Харків, містян закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про обстріли.
"У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", - додав він.
"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - зазначив пізніше глава ОВА.
Топ коментарі
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а поки що заспокойся! донать на ЗСУ, працюй і менше істерик
Вообще похож на бота, забаньте его.
І ще одне ми не вони, ми цивільних не вбиваємо, тільки військових