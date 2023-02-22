Валенса про виступ Байдена в Польщі: "Велика шахова партія, на яку можна дивитись по-різному"
Виступ американського президента Джо Байдена у Варшаві - є частиною "великої шахової партії, на яку можна дивитися по-різному".
Про це заявив колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Було гарно, акуратно. Гарна промова, але це велика шахова партія, тому на неї можна дивитися по-різному", - оцінив Валенса промову Байдена.
Він також зазначив, що американський президент "нас вразив тим, що він поїхав до Києва, що було сміливим і небезпечним кроком".
"Я навіть мав сказати йому, щоб він поважав своє здоров’я, тому що він справді надзвичайно потрібний президент для наших часів. Йому належить зіграти велику роль", - сказав Валенса.
Також експрезидент Польщі Лех Валенса висловив думку, що повинен зробити Захід, щоб перемогти Росію, яка на чолі з Путіним розв'язала жорстоку війну проти України.
"Ми нарешті можемо мати справу з Росією. Методи боротьби? Проте я б запропонував включити радіостанції, щоб повідомлення пішло до Росії і пояснити їм, що вони (росіяни) теж помруть, коли їх візьмуть в армію, що у них погана система", - пояснив він.
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ПоветкiнПогiлякiн
Що старе, що мале…
"Голос Америки", "Радіо Свобода", ВВС зробили чималий внесок у повалення совка. Хоча на першому місті у 70-80-х повстала економічна і технологічна неспроможність срср конкурувати з цивілізованим світом, але і безперервне донесення через зачинені радянські кордони об'єктивної інформації про стан речей у світі також зіграло свою величезну роль.
Потрібно негайно запустити в необхідному асортименті доступні системні інформаційні канали для термінового дезомбування мас за парєбріком.
Тільки фізичне знищення кацап'я зупинить горе...
Інших джерел для них не існує.
скільки гросмейстерів вже переламали собі руки та ноги
А щодо фантазій пана Лєшека, що той візит був "небезпечний для здоров"я Байдена", - думаю, що Америка попередила московщину, що з нею трапиться, якщо щось (бодай випадково!) в цей час полетить на Київ.