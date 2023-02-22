Буданов: Росіяни біля Бахмута змінюють тактику - кидають в бій піхоту, а не техніку чи артилерію

Російські війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їхня артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - сказав глава розвідки.

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Буданов також зазначив, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою броньованої техніки. Однак її було знищено в перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.