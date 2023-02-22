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Новини Війна
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Буданов: Росіяни біля Бахмута змінюють тактику - кидають в бій піхоту, а не техніку чи артилерію

буданов

Російські війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їхня артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - сказав глава розвідки.

Також читайте: Стримування росіян у Бахмуті завдає їм катастрофічних втрат, - Буданов

Буданов також зазначив, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою броньованої техніки. Однак її було знищено в перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.

Автор: 

армія рф (17538) Буданов Кирило (493) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+18
Та скільки можна це лайно публікувати?

Три дні цитуємо популіста буданова, потім три дні популіста данілова.
данілов сказав, буданов порахував, буданов порахував, данілов сказав, затра*али вже.

Шо одне чмо клоунське, шо інше, краще вже нічого не публікуйте, аніж оцих піарщиків зелених
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22.02.2023 12:01
+11
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22.02.2023 11:55
+11
Так залізо ж закінчується, а кацапсячого фаршу нежалко. Свиноматки поросяться...
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22.02.2023 11:56
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Це добре чи погано для нас?
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22.02.2023 11:54 Відповісти
Це добре. Танки означає закінчуються
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22.02.2023 11:58 Відповісти
Харя вже виглядає відкормленою, яйця йому з МО мабуть підкинули.
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22.02.2023 12:46 Відповісти
нє ... яєць не підкинули)) але навару з них))
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22.02.2023 13:11 Відповісти
Це називається піший бойовий порядок.Це гірше(вірніше правильно),краще б вони йшли колоною на бм по дорогах вздовж мінних полів ,як під Вугледаром.
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22.02.2023 12:31 Відповісти
Скоріше погано. Зброю нам постачають, а людей нам ніхто не дасть. У рашці людський ресурс в рази більше. Треба якось вмінням їх перемогти.
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Вміння мало. Потрібна зброя яка нівелює кількістну різницю між нашими арміями. А з такою зброєю поки що проблеми. Стара радянська яку нам надають, не допоможе в нівелюванні.
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22.02.2023 12:40 Відповісти
Вам? Ви на фронті зараз? Хто вам дає стару радянську зброю, ви про що?
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22.02.2023 12:44 Відповісти
Про ********** до радянських артилерійских систем, про танки бувших країн Варшаського договору.
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22.02.2023 12:50 Відповісти
Неправду ви кажете) Радянські танки? Любого виробництва танки нам не допоможуть у боях у місцевій забудові з вражою піхотою. А все інше нам дають західного виробницта) Нам надали біля двох мільонів снарядів натовського зразка. *********** до радянських систем нам надали в 10 раз менше.
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22.02.2023 12:59 Відповісти
А ще таки НАМ. Навіть якщо я не в окопі, я все рівно громадянин України.
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22.02.2023 12:52 Відповісти
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22.02.2023 11:55 Відповісти
Так залізо ж закінчується, а кацапсячого фаршу нежалко. Свиноматки поросяться...
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22.02.2023 11:56 Відповісти
техніка - гроші
піхота - задарма
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22.02.2023 11:57 Відповісти
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22.02.2023 11:57 Відповісти
Весна через 6 дней. 6х1000 дохлых орков в день = 6000 . УСПЕВАЮТ
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22.02.2023 11:59 Відповісти
"Мамкам к Васьмому марта"!
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22.02.2023 13:36 Відповісти
молода зміна "дєдам" на "майскіє")))
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Надо высоту взять - да не вопрос, гони народ на пулемёт, пока у пулемета или ствол расплавится, или патроны кончатся, или пулеметчик с ума сойдет.

(Ю. Курносов, "Философия аналитики")
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22.02.2023 11:58 Відповісти
червоножопі кацапо-совки, комуно-нацисти у 2Світову так само воювали - усе за заповідями сталіна, жукова, ватутіна і решти кацапського окупаційного лайна !!!
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22.02.2023 12:10 Відповісти
Коли ж вони все здохнуть?
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22.02.2023 11:59 Відповісти
Та скільки можна це лайно публікувати?

Три дні цитуємо популіста буданова, потім три дні популіста данілова.
данілов сказав, буданов порахував, буданов порахував, данілов сказав, затра*али вже.

Шо одне чмо клоунське, шо інше, краще вже нічого не публікуйте, аніж оцих піарщиків зелених
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22.02.2023 12:01 Відповісти
Якщо на Цензорі щось не подобається - є інші ресурси. У чому проблема?
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22.02.2023 12:04 Відповісти
В мене нема проблем, в мене є своя думка і побажання до редакції.
Якщо щось не подобається, проходьте далі.
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22.02.2023 12:17 Відповісти
Ви мабуть щось переплутали. Це вам щось не подобається. Чи не так?
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22.02.2023 12:21 Відповісти
Ви ще забули резнікова. у того майже кожен день бенефіс
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22.02.2023 12:06 Відповісти
Сьогодні буданов на "БИС"!!!
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22.02.2023 12:04 Відповісти
Вони почерзі '' бісуються'' , часом і без черги лізуть!
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22.02.2023 12:16 Відповісти
🤡🤡🤡
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22.02.2023 12:09 Відповісти
от спритний хлопак - ще на пів-ставки речником ГУР підробляє.
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22.02.2023 12:09 Відповісти
Люська нервово курить!
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22.02.2023 12:17 Відповісти
Так, курить. Те що з яєць повиривала.
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Судячи по смердінню, рвала аж занадто близько до дупи.
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22.02.2023 13:00 Відповісти
Коней для кінниці теж не підготували. Бойових верблюдів немає. Залишається садити військо на ішаків, і вперед, в останній путь.
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22.02.2023 12:35 Відповісти
А может, ещё и кавалерию дождемся. И шоб с пиками и чубчиками з-под фуриков, как полагается в їхнєй классике.
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22.02.2023 12:54 Відповісти
"Інформація про снарядний голод окупанта не відповідає дійсності, - Юрій Сиротюк / Легіон Свободи"
https://www.youtube.com/watch?v=tAqSD8ocEE0&t=12s
Чомусь Сиротюку довіряю більше ніж буданову...
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22.02.2023 13:34 Відповісти
З якої студії Буданову краще Бахмут видно?
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22.02.2023 13:41 Відповісти
Очевидно піхота для росії коштує дешевше бронетехніки
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22.02.2023 22:15 Відповісти
 
 