Папа напередодні річниці вторгнення РФ засудив "абсурдну і жорстоку" війну в Україні

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів. Ці заяви він зробив два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск назвав це "сумною річницею" і сказав, що він "близький до мученицького українського народу".

Папа також додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

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На початку цього місяця понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.