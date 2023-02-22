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Новини Війна
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Папа напередодні річниці вторгнення РФ засудив "абсурдну і жорстоку" війну в Україні

папа,бенедикт

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів. Ці заяви він зробив два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск назвав це "сумною річницею" і сказав, що він "близький до мученицького українського народу".

Папа також додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

Читайте: Папа Римський Франциск закликав не забувати у молитвах про дороги миру для України

На початку цього місяця понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.

Автор: 

католики (26) Папа Римський (322) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+14
Мінфін США почав розслідувати - звідки в банку Ватикана 3млрд. російських корупційних грошей

одразу прозрів - і згадав заповіді
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22.02.2023 13:01
+14
Війну засудив. Росію - не засудив. Звідки ж війна взялася? А хто його знає. Саме видно виросло. Папа крутиться як вуж на сковорідці, щоб убивцю вбивцею не назвати.
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22.02.2023 13:05
+10
Вагнер під Бахмутом
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22.02.2023 13:07
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Мінфін США почав розслідувати - звідки в банку Ватикана 3млрд. російських корупційних грошей

одразу прозрів - і згадав заповіді
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22.02.2023 13:01 Відповісти
Дай посилання. Це була новина не про Ватикан, а про протестанську церкву у США. І не про 3 ярда, а про відсутність прозорої звітності.
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22.02.2023 20:37 Відповісти
Дивлячись на цього "папу" усвідомлюєш всю гидотність того що означається як "єзуїтство"!
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22.02.2023 13:04 Відповісти
"православний" фсб/кгб поп гундяй по Вашому кращий ???
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22.02.2023 13:15 Відповісти
старе римске пердло
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22.02.2023 13:25 Відповісти
Всі совки є експертами з "єзуїтства". Таке враження, що вони відчули роботу єзуїтів на своїй шкурі. Насправді такі заяви про "єзуїтство" -- це повторення комуняцьких банальностей.
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22.02.2023 13:25 Відповісти
Найперше сумнівайтеся у собі! http://sum.in.ua/s/jezujitstvo
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22.02.2023 14:09 Відповісти
Ішли б Ви зі своїм комуняцтвом do dupy!
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22.02.2023 17:03 Відповісти
Війну засудив. Росію - не засудив. Звідки ж війна взялася? А хто його знає. Саме видно виросло. Папа крутиться як вуж на сковорідці, щоб убивцю вбивцею не назвати.
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22.02.2023 13:05 Відповісти
Не плутайся під ногами,папка. Займайся краще своїми педофілами в рясах.
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22.02.2023 13:07 Відповісти
Вагнер під Бахмутом
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22.02.2023 13:07 Відповісти
не фотошоп,це "пітушиний король" пригожин поділився фото своїх zдохляків із пвк "вагнер"
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22.02.2023 13:08 Відповісти
гарно лежать .. в рядок
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22.02.2023 15:46 Відповісти
Ого , вражає 😳
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22.02.2023 14:00 Відповісти
Цей «папа» нам зовсім не папа. І це із всією повагою до греко-католиків. Вже настав час до об'єднання.
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22.02.2023 13:08 Відповісти
УГКЦ не може обʼєднатися з ПЦУ з чисто канонічних міркувань !!! виходів є два:
1. екумунічне братество і співпраця на благо України - те що є зараз ...
2. злиття обох Церков в одну шляхом ліквідації однієї з них - на даному етапі розвитку Християнства дія практично не можлива ...
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22.02.2023 13:19 Відповісти
В самій церкві я не бачу взагалі ніяких відмінностей. Які канонічні міркування!? Головою української греко-католицької церкви являється римський папа-ось і вся відмінність. Служба проходить українською мовою і всі моляться одному Богу.
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22.02.2023 13:51 Відповісти
Окрім підпорядкування те ще щось є відмінне ... я не теолог, тому більш докладно не можу сказати ...
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22.02.2023 13:58 Відповісти
Папа також додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах". Папа ,касір в банку Ватікану .котрий отримує свої "юдині проценти" від зберігання рашистськи лярдів.котрі куйло витрачає на війну з Україною і вбивства українського народу. Папа ,холуй рашиста ,справжню перемогу не тільки України.але і всієї світової спільноти і самого Господа Бога можна збудувати лишень на руїнах і розвалинах держави - антихриста на землі 3,14дерації
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22.02.2023 13:09 Відповісти
Якщо чесно, то папа рік тому , взагалі намагався примирити нас
із окупантом та припинити воєнні діі , тобто капітулювати !!
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22.02.2023 13:09 Відповісти
Класичний приклад обтічного формулювання. Ні вашим, ні нашим, коли і жертву шкода і агресора назвати агресором страшно.
Папа не засудив російську агресію проти України, а засудив "абсурдну та жорстоку війну" на території України. Ну, війна, в принципі, іншої й не буває. Усі війни абсурдні та жорстокі.
А слабО Папі назвати росію агресором, а путіна кривавим убивцею?
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22.02.2023 13:10 Відповісти
Цікаво, а де заховані статки ху йла? а там немало небагато ще в 2014-му році в мережі проскакувала цифра від 200 лярдів американських зелених. І, як усі пам'ятають, після 1-го "ріхвірєндума" 11.05.2014. планувався через деякий час і 2-й "ріхвірєндум" по прісоєдінєнію дири до кацапії. і в цей проміжок між тими ріхвірєндумами в мацкву приїжджав президент Швейцарії. і вже потім той другий ріхвірєндум відмінили. Цікаво, чи пов'язана відміна його з візитом швейцарця чи ні.
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22.02.2023 13:10 Відповісти
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22.02.2023 13:12 Відповісти
Папа, на грошах газпрьома, забув, як ***** прутін вдерся в Україну убивати Українців!!!
Галич О . був правий: https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw

Іст орію світу папі гріх забувати!!!
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22.02.2023 13:13 Відповісти
Папа, отдай Ху#лу пол-Ватикана, а потом договорись с ним посредине.
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22.02.2023 13:25 Відповісти
ти старе римске пердло !! от ти хто
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22.02.2023 13:26 Відповісти
Я не розумію, вот нахера, потрібні ці інституції, папи ,патріархати ,та інші зберателі грошей від населення, коли вони ,не мають впливу на Сатана, та не можуть его приборкати.
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22.02.2023 13:46 Відповісти
А засудити винуватця цієї війни слабо? (((
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22.02.2023 13:48 Відповісти
нах
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22.02.2023 13:56 Відповісти
В казне папы хранится 1 триллион долларов мавзолейного Вермахта,типа НЗ путлера...,от Роснефти и ГрязьПрома...
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22.02.2023 14:22 Відповісти
кто начал войну, папа? скажи, а не разглагольствованиями занимайся
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22.02.2023 14:49 Відповісти
Главное слово папа не сказал - война захватническая
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22.02.2023 15:56 Відповісти
... до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву ...

За методичками поедет? Или вовремя не заплатили?
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22.02.2023 18:13 Відповісти
 
 