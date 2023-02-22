Терорист Пригожин показав десятки трупів "вагнерівців", яких ЗСУ знищили за один день. ФОТО 18+

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скаржиться на нестачу боєприпасів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пригожина, снарядів як не давали, так і не дають.

"Зараз 10 година ранку, 22 лютого. Ніяких кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема, пояснюю. Я публікую фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути у 5 разів менше", - сказав він.

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