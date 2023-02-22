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Валенса про виступ Байдена в Польщі: "Велика шахова партія, на яку можна дивитись по-різному"

байден

Виступ американського президента Джо Байдена у Варшаві - є частиною "великої шахової партії, на яку можна дивитися по-різному".

Про це заявив колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Було гарно, акуратно. Гарна промова, але це велика шахова партія, тому на неї можна дивитися по-різному", - оцінив Валенса промову Байдена.

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Він також зазначив, що американський президент "нас вразив тим, що він поїхав до Києва, що було сміливим і небезпечним кроком".

"Я навіть мав сказати йому, щоб він поважав своє здоров’я, тому що він справді надзвичайно потрібний президент для наших часів. Йому належить зіграти велику роль", - сказав Валенса.

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Також експрезидент Польщі Лех Валенса висловив думку, що повинен зробити Захід, щоб перемогти Росію, яка на чолі з Путіним розв'язала жорстоку війну проти України.

"Ми нарешті можемо мати справу з Росією. Методи боротьби? Проте я б запропонував включити радіостанції, щоб повідомлення пішло до Росії і пояснити їм, що вони (росіяни) теж помруть, коли їх візьмуть в армію, що у них погана система", - пояснив він.

Автор: 

Байден Джо (2889) Валенса Лех (14) Польща (8535)


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Топ коментарі
+8
Ну, якщо вже спиратися на шахові терміни, то кремлівській недопалок зараз у цугцвангу. Він вже програв, але буде кидати пішаків на цій шахівниці під бій для збереження короля (свого життя та влади) як найдовше, до останньої фігури. Сподіватися, що хтось прибере цього "гросмейстера" з-за столу - марно.
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22.02.2023 11:13
+7
Байден- дуже смілива людина !
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22.02.2023 11:07
+5
Це не шахи. Це - бокс. Та переможе той, в кого дух та мʼязи сильніши...
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22.02.2023 11:03
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Це не шахи. Це - бокс. Та переможе той, в кого дух та мʼязи сильніши...
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22.02.2023 11:03 Відповісти
Klitschko vs Povetkin...
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22.02.2023 11:11 Відповісти
Поветкiн Погiлякiн
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Байден- дуже смілива людина !
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22.02.2023 11:07 Відповісти
Ну, якщо вже спиратися на шахові терміни, то кремлівській недопалок зараз у цугцвангу. Він вже програв, але буде кидати пішаків на цій шахівниці під бій для збереження короля (свого життя та влади) як найдовше, до останньої фігури. Сподіватися, що хтось прибере цього "гросмейстера" з-за столу - марно.
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22.02.2023 11:13 Відповісти
Втім, згоден з Джонсоном, що потрібно більше уваги приділяти «грі», а не гройсместеру. Король у шахах сам по собі має дуже обмежені можливості.
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22.02.2023 11:57 Відповісти
Байден зробив з Київа таку собі Мекку, тепер інши очільники потягнуться караваном туди...головне, щоби з толком.
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22.02.2023 11:39 Відповісти
«включити радіостанції» - сильний хід, який змінить світогляд рашистів!
Що старе, що мале…
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22.02.2023 11:52 Відповісти
Валенса знає, про що говорить! 👍
"Голос Америки", "Радіо Свобода", ВВС зробили чималий внесок у повалення совка. Хоча на першому місті у 70-80-х повстала економічна і технологічна неспроможність срср конкурувати з цивілізованим світом, але і безперервне донесення через зачинені радянські кордони об'єктивної інформації про стан речей у світі також зіграло свою величезну роль.

Потрібно негайно запустити в необхідному асортименті доступні системні інформаційні канали для термінового дезомбування мас за парєбріком.
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22.02.2023 12:31 Відповісти
Старезні методи зараз не спрацюють,..в совку був інформаційний голод,тому люди хапалися за усі можливі джерела новин-це працювало!..Зараз кацап'ю ліньки Ютюб подивитись,перенасичення новинами та зомбування "всі брешуть"спрацьовує!
Тільки фізичне знищення кацап'я зупинить горе...
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22.02.2023 13:05 Відповісти
До телезомбаків звертатися потрібно через звичний зомбоящик.
Інших джерел для них не існує.
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22.02.2023 13:21 Відповісти
шахмати - гра без правил

скільки гросмейстерів вже переламали собі руки та ноги
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22.02.2023 14:36 Відповісти
Можете дивитися,як вам забажається,по результату-Байден Людина Року!
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22.02.2023 17:33 Відповісти
По - різному це виглядає. З одного боку крок Байдена був необачним. Бо зустрічатися із Зеленським і його камарільєю, що розкрадають країну і Армію в час кроволитної війни, - то сильно пошкодить імміджу Президента Байдена перед виборами. Але, видно що адміністрація США передбачила велику допомогу і упевнена в успіхах України і невдачах росії. Тоді цей ризик (візит Джо Байдена до Києва) оправданий і принесе йому перемогу на виборах.
А щодо фантазій пана Лєшека, що той візит був "небезпечний для здоров"я Байдена", - думаю, що Америка попередила московщину, що з нею трапиться, якщо щось (бодай випадково!) в цей час полетить на Київ.
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22.02.2023 18:05 Відповісти
Не можна заперечувати геостратегічну важливість Польщі, а її реакція на дії Росії покращила її міжнародне становище. Але для того, щоб її сприймали серйозно, Польща повинна захищати демократичні цінності та свободи вдома з такою ж рішучістю, яку вона демонструє, підтримуючи Україну.
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23.02.2023 00:12 Відповісти
 
 