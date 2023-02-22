Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців
Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі як біженців.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Гутцайт сказав в ефірі національного телемарафону у середу вдень.
Міністр зазначив, що за такої постановки питання, у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступати як біженці.
"Ми стоїмо на позиції, щоб їх не було (російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді, - ред.). Але ми моделюємо ситуацію, яку ви назвали, тобто варіант, який уже запропонував мій колега, міністр туризму та спорту Польщі Каміль Бортнічук, щоб вони виступали як біженці. На Олімпійських іграх є певна група, яка виступає як біженці", - сказав Гутцайт.
Міністр зазначив, що за такої постановки питання, у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступати як біженці.
"Є тільки така умова, яку, я впевнений, вони не приймуть. Такий критерій може бути, якщо вони їх допускатимуть. Я так бачу ситуацію, інших умов я не бачу", - додав він.
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Дурні вигадки
рашисти можуть виступати лише як ....
лишенцы та униженцы. 😂
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Так само не був ніяким "рішенням" дерибан на асфальт бюджетних грошей, відібраних в оборонки. Просте примітивне окозамилювання у розрахунку на зелений дебілізм 73%-их.
олимпийцы - беженцы
все идет по плану
А потім дорікають Китаю, Кореї, Ірану...капець, покажіть вже приклад!! Футбольте від усюди раїсян!
До орків не дійде, що вони творять зараз з Україною, поки звідусіль не почнуть отримувати сцяними ганчірками по писку!
Вони почуваються непокараними, думають, що їм все можна..чи треба, щоб пара вісім їх ракет долетіло до європейських столиць??
Найн, дізе цайт іст ніхьт гут!
Спочатку до Парижу москалі припруться у якості біженців, а потім до Мацкви у якості біженців. А пропаганда пуйла потім буде трубити по всьому світові: алімпійци-бєженци еміґріравалі в Мацкву із таталітарнай развратнай ґєй-Європи!
До речі, даремно таки єврочинуші від спорту допускають московських та біломосковських спортсменів до змагань попри відсутність їх нац. прапорів. Це аж ніяк не йде на користь об'єднанню європейського суспільства проти кремлівської агресії.