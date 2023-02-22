Папа напередодні річниці вторгнення РФ засудив "абсурдну і жорстоку" війну в Україні
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів. Ці заяви він зробив два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск назвав це "сумною річницею" і сказав, що він "близький до мученицького українського народу".
Папа також додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах".
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.
На початку цього місяця понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.
Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.
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одразу прозрів - і згадав заповіді
1. екумунічне братество і співпраця на благо України - те що є зараз ...
2. злиття обох Церков в одну шляхом ліквідації однієї з них - на даному етапі розвитку Християнства дія практично не можлива ...
із окупантом та припинити воєнні діі , тобто капітулювати !!
Папа не засудив російську агресію проти України, а засудив "абсурдну та жорстоку війну" на території України. Ну, війна, в принципі, іншої й не буває. Усі війни абсурдні та жорстокі.
А слабО Папі назвати росію агресором, а путіна кривавим убивцею?
Галич О . був правий: https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw
Іст орію світу папі гріх забувати!!!
За методичками поедет? Или вовремя не заплатили?