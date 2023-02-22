Ідентифіковано вже понад 16 тис. українських дітей, викрадених РФ, - уповноважена з прав дитини Герасимчук

Наразі вже ідентифіковано 16 226 дітей, яких викрала Росія з окупованих територій України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук під час зустрічі з представниками української громади у Нью-Йорку.

При цьому вона зауважила, що реальна кількість насильно вивезених до РФ дітей сягає сотень тисяч. Повернути вдалося лише 307 дітей.

За її словами, на сьогодні встановлено, що російськими військами вбито 461 дитину, поранено – 920.

Крім того, Герасимчук повідомила, що даних з окупованих територій немає, а в міру визволення відкриваються нові масові поховання.

Загалом, зазначила вона, в Україні так чи інакше постраждали всі понад 7,5 млн дітей, які проживали на момент початку повномасштабного вторгнення.

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