Терорист Пригожин показав десятки трупів "вагнерівців", яких ЗСУ знищили за один день. ФОТО 18+
Засновник російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скаржиться на нестачу боєприпасів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Пригожина, снарядів як не давали, так і не дають.
"Зараз 10 година ранку, 22 лютого. Ніяких кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема, пояснюю. Я публікую фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути у 5 разів менше", - сказав він.
Топ коментарі
+101 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар22.02.2023 12:47
+89 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар22.02.2023 12:41
+70 Vadim Zertin
показати весь коментар22.02.2023 12:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
TARAS KEEN - *****
Чи вони штурмували Бахмут голяка?
Сказать не вміє: "Паляниця",
Все у мізках вентиляція.
Триколор в руці тримає,
На хер їде він - не знає.
Йде могилізація ...
(БМП).
Маслом.
Пам'ятаю, як після збиття Боїнга рейсу МН-17, москало-ублюдські пропагандони вернули пики від фото з місця катастрофи, стверджуючи, що укри посадили в салоні розбитого літака несвіжі трупи, щоб несправедливо звинуватити неуіанауатих рюзькє
ГОЙДА-АААААА!!!
Автор: Юрій Бутусов
Пригожин оприлюднив секретну інформацію у відповідь на заяву МО РФ від 21 лютого:
"В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март.
Достатньо сказати, що норми витрати 152-мм снарядів "Вагнером" за добу означають, що за рік бойових дій вони хочуть вистрілювати понад 3,5 мільйона снарядів 152 мм, а якщо брати за нібито замалою, на думку Пригожина, витратою на день 3 600 снарядів на добу, то витрата становить 1,3 мільйона снарядів 152 мм на рік. Це без урахування інших потужних *********** 152, 122, 120, 220 мм, які "Вагнер" також застосовує у значній кількості.
Для порівняння, США поставили Україні у 2022 році близько 1 мільйона снарядів 155 мм на весь фронт. Тобто мінімальні витрати "Вагнера" за рік перевищують річний обсяг поставок 155 мм для ЗСУ. "
Переживаю
Я якщо вдова охвіцера - то й волосні на шубу.