5 млн євро виділила Фінляндія на підтримку експорту українського зерна до найбідніших країн Африки

Фінляндія виділила 5 млн євро через Всесвітню продовольчу програму для підтримки експорту українського збіжжя до найбідніших країн Африки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в уряді Фінляндії.

Кошти передбачені для придбання українського збіжжя, його обробки і транспортування до країн Африки, де найскрутніша продовольча ситуація.

"Таким чином, Фінляндія через Всесвітню продовольчу програму підтримує і Україну і країни, які потерпають від дефіциту збіжжя. Україна отримує прибуток від продажу зерна, а країни, які потерпають від нестачі продовольства та високих цін, отримують необхідне їм зерно", - зазначив міністр зі співпраці з питань розвитку і зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

У релізі згадують, що завдяки "зерновій ініціативі" за час її роботи з літа 2022 року до січня 2023 року вдалося експортувати понад 18 млн тонн продовольства з України, 65% зерна і близько половини кукурудзи вирушили у країни, що розвиваються.

Фінляндія і раніше виділяла кошти на ініціативу, профінансувавши постачання зерна для Сомалі.

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