Ван Ї очікує виходу на нові домовленості після переговорів із Лавровим: Китай та РФ "розкривають потенціал для багатопланової співпраці"

Головний дипломат Китаю Ван Ї зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я готовий разом з вами, мій любий друже, провести обмін думками з питань, що становлять взаємний інтерес, і чекаю на вихід на нові домовленості", - сказав він Лаврову.

За його словами, китайсько-російські відносини зберігають високу динаміку розвитку.

"Китай і Росія завжди зберігають стратегічну рішучість, твердо та впевнено рухаються у руслі формування багатополярного світу. ... Ми завжди віддані багатополярності, твердо виступаємо проти односторонніх дій, а також гегемонії. І ми завжди твердо шукаємо шлях розвитку своїх країн відповідно до національних особливостей, а також для захисту суверенітету, безпеки, інтересів свого розвитку", - сказав головний дипломат КНР.

Також він зазначив, що КНР та РФ "постійно розкривають потенціал для багатопланової співпраці".

Водночас, додав Ван Ї, КНР своїм розвитком та шляхом китайської модернізації відкриватиме нові горизонти розвитку співробітництва не лише з Росією, а й з усіма країнами світу.

Натомість глава МЗС країни-окупанта заявив, що відновини між Китаєм та РФ "впевнено та динамічно розвиваються".

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