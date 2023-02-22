УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10415 відвідувачів онлайн
Новини Війна
87 405 257

Терорист Пригожин показав десятки трупів "вагнерівців", яких ЗСУ знищили за один день. ФОТО 18+

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скаржиться на нестачу боєприпасів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пригожина, снарядів як не давали, так і не дають.

Терорист Пригожин показав десятки трупів вагнерівців, яких ЗСУ знищили за один день 01

"Зараз 10 година ранку, 22 лютого. Ніяких кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема, пояснюю. Я публікую фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути у 5 разів менше", - сказав він.

Читайте: Кримчанам все активніше рекламують найманство у ПВК "Вагнер"

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) втрати (4413) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+101
их должно быть в пять раз больше
показати весь коментар
22.02.2023 12:47
+89
Побольше бы таких фото красивых и разных
показати весь коментар
22.02.2023 12:41
+70
МальчІкі в трусіках.
показати весь коментар
22.02.2023 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Бо почали гнать в атаки не "зеків" а "чмобіків" Зеки закінчуваться почали
показати весь коментар
23.02.2023 04:35 Відповісти
очищення свинособачої "нації"
показати весь коментар
22.02.2023 16:36 Відповісти
А где фото счастливых вдов в нов шубах в Ладах с колбасой в зубах и пельменями?
показати весь коментар
22.02.2023 16:36 Відповісти
виводять із запою, штукатурять запухші рила та замазують синяки
показати весь коментар
22.02.2023 16:39 Відповісти
Наговариваете вы все..... Какие синяки если муж и дети в украинской земле?
показати весь коментар
22.02.2023 16:45 Відповісти
мало ли там "мужей" ! Ого!
показати весь коментар
22.02.2023 16:48 Відповісти
А у кацапів п"янок без бійк не буває От випили "на помин души" та й стали сперечаться "чей муж был более геройским"…
показати весь коментар
23.02.2023 04:38 Відповісти
https://youtu.be/XxmPT2N7ZY8

TARAS KEEN - *****
показати весь коментар
22.02.2023 16:37 Відповісти
даже вже розпаковані своїми
показати весь коментар
22.02.2023 17:00 Відповісти
Який гарний огород вийде.
показати весь коментар
22.02.2023 17:02 Відповісти
А вы обратили внимание половина раздете свои мародерили своих какое милое русское лицо мародерское красть в крови
показати весь коментар
22.02.2023 17:25 Відповісти
Так буде з кожною падлюкою яка прийшла нас вбивати...Україна була і буде зі своїм відважним і працьовитим народом. Дохніть кати болотяні. Слава українським захисникам!!!
показати весь коментар
22.02.2023 17:29 Відповісти
Дожилися, такі фото можна дивитися навіть дітям і вагітним жінкам.
показати весь коментар
22.02.2023 17:30 Відповісти
Кацапва що повбивало, коли вони один одного трахали?
Чи вони штурмували Бахмут голяка?
показати весь коментар
22.02.2023 17:34 Відповісти
Повар, владелец чвк "винегрет"
показати весь коментар
22.02.2023 17:37 Відповісти
орда! свалили всех в кучу. мусор давно принято сортировать ))) одетых в один контейнер, полураздетых - в другой, голых, которых смерть застала во время скрепных молитв с другами своими - в третий мусорный контейнер,.... )))
показати весь коментар
22.02.2023 18:18 Відповісти
Картина Репина - "устали")
показати весь коментар
22.02.2023 18:22 Відповісти
Они не умели играть на музыкальных инструментах... Яка прикра новина... На концерте кабздона их всему научат. А вот самолетного парка путинских самолетов на них не хватит. Так что так и останутся удобрением украинского чернозема.
показати весь коментар
22.02.2023 18:24 Відповісти
Чому в назві новини 18+ ? Там більше
показати весь коментар
22.02.2023 18:32 Відповісти
это по сути гражданская война 🤥
показати весь коментар
22.02.2023 18:49 Відповісти
Свіжий фарш з болота мчиться,
Сказать не вміє: "Паляниця",
Все у мізках вентиляція.
Триколор в руці тримає,
На хер їде він - не знає.
Йде могилізація ...

(БМП).
показати весь коментар
22.02.2023 19:01 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 20:12 Відповісти
Бомба
показати весь коментар
22.02.2023 21:30 Відповісти
Многие дорисованные, на дальнем плане даже с женскими чертами.
показати весь коментар
22.02.2023 19:10 Відповісти
Ну конечно дорисованные)) патерь нет)) конашенков
показати весь коментар
22.02.2023 19:16 Відповісти
сирОжа, признайся, ты дурачок?
показати весь коментар
22.02.2023 20:05 Відповісти
Ой вэй, тётя Мора, ви испражняетесь на рояле не в том месте!
показати весь коментар
22.02.2023 21:00 Відповісти
Це ти про себе?
показати весь коментар
23.02.2023 04:40 Відповісти
Так это ж картина.
Маслом.
показати весь коментар
22.02.2023 21:11 Відповісти
Сколько мест освободили эти убийцы,насилники ... им ненадо давать поёк за сутки . Э то какая прибыль для пригожина от 17 милионов рублей .... которое выделяет россия , он дает за погибшнго зека 1 милион , икак русские радуются .У меня подключенны все российские каналы , которые работают круглосуточно . Все ведомости узнаю в с
показати весь коментар
22.02.2023 19:35 Відповісти
"Какіає-трупи нєсвєжиє"

Пам'ятаю, як після збиття Боїнга рейсу МН-17, москало-ублюдські пропагандони вернули пики від фото з місця катастрофи, стверджуючи, що укри посадили в салоні розбитого літака несвіжі трупи, щоб несправедливо звинуватити неуіанауатих рюзькє
показати весь коментар
22.02.2023 19:49 Відповісти
Яка краса!
показати весь коментар
22.02.2023 20:01 Відповісти
.

ГОЙДА-АААААА!!!
показати весь коментар
22.02.2023 20:04 Відповісти
Ой,красавчики!!! Дивився-б на таких русскіх вітязєй-красавчиків цілими днями! Деякі з них вже голенькі...може їх ще теплими покрили їх дружбани-півні? А що тут 18+ ? такі фото треба на великі бігборди переносить,ставити на вулицях,хай люди дивляться! А ви 18+.....
показати весь коментар
22.02.2023 20:19 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 21:11 Відповісти
Якого хєра ця дохла погань приперлася на землю України?
показати весь коментар
22.02.2023 20:21 Відповісти
кремльовські можуть всю цю війну повісити на пєтуха прігожина і його зеків. а путін і рассія пачті ніпрічьом. це влаштує багатьох на Заході і зеленські малороси погодяться
показати весь коментар
22.02.2023 20:33 Відповісти
Як наступає "Вагнер"? Норми витрат *********** російських військ під час штурму Бахмуту


Автор: Юрій Бутусов

Пригожин оприлюднив секретну інформацію у відповідь на заяву МО РФ від 21 лютого:

"В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март.

Достатньо сказати, що норми витрати 152-мм снарядів "Вагнером" за добу означають, що за рік бойових дій вони хочуть вистрілювати понад 3,5 мільйона снарядів 152 мм, а якщо брати за нібито замалою, на думку Пригожина, витратою на день 3 600 снарядів на добу, то витрата становить 1,3 мільйона снарядів 152 мм на рік. Це без урахування інших потужних *********** 152, 122, 120, 220 мм, які "Вагнер" також застосовує у значній кількості.

Для порівняння, США поставили Україні у 2022 році близько 1 мільйона снарядів 155 мм на весь фронт. Тобто мінімальні витрати "Вагнера" за рік перевищують річний обсяг поставок 155 мм для ЗСУ. "
показати весь коментар
22.02.2023 20:48 Відповісти
дело не только в количестве, но и в эффектмвности расходования. Наши больше пользуются дронами и точнее бьют. потому и расход меньше. но в то же время у наших расход по натовским стандартам тоже чрезмерный. потому на рамштайне и говорили что всу должны увеличить точность, а то так никаких снарядов не напасешься.
показати весь коментар
22.02.2023 23:24 Відповісти
А шо это трупаки голяком валяются? Чи у русни уже экипировку вместе с трусиками с мертвечины сдирают, бо у временно живых кацапов совсем с бельём плохо? Набедренные повязки никто не отменял. Хай коняка Лавров с Африки завезёт, африканцы не жадные - с себя последнее снимут, шоб коняку Лаврова порадовать
показати весь коментар
22.02.2023 21:02 Відповісти
А лежать на голой земле зимой это не вредно?
Переживаю
показати весь коментар
22.02.2023 21:13 Відповісти
Шось я не зрозумів, вагнер це ж ПРИВАТНА військова контора. Треба снаряди - йдіть до магазину й покупайте...
показати весь коментар
22.02.2023 21:13 Відповісти
Сировина на ковбасу вдовам.
Я якщо вдова охвіцера - то й волосні на шубу.
показати весь коментар
22.02.2023 21:35 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 22:34 Відповісти
Шановне товариство! Ця ліквідована кацапсько-хуйловсько-пригожинська мразота приїхала до нас в Україну на сафарі. Тільки вбивати вони за мету мали не звірів, а Українців та й ще й заробляти на цьому гроші від кацапської параші. Скільки вони повбивали Українців, скільки горя та сліз, зруйнованих життів та українських сімей вони принесли з собою одному Господу відомо. Тому підтримую КIEV 777 цієї мразоти має бути в п`ять, або краще в десять разів має бути більше щодобово. Від цього світ стане чистішим, така місія у наших ЗСУ. Слава Україні та її ЗСУ !!! Смерть всім до одного ворогам України і в першу чергу кремлівському педофілу- *****!
показати весь коментар
23.02.2023 00:16 Відповісти
Як гарно дивитися на цю падаль із за плребрика
показати весь коментар
23.02.2023 00:18 Відповісти
Пусть это видео на зонах кацапских крутят
показати весь коментар
23.02.2023 00:35 Відповісти
Скількі ж "хороших русских".
показати весь коментар
23.02.2023 01:18 Відповісти
Все равно жалко людей. Хоть они и больные идиоты и сволочи... Даже понимая зачем они сюда приехали. Все равно жалко...
показати весь коментар
23.02.2023 01:25 Відповісти
Так ,а та мразь на фото причем к людям?
показати весь коментар
23.02.2023 06:03 Відповісти
сиди вдома. Живий будеш
показати весь коментар
23.02.2023 02:22 Відповісти
Косточки вместе и пенисы в ряд, укроп ********** отряд вагнерят
показати весь коментар
23.02.2023 05:07 Відповісти
Марадерят даже трупы своих соотечественников.
показати весь коментар
23.02.2023 06:03 Відповісти
Спасибо, Пригожин за заставку в телефоне,надпись- Рассеянные рассеялись.
показати весь коментар
23.02.2023 08:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 