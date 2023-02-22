Буданов: Росіяни біля Бахмута змінюють тактику - кидають в бій піхоту, а не техніку чи артилерію
Російські війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.
Про це в інтерв'ю Forbes розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їхня артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - сказав глава розвідки.
Буданов також зазначив, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою броньованої техніки. Однак її було знищено в перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.
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+18 Oleg Lysenko #532441
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піхота - задарма
(Ю. Курносов, "Философия аналитики")
Три дні цитуємо популіста буданова, потім три дні популіста данілова.
данілов сказав, буданов порахував, буданов порахував, данілов сказав, затра*али вже.
Шо одне чмо клоунське, шо інше, краще вже нічого не публікуйте, аніж оцих піарщиків зелених
Якщо щось не подобається, проходьте далі.
https://www.youtube.com/watch?v=tAqSD8ocEE0&t=12s
Чомусь Сиротюку довіряю більше ніж буданову...