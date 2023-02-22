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Промова Путіна демонструє, що Росія не зацікавлена у мирі, - президент Естонії Каріс

путін

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що послання Путіна Федеральним зборам є доказом того, що цілі РФ є незмінними, вони готові продовжувати війну.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена у мирі найближчим часом, подумайте ще раз. Сьогоднішній виступ чітко дав зрозуміти - цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого та ворожого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішнього інакомислення. Сталін, мабуть, усміхався в могилі", - зазначив естонський лідер.

Читайте: Путін необачно погрожує ядерною зброєю задля політичної вигоди, - спікер Сунака

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) Естонія (1622) Алар Каріс (66)


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22.02.2023 13:25 Відповісти
виступ гопника з девяностих.
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Окурок взагалі не розуміє , що відбувається !

Йому розповідають його шістки про велику перемогу на всіх фронтах
і він вірить , бо реально сприймати цю безглузду війну психічнохворий виродок не взмозі 😠
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22.02.2023 14:08 Відповісти
Мавзолейный педофил всю рабZeю заразил.. Владимирский Централ..,за что ж так рабZeю обоссцал обосрал и наказал 👺👺🦍а с КАЛен так и не встал 🦍😝
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22.02.2023 14:39 Відповісти
Алкаш заснув від промови *****.
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22.02.2023 14:54 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5191 Петро Порошенко

Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.

Разом до перемоги!
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22.02.2023 15:28 Відповісти
росія і мир - поняття несумісні!
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22.02.2023 16:15 Відповісти
Дуже навіть сумісні. Якщо росія "упокоїться з миром".
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23.02.2023 08:09 Відповісти
 
 