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Новини Війна
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5 млн євро виділила Фінляндія на підтримку експорту українського зерна до найбідніших країн Африки

зерно

Фінляндія виділила 5 млн євро через Всесвітню продовольчу програму для підтримки експорту українського збіжжя до найбідніших країн Африки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в уряді Фінляндії.

Кошти передбачені для придбання українського збіжжя, його обробки і транспортування до країн Африки, де найскрутніша продовольча ситуація.

"Таким чином, Фінляндія через Всесвітню продовольчу програму підтримує і Україну і країни, які потерпають від дефіциту збіжжя. Україна отримує прибуток від продажу зерна, а країни, які потерпають від нестачі продовольства та високих цін, отримують необхідне їм зерно", - зазначив міністр зі співпраці з питань розвитку і зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

У релізі згадують, що завдяки "зерновій ініціативі" за час її роботи з літа 2022 року до січня 2023 року вдалося експортувати понад 18 млн тонн продовольства з України, 65% зерна і близько половини кукурудзи вирушили у країни, що розвиваються.

Фінляндія і раніше виділяла кошти на ініціативу, профінансувавши постачання зерна для Сомалі.

Також читайте: Україна закликає ООН і Туреччину вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у роботі зернового коридору, - спільна заява Кубракова і Кулеби

Автор: 

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Хто скаже, після такої зими в нас буде врожай?
Щоби ми самі не опинилися в такій ситуації, як оті голодні країни.
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22.02.2023 12:29 Відповісти
Земля в мінах, а зерно є, бо Україна не має змоги повноцінного вивезення зернових.
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22.02.2023 12:55 Відповісти
..і думати за це потрібно вчора...адже снігу небагато цього року, до усіх інших проблем
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22.02.2023 12:56 Відповісти
Є інформація, що аграрії знизили кількість посівів зернових на користь ріпаку та соняшнику. Чи є то добре? Щось мені підказує, що ні. Я розумію, що олія теж потрібна, хоча ціни на неї захмарні, а головне, що земля від нього страждає.
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22.02.2023 13:31 Відповісти
Як казав великий комбінатор: « заграніца нам поможет»
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22.02.2023 13:00 Відповісти
Українці мають стримати армію Путлєра, змінити на росії владу, не допустити падіння благополуччя Євросоюзу, ще й на додачу накормити Африку
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22.02.2023 12:44 Відповісти
А по які ціні повертається України, мабуть по 160₴ чи осідає в офшорах,а сіяти буде нічим.
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25.03.2023 12:42 Відповісти
 
 