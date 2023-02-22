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Ван Ї очікує виходу на нові домовленості після переговорів із Лавровим: Китай та РФ "розкривають потенціал для багатопланової співпраці"

лавров,ван

Головний дипломат Китаю Ван Ї зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я готовий разом з вами, мій любий друже, провести обмін думками з питань, що становлять взаємний інтерес, і чекаю на вихід на нові домовленості", - сказав він Лаврову.

За його словами, китайсько-російські відносини зберігають високу динаміку розвитку.

"Китай і Росія завжди зберігають стратегічну рішучість, твердо та впевнено рухаються у руслі формування багатополярного світу. ... Ми завжди віддані багатополярності, твердо виступаємо проти односторонніх дій, а також гегемонії. І ми завжди твердо шукаємо шлях розвитку своїх країн відповідно до національних особливостей, а також для захисту суверенітету, безпеки, інтересів свого розвитку", - сказав головний дипломат КНР.

Також він зазначив, що КНР та РФ "постійно розкривають потенціал для багатопланової співпраці".

Водночас, додав Ван Ї, КНР своїм розвитком та шляхом китайської модернізації відкриватиме нові горизонти розвитку співробітництва не лише з Росією, а й з усіма країнами світу.

Натомість глава МЗС країни-окупанта заявив, що відновини між Китаєм та РФ "впевнено та динамічно розвиваються".

Читайте: Ван Ї та Патрушев обговорили в Москві війну. США застерігають Китай від "жахливих кроків"

Автор: 

Китай (4624) Лавров Сергій (1592) росія (65394) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+13
Два дебила - это сила!
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22.02.2023 12:01
+12
СибірнаС?
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22.02.2023 12:03
+10
Пора бы этим зарвавшимся голодранцам вернутся туда, где они были без западных инвестиций.
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22.02.2023 12:04
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Два дебила - это сила!
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22.02.2023 12:01 Відповісти
Так. Але це не смішно, а страшно.
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22.02.2023 12:06 Відповісти
От один одному це нехай і розповідають. Їх метушня та балаканина нікого не цікавлять.
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22.02.2023 12:02 Відповісти
СибірнаС?
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22.02.2023 12:03 Відповісти
Нафта по 20 доларів за барель і то в борг
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22.02.2023 12:03 Відповісти
Косоокі тихенько приберуть кацапський дурдом до своїх рук вдаючи окуєних дружбанів.
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22.02.2023 12:03 Відповісти
Пора бы этим зарвавшимся голодранцам вернутся туда, где они были без западных инвестиций.
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22.02.2023 12:04 Відповісти
домовленості можуть бути одні - "план Зе з 10 пунктів" зхвалений Великою 7-кою восени 2022 року !!! https://www.slovoidilo.ua/2023/02/15/infografika/polityka/formula-myru-yaki-*******-pidtrymaly-plan-zelenskoho
інакше кацапи з жовтожопими ПНХ !!!
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22.02.2023 12:04 Відповісти
Якщо відносини Китаю та кацапії перейдуть в якісь тісні обійми то це старт заклику до світового товариства гуртуватися проти злочинного утворення яке стовідсотково буде намагатися разом змінювати сталий політичний устрій на планеті.
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22.02.2023 12:04 Відповісти
китайці довго робили вигляд, що зберігають нейтралітет, а тут вирішили вже розчехлитись нарешті.
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22.02.2023 12:06 Відповісти
*** Ї , що тут можна ще сказати. Комуняки й#бані, де як і в козлостані відсотків 20 живуть добре і це всім показують, а інші сотні мільйонів живуть як раби і жебраки.
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22.02.2023 12:06 Відповісти
Запомним этот момент - КНР в начале пути в глубокую жопу. Но это будет догий процесс.
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22.02.2023 12:07 Відповісти
десь ми це вже бачили
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22.02.2023 12:07 Відповісти
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22.02.2023 12:07 Відповісти
Сотрудничество с паРашкой будет очень прозрачным - за поставленный беспилотник надо будет отдать 100 км2 территории, а за ракету не меньше 1000 км2 и т.д....
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22.02.2023 12:08 Відповісти
США допускают ошибку, как совок когда-то, когда Америке удалось столкнуть лбами два коммунистических гнойника. Когда политику сверхдержавы начинают определять выжившие из ума старухи.
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22.02.2023 12:10 Відповісти
Go away Russian pig.
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22.02.2023 12:13 Відповісти
Трамп патологическая китайозофобия, но даже ему хватало ума не настраивать Китай против Америки настолько идиотскими методами.
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22.02.2023 12:18 Відповісти
Захищати і допомагати країні на яку напали і де вбивать і гвалтують дітей -це " ідіатічєскіє мєтади"??? Ах ти мразь й#бана, будеш вічно в спамі виродок.
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22.02.2023 12:42 Відповісти
Похоже комментарий не был рассчитан на идиотов. Глупая вражда Америки заставляет узкоглазых поддерживать нахрен им не нужную рашку в войне против Украины.
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22.02.2023 13:06 Відповісти
сша могут челчком пальцев обломить кнр економику завязаную на торговле,так поговорят может шмот русне подкинет,немножко порычит на штаты а потом заглохнет как было в ситуации с пелоси и тайванем)))))
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22.02.2023 12:11 Відповісти
Обговорюють мирний план Китаю, одного не розумію, чому зе-клоун так на нього чекає, тут і лоху має бути зрозуміло.
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22.02.2023 12:21 Відповісти
Він що "коня відливає"?!
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22.02.2023 12:22 Відповісти
ван и вместе с коне7головым должны идти прямо на йух...
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22.02.2023 12:25 Відповісти
выдоят плешивого досуха.....
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22.02.2023 12:31 Відповісти
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22.02.2023 12:38 Відповісти
Ага, весь світ уже побачив рішучість китайців, коли Ненсі Пелосі відвідувала Тайвань. )
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22.02.2023 12:42 Відповісти
Якщо перекласти із дипломатичної - "на коліна уйло"!
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22.02.2023 12:46 Відповісти
Перефразую.
"Скажи мені хто твій друг і я скажу пішов ти нах*й!"...
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22.02.2023 12:47 Відповісти
Ну й морад у нього....

Такий типовий партапаратчик: хитрий, підступний, віроломний, нещирий, брехливий. У нього вся його зовнішність (зачіска, костюм, обличчя) просто кричить про це:

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22.02.2023 13:55 Відповісти
не "морад", а "морда"
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22.02.2023 13:56 Відповісти
Китаез как и парашу а кормил запад,узкоглазых - строя у них заводы и фабрики,парашу- кормя нефтегазодолларами. А разхлебывать теперь нам...
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22.02.2023 14:20 Відповісти
Як вони посміли без Арахамії? - " А гдє ти друг? Наш трєтій друг! Засихаєт плавлєний сирок"...
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22.02.2023 18:25 Відповісти
 
 