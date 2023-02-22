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Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

гутцайт

Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі як біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Гутцайт сказав  в ефірі національного телемарафону у середу вдень.

Міністр зазначив, що за такої постановки питання, у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступати як біженці.

"Ми стоїмо на позиції, щоб їх не було (російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді, - ред.). Але ми моделюємо ситуацію, яку ви назвали, тобто варіант, який уже запропонував мій колега, міністр туризму та спорту Польщі Каміль Бортнічук, щоб вони виступали як біженці. На Олімпійських іграх є певна група, яка виступає як біженці", - сказав Гутцайт.

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Міністр зазначив, що за такої постановки питання, у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступати як біженці.

"Є тільки така умова, яку, я впевнений, вони не приймуть. Такий критерій може бути, якщо вони їх допускатимуть. Я так бачу ситуацію, інших умов я не бачу", - додав він.

Також читайте: Понад 200 спортсменів, тренерів та працівників закладів фізичної культури й спорту загинули від початку вторгнення РФ в Україну. ФОТО

Автор: 

Олімпіада (687) росія (65394) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+22
і це говорить з укранської сторони. що ти верзеш, зелена гнида? які біженці? немає серед федерастів хороших біженців. зелена падлюка поставив цих колаборантів у міністри. у мене нема слів, зостались одні матюги.
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22.02.2023 11:06
+18
Эта паРашкинская консерва давно топит за кацапских спортсменов-допингистов, но власть этого не замечает....особенно позорно это выглядит на фоне заявлений преЗЕдента о недопуске русни на Олимпиаду....
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22.02.2023 11:10
+17
Гівно собаче
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22.02.2023 11:05
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Звідки вони прибігли ?
Дурні вигадки
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22.02.2023 11:03 Відповісти
згоден!
рашисти можуть виступати лише як ....

лишенцы та униженцы. 😂


.
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22.02.2023 11:13 Відповісти
Ееее..ще одне визначення від кадирок - опущенці))
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22.02.2023 11:15 Відповісти
А потім він скаже, що краще під російським флагом. І так і буде !
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22.02.2023 11:04 Відповісти
Гівно собаче
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22.02.2023 11:05 Відповісти
ни у этого ли Гутцайта есть бизнес в московии?
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22.02.2023 11:05 Відповісти
редактор ерундой занимается. у гутцайта же есть бизнес в московии
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22.02.2023 11:07 Відповісти
і це говорить з укранської сторони. що ти верзеш, зелена гнида? які біженці? немає серед федерастів хороших біженців. зелена падлюка поставив цих колаборантів у міністри. у мене нема слів, зостались одні матюги.
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22.02.2023 11:06 Відповісти
отрабатывает должность!
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22.02.2023 11:08 Відповісти
Путлер буде задоволен !
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22.02.2023 11:19 Відповісти
Нічого особистого. Просто це ще один випадок, коли бабло перемагає добро.
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22.02.2023 13:52 Відповісти
викрутились гади...все одно знайшли лазєйки..
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22.02.2023 11:08 Відповісти
Їм навіть крутитись не треба, Зелені завжди найдуть рішення!
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22.02.2023 11:20 Відповісти
Це насправді ніяке не рішення. Це звичний зелений пізтьож на виправдання свого колаборантства.
Так само не був ніяким "рішенням" дерибан на асфальт бюджетних грошей, відібраних в оборонки. Просте примітивне окозамилювання у розрахунку на зелений дебілізм 73%-их.
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22.02.2023 12:43 Відповісти
Але, піпл хаває ....((
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22.02.2023 13:52 Відповісти
солдаты - зеки
олимпийцы - беженцы
все идет по плану
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22.02.2023 11:10 Відповісти
Эта паРашкинская консерва давно топит за кацапских спортсменов-допингистов, но власть этого не замечает....особенно позорно это выглядит на фоне заявлений преЗЕдента о недопуске русни на Олимпиаду....
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22.02.2023 11:10 Відповісти
Накуй всіх!
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22.02.2023 11:10 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця Гутцайтпадлюка!
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22.02.2023 11:12 Відповісти
Маячня якась...ото завжди так, не можутть раїсю всім світом на йух послати..з усіх питань..шукають, як ж їх хоч якось впихнути..не можна впихнути невпих#єме!!
А потім дорікають Китаю, Кореї, Ірану...капець, покажіть вже приклад!! Футбольте від усюди раїсян!
До орків не дійде, що вони творять зараз з Україною, поки звідусіль не почнуть отримувати сцяними ганчірками по писку!
Вони почуваються непокараними, думають, що їм все можна..чи треба, щоб пара вісім їх ракет долетіло до європейських столиць??
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22.02.2023 11:13 Відповісти
То ви кому зла бажаєте? Європі, чи кацапам?
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22.02.2023 12:50 Відповісти
То якщо у Вас виникло таке питання, мабудь самі собі його задайте, якщо для Вас це неоднозначно, чи ото як у старому анекдоті - "А Вы на кого подумали, товарищ Берия?"
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22.02.2023 15:51 Відповісти
Бєрію розстріляли, бо був англійським шпигуном, які ж довбні! Та я не подумав, а читав у вас і так нічого і не второпав.
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23.02.2023 00:18 Відповісти
знову цей бидлуватий прокацапський агент просуває тему "харошіх русскіх". Так от запамятай - таких не буває. Вони ВСІ ненавидять Україну і хочуть нашого знищення не важливо вони в москві чи в Парижі з Берліном "біженцями"
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22.02.2023 11:14 Відповісти
Ще один ''зашкварчик'' від зеленої влади. Ще один цвях в труну ''зеленої влади''!
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22.02.2023 11:20 Відповісти
Якби ж то! На марафоні скажуть , що так і треба і 80% дбл повірять!
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22.02.2023 13:54 Відповісти
Хто той зебіломарафон дивиться?? Це засіб закопування бюджетних грошей...він навітт психам нецікавий
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22.02.2023 15:53 Відповісти
гуцайту слід дати гарного копняка!
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22.02.2023 11:24 Відповісти
+100500.
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22.02.2023 11:31 Відповісти
Гутцайт?
Найн, дізе цайт іст ніхьт гут!
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22.02.2023 11:27 Відповісти
Шо не кажи, але це "державницька позиція" міністра-президента-манкурта-гутсайта. Наш НОК потрібко стерилізувати, повністю переобрати, скоротити, ревізувати, завести судові справи. Хоча корупція в МОК і нашому НОК - брати і сестри.
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Робить усе, щоб допустити їх до участі в Олімпіаді.
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Хорошее время... Нах.... За рузким кораблем..
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22.02.2023 11:32 Відповісти
Гутцайту інколи краще жувати,ніж говорити
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Вот же ж тварь прокацапская!
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Забіг на вільну територію на швидкість? Хай в Африку біжать.
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22.02.2023 11:52 Відповісти
Під@р....🤮🤮🤮
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22.02.2023 12:14 Відповісти
Вони всі стануть біженцями, придурок.
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22.02.2023 12:26 Відповісти
А потім з медалями побіжуть назад. "Ух ми єтіх тупих європєойдов развєлі, как котят!"
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22.02.2023 12:38 Відповісти
Здається, цей зелений гавнюк цугцванг добряче обкурився чи вирішив просунути чергову кремлівську мнаґахадовочку?
Спочатку до Парижу москалі припруться у якості біженців, а потім до Мацкви у якості біженців. А пропаганда пуйла потім буде трубити по всьому світові: алімпійци-бєженци еміґріравалі в Мацкву із таталітарнай развратнай ґєй-Європи!
До речі, даремно таки єврочинуші від спорту допускають московських та біломосковських спортсменів до змагань попри відсутність їх нац. прапорів. Це аж ніяк не йде на користь об'єднанню європейського суспільства проти кремлівської агресії.
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22.02.2023 13:42 Відповісти
Но так і про рурофашастів зі зброею на нашій землі ож біженці. Війну підарасіссія на об'являли. До речі а чому оту мерзоту називають "війсковополоненими"? Ца банальні терористи та вбивці. Масквабадщина ні з ким не воююе.
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22.02.2023 13:42 Відповісти
Зачем предлагать заведомую ХЕ Р НЮ ?
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22.02.2023 15:16 Відповісти
 
 