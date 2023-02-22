Промова Путіна демонструє, що Росія не зацікавлена у мирі, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що послання Путіна Федеральним зборам є доказом того, що цілі РФ є незмінними, вони готові продовжувати війну.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена у мирі найближчим часом, подумайте ще раз. Сьогоднішній виступ чітко дав зрозуміти - цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого та ворожого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішнього інакомислення. Сталін, мабуть, усміхався в могилі", - зазначив естонський лідер.

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