Комітет ВР має розблокувати законопроєкт 8381 про публічність незбройних закупівель Міноборони, йдеться про понад 150 млрд грн, - Шабунін

Дії голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який заблокував законопроєкт 8381, виглядали як саботаж.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб суспільство бачило ціни в незбройних закупівлях, Міноборони, комітет ВРУ з питань нацбезпеки має розблокувати законопроєкт №8381. Йдеться про більше ніж 150 млрд грн: 73 млрд в 2022 році і ще більше – в 2023. Усе це кошти на харчування, речове забезпечення, паливо", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що вчора голова комітету ВРУ з нацбезпеки Олександр Завітневич (Слуга народу) "неочікувано зняв це питання з порядку денного комітету, пояснивше це необхідністю створити робочу групу".

"Оскільки до законопроєкту до другого читання подано лише 84 правки, такі дії голови комітету виглядали як саботаж, тож вчора спричинили черговий скандал. Сподіваюся, що комітет передумає і принаймні сьогодні розгляне законопроєкт, щоб вже цього тижня Рада змогла проголосувати його в цілому.

Найбільше у законопроєкті наших опонентів лякає зобовʼязання оприлюднити ціни зі старих договорів Міноборони. Нагадаю, що міністр оборони вже місяць обіцяє оприлюднити виправлені контракти (та накладні) по скандальних закупівлях їжі. На жаль, досі цю обіцянку виконано не було", - підсумував глава ЦПК.

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