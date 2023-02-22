УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10243 відвідувача онлайн
Новини
1 758 16

Комітет ВР має розблокувати законопроєкт 8381 про публічність незбройних закупівель Міноборони, йдеться про понад 150 млрд грн, - Шабунін

міноборони

Дії голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який заблокував законопроєкт 8381, виглядали як саботаж.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб суспільство бачило ціни в незбройних закупівлях, Міноборони, комітет ВРУ з питань нацбезпеки має розблокувати законопроєкт №8381. Йдеться про більше ніж 150 млрд грн: 73 млрд в 2022 році і ще більше – в 2023. Усе це кошти на харчування, речове забезпечення, паливо", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що вчора голова комітету ВРУ з нацбезпеки Олександр Завітневич (Слуга народу) "неочікувано зняв це питання з порядку денного комітету, пояснивше це необхідністю створити робочу групу".

"Оскільки до законопроєкту до другого читання подано лише 84 правки, такі дії голови комітету виглядали як саботаж, тож вчора спричинили черговий скандал. Сподіваюся, що комітет передумає і принаймні сьогодні розгляне законопроєкт, щоб вже цього тижня Рада змогла проголосувати його в цілому.

Найбільше у законопроєкті наших опонентів лякає зобовʼязання оприлюднити ціни зі старих договорів Міноборони. Нагадаю, що міністр оборони вже місяць обіцяє оприлюднити виправлені контракти (та накладні) по скандальних закупівлях їжі. На жаль, досі цю обіцянку виконано не було", - підсумував глава ЦПК.

Читайте: Новий заступник міністра оборони Дейнега оголосив набір команди для проведення реформ у Міноборони

Автор: 

ВР (14999) законопроєкт (3600) Міноборони (7413) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Оце так владу вибрали! Може паржем?
показати весь коментар
22.02.2023 11:18
+4
От кляті "барцуни"! Так розхитують човен, що вже зелену плісняву не тільки нудить, а й "прібарахльонноє" може випасти за борт!
Це особиста помста і московитське ІПСО! Найвеличніше вже подолав корупцію ще 2,5 роки тому!
То все Порошенко і Свинарчуки!
показати весь коментар
22.02.2023 11:20
+2
Ці нарозблоковують - чекайте!
показати весь коментар
22.02.2023 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто-то наживается на войне?....
показати весь коментар
22.02.2023 11:07 Відповісти
Только избранние Ермаком !
показати весь коментар
22.02.2023 11:12 Відповісти
нє мєшайте работать ребятам
показати весь коментар
22.02.2023 11:09 Відповісти
А где чиновники МО харчеваться будут ?
показати весь коментар
22.02.2023 11:10 Відповісти
А якже тоді красти?
показати весь коментар
22.02.2023 11:14 Відповісти
Оце так владу вибрали! Може паржем?
показати весь коментар
22.02.2023 11:18 Відповісти
Мав би. Але чекають вказівки арахамії.
показати весь коментар
22.02.2023 11:19 Відповісти
От кляті "барцуни"! Так розхитують човен, що вже зелену плісняву не тільки нудить, а й "прібарахльонноє" може випасти за борт!
Це особиста помста і московитське ІПСО! Найвеличніше вже подолав корупцію ще 2,5 роки тому!
То все Порошенко і Свинарчуки!
показати весь коментар
22.02.2023 11:20 Відповісти
Аби не барига, який вбив брата)
показати весь коментар
22.02.2023 12:35 Відповісти
І з'їв! )))
показати весь коментар
22.02.2023 12:37 Відповісти
Шоколадний людожер)
показати весь коментар
22.02.2023 12:37 Відповісти
Ці нарозблоковують - чекайте!
показати весь коментар
22.02.2023 11:26 Відповісти
***, такий ласий шматок прібарахлєнія втікає від зелених кондомів.
показати весь коментар
22.02.2023 11:32 Відповісти
Захід буде з часом більше жорстоко давить на зелену владу. Бо коли влада українські гроші краде, а потім замисть вкрадених бере гроші у Заходу, їх теж не дуже влаштовує.
показати весь коментар
22.02.2023 12:41 Відповісти
Как заманчиво распилить 150 млд грн - мечта Зе команды сделать все закупки для армии закрытыми. Так , наверное, и будет- Арахамия и Ермак своего не упустят...
показати весь коментар
22.02.2023 17:13 Відповісти
 
 