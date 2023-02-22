Промова Путіна демонструє, що Росія не зацікавлена у мирі, - президент Естонії Каріс
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що послання Путіна Федеральним зборам є доказом того, що цілі РФ є незмінними, вони готові продовжувати війну.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена у мирі найближчим часом, подумайте ще раз. Сьогоднішній виступ чітко дав зрозуміти - цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого та ворожого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішнього інакомислення. Сталін, мабуть, усміхався в могилі", - зазначив естонський лідер.
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Йому розповідають його шістки про велику перемогу на всіх фронтах
і він вірить , бо реально сприймати цю безглузду війну психічнохворий виродок не взмозі 😠
Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.
Разом до перемоги!