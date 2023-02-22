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Новини
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МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів

мок,олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет не планує знімати санкції, накладені на спортсменів Росії та Білорусі у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою МОК у середу, 22 лютого.

"МОК наклав безпрецедентні санкції на російські та білоруські держави та уряди, які несуть одноосібну відповідальність за цю війну: не проводилися міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі; відсутність прапорів, гімнів чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних чиновників, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи. Ці санкції були запроваджені у лютому 2022 року, а потім були додатково посилені та підтверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року. Вони залишаються чинними", - зазначається в заяві.

У комітеті також підтвердили солідарність із українськими спортсменами, які день у день стикаються з неймовірними труднощами.

"Нині, коли війна вирує вже понад рік, весь Олімпійський рух має намір допомагати українським спортсменам усіма можливими способами, адже ми всі хочемо бачити сильну команду Національного олімпійського комітету України на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році та Зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році", - наголосили в МОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 30 країн вимагають від МОК відсторонити РФ і Білорусь від Олімпіади

Зазначається, що створеним МОК Фондом солідарності для України скористалися вже майже 3 000 спортсменів. При цьому зусилля МОК виражаються не лише у вигляді фінансової допомоги, а й матеріально-технічної підтримки та забезпечення того, щоб українські спортсмени могли продовжувати брати участь у змаганнях: серед іншого надається підтримка у поїздках, тренувальні приміщення, житло, обладнання та форма.

Автор: 

Білорусь (7941) МОК (173) росія (65394) санкції (11885)


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Топ коментарі
+10
Нехай на козломордії власну олімпіаду організують - білорашка, північна корея, еритрея та іран. Китай і Гондурас під питанням. Ще над назвою треба подумати- путлерпіада, бункерпіада чи оркопіада?
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22.02.2023 11:46
+8
+ "ще незавісімиє" так звані "л/днр", "апхазія", "підн.осетія", "пмр", а також сирія і ще трохи ізгоїв світу ...
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22.02.2023 11:50
+5
А МОК таки сциканув От що творить візит дідо Байдена жіватварящій Домукався мок, певне вже більш і не мукне мок 🤔🧐😁Ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:54
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І що сталось з флюгером?
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22.02.2023 11:43 Відповісти
Речь Байдена в Варшаве....
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22.02.2023 12:00 Відповісти
тебе не понравилась речь Байдена....? а, флюгер все понял....
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22.02.2023 12:04 Відповісти
Нехай на козломордії власну олімпіаду організують - білорашка, північна корея, еритрея та іран. Китай і Гондурас під питанням. Ще над назвою треба подумати- путлерпіада, бункерпіада чи оркопіада?
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22.02.2023 11:46 Відповісти
+ "ще незавісімиє" так звані "л/днр", "апхазія", "підн.осетія", "пмр", а також сирія і ще трохи ізгоїв світу ...
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22.02.2023 11:50 Відповісти
Не "Олімпіаду" а "алєньпіаду"

. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали
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22.02.2023 13:19 Відповісти
Санкції такі собі, якщо кацапи та бульбаші зможуть виступати на олімпіадах. Навіть якщо і без національних прапорів...
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22.02.2023 11:48 Відповісти
На кінець щось зрозумів. А то бойкот ідіотам

Російські спортсмени = Бойкот
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22.02.2023 11:50 Відповісти
А МОК таки сциканув От що творить візит дідо Байдена жіватварящій Домукався мок, певне вже більш і не мукне мок 🤔🧐😁Ржунімагу😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:54 Відповісти
Нічого він не сциканув. Ця словесна мішура закрила головне-допуск кацаспорта на Олімпіаду.
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22.02.2023 11:58 Відповісти
ну, а участь у іграх спортсменів?
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22.02.2023 11:56 Відповісти
Не бачу слів про недопуск спортсменів з кацапії та білокацапії ні під якими прапорами до Олімпіади.
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22.02.2023 11:56 Відповісти
Так їх там і нема тих слів, срань рашапоїдна завдяки продажним керманичам МОК таки прийме участь в Олімпіаді.
Якщо так то це вже не Олімпіада а спортивна тусовка для бажаючих.
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22.02.2023 13:19 Відповісти
Таке вже було...
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22.02.2023 12:48 Відповісти
Я не зрозумів з публікації: кацапня таки не буде брати участь в олімпіаді під білим прапором чи буде? В заяві про це не йдеться. Автор статті теж не уточнив
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22.02.2023 14:03 Відповісти
Что не понятного - заказная статья и попытка отмазаться и замылить тему.
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22.02.2023 16:41 Відповісти
И ни слова об разрешении участия раш спортсменов в отбор соревнованиях и олимпиаде.
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22.02.2023 16:40 Відповісти
 
 