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Новини
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Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

госдума

Держдума в середу ухвалила закон, який призупиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Відповідний документ було внесено до Держдуми 21 лютого президентом РФ Володимиром Путіним. Закон про призупинення Росією дії ДСНО набуде чинності з дня опублікування.

У законі також зазначається, що рішення про поновлення Росією дії Договору між РФ і США щодо заходів щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь ухвалюється президентом РФ.

Як ідеться в пояснювальній записці, договір, підписаний у Празі 8 квітня 2010 року, передбачає, що з метою забезпечення контролю за дотриманням положень договору кожна із сторін має право здійснювати інспекційну діяльність.

"При цьому США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за договором у зазначеній сфері діяльності", - наголошується в документі.

У зв'язку з цим відповідно до федерального закону від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ "Про міжнародні договори РФ" президентом Росії вноситься пропозиція про призупинення дії договору, зазначається в пояснювальній записці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, - Путін

Як повідомляє ТАСС, закон про призупинення участі РФ у ДСНО було ухвалено одноголосно.

"Можливість перегляду рішення про призупинення ДСНО може з'явитися, коли РФ побачить завершення бездумної антиросійської кампанії США", - заявив заступник глави МЗС РФ Рябков.

Автор: 

Держдума (734) договір (323) путін володимир (23881) росія (65394)


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Топ коментарі
+19
Фейкова країна,Фейкова дума,фейкові закони.
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22.02.2023 13:02
+12
Зграя підарасів.
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22.02.2023 13:02
+10
Країна Росія-це з точки зору міжнародного права нелегітимне утворення і вимагає термінового знищення.
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22.02.2023 13:06
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Фейкова країна,Фейкова дума,фейкові закони.
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22.02.2023 13:02 Відповісти
Зграя підарасів.
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22.02.2023 13:02 Відповісти
Насрати.
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22.02.2023 13:03 Відповісти
Безглузда новина.
Кишеньковий парламент одностайно ухвалить будь-яке рішення від бункерного *****.
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22.02.2023 13:03 Відповісти
Наличие в стране карманного парламента, который потакает любой прихоти диктатора - это основной признак деградации. Такие государства не должны существовать в современном мире.
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22.02.2023 13:33 Відповісти
Повинні, не повинні... А вони існують, і більше того, успішно лізуть у справи прогресивних держав, а ті нічого путнього з цим зробити не можуть.
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22.02.2023 13:36 Відповісти
У клоуна теж кишеньковий парлямент. Співпадіння? Не думаю.
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22.02.2023 13:52 Відповісти
міньони
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22.02.2023 13:06 Відповісти
Країна Росія-це з точки зору міжнародного права нелегітимне утворення і вимагає термінового знищення.
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22.02.2023 13:06 Відповісти
госдура удовлєтворіла ще одні понти *****
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22.02.2023 13:06 Відповісти
пох*й !!! 1. паРаша, за традицією, цей договір не виконувала з моменту підписання !!!
2. пепередник паРаше, червона комуно-нацисьтька імперія зла і тюрма народів (срср) програла "холодну війну" не витримавши гонки озброєнь ...
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22.02.2023 13:10 Відповісти
Верховна Рада України прийняла Закон "Про розпуск Держдуми Російської Федерації", - ось вам нашатвєтчємбєрлєну 😁 Ну чо, чувакі, всьочотко, головне, що уточка дімона в домікє і їй всьо похєр, переживе і дімона і цю радісну звістку 🤗 Ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 13:12 Відповісти
Ржі німагі.
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22.02.2023 13:54 Відповісти
Вони завтра затвердять, щоб Сонце не вставало. І що?
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22.02.2023 13:12 Відповісти
От так і підписуйте документы з ціми руськими дегенераторами.
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22.02.2023 13:13 Відповісти
На жаль для нас і всіх інших цивілізованих, РФ - країна з ринковою, а не плановою економікою. І ринок у них якось-такось працює.
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22.02.2023 13:20 Відповісти
Завтра в ********** проголосять закон про оголошення Арктики "ісконно руzкімі теріторіямі", післязавтра закон про "возвращєніє планєти Марс" в "родную говєнь"... Вони вже в повному маразмі ладні натягти не якусь там "сову на глобус", а машкару ***** на всю планету...
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22.02.2023 13:21 Відповісти
Північна Корея 2.0. Але китайці пошлють її до беніної мами. Їм однієї досить.
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Дідові ********** воші одноголосно підтримують старе )(уйло
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22.02.2023 13:29 Відповісти
Пєсков зазначив, що Росія буде готова повернутися до виконання ДСНО, як тільки побачить готовність Заходу "зважати на її стурбованість".
Ждіть. В вас часу ще багато.
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22.02.2023 13:33 Відповісти
Своїми постійними лякалками, та примовками "І ето нє блєф!", вони вже нікого не здивують. І тим паче не витягнуть на перемовини. І аж ніяк не зможуть розпочати гонку озброєнь. Бо повна дупа у всіх галузях. Навіть спроба оновити українську "Сатану" на "Сатану ІІ" закінчилась провалом.
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22.02.2023 13:34 Відповісти
Буде наказ проголосувати про колективне самогубство - вони і це одноголосно проголосують, а біомаса виконає без жодних заперечень ще й радісно аплодуючи.
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22.02.2023 13:46 Відповісти
Про*уйловська держдупа одноголосно пропукнула...
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22.02.2023 13:50 Відповісти
Ракета Сармат упала. Россия провела неудачные испытания ядерного оружия, когда Байден был в Украине.
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22.02.2023 13:59 Відповісти
Та це ж чудова новина. Дебіли вступили в гонку озброєнь з Америкою. На які кошти, з яким науковим та промисловим потенціалом? ДЕБІЛИ,***(Лавров).
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22.02.2023 14:07 Відповісти
Держдума це стадо баранів яким сказали і вони роблять.Там ні одна людина не примає своє рішення.
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22.02.2023 16:10 Відповісти
Не может быть.
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23.02.2023 08:41 Відповісти
 
 