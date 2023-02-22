Валенса про виступ Байдена в Польщі: "Велика шахова партія, на яку можна дивитись по-різному"

Виступ американського президента Джо Байдена у Варшаві - є частиною "великої шахової партії, на яку можна дивитися по-різному".

Про це заявив колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Було гарно, акуратно. Гарна промова, але це велика шахова партія, тому на неї можна дивитися по-різному", - оцінив Валенса промову Байдена.

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Він також зазначив, що американський президент "нас вразив тим, що він поїхав до Києва, що було сміливим і небезпечним кроком".

"Я навіть мав сказати йому, щоб він поважав своє здоров’я, тому що він справді надзвичайно потрібний президент для наших часів. Йому належить зіграти велику роль", - сказав Валенса.

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Також експрезидент Польщі Лех Валенса висловив думку, що повинен зробити Захід, щоб перемогти Росію, яка на чолі з Путіним розв'язала жорстоку війну проти України.

"Ми нарешті можемо мати справу з Росією. Методи боротьби? Проте я б запропонував включити радіостанції, щоб повідомлення пішло до Росії і пояснити їм, що вони (росіяни) теж помруть, коли їх візьмуть в армію, що у них погана система", - пояснив він.