Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Держдума в середу ухвалила закон, який призупиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Відповідний документ було внесено до Держдуми 21 лютого президентом РФ Володимиром Путіним. Закон про призупинення Росією дії ДСНО набуде чинності з дня опублікування.

У законі також зазначається, що рішення про поновлення Росією дії Договору між РФ і США щодо заходів щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь ухвалюється президентом РФ.

Як ідеться в пояснювальній записці, договір, підписаний у Празі 8 квітня 2010 року, передбачає, що з метою забезпечення контролю за дотриманням положень договору кожна із сторін має право здійснювати інспекційну діяльність.

"При цьому США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за договором у зазначеній сфері діяльності", - наголошується в документі.

У зв'язку з цим відповідно до федерального закону від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ "Про міжнародні договори РФ" президентом Росії вноситься пропозиція про призупинення дії договору, зазначається в пояснювальній записці.

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Як повідомляє ТАСС, закон про призупинення участі РФ у ДСНО було ухвалено одноголосно.

"Можливість перегляду рішення про призупинення ДСНО може з'явитися, коли РФ побачить завершення бездумної антиросійської кампанії США", - заявив заступник глави МЗС РФ Рябков.