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Новини
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Favbet за рік великої війни спрямував до бюджету та на допомогу Україні понад 190 млн гривень

фавбет

Favbet та благодійний фонд Favbet Foundation у перший рік повномасштабного вторгнення направили до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців близько 193 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників фонду.

Так, понад 140 млн грн спрямовано до бюджету країни як сплата за ліцензії на організацію азартних ігор. Ця сума не враховує решти податків і обов’язкових платежів з господарської діяльності.

Ще на 46 млн грн фонд і компанії-партнери закупили і передали автотранспорт та спецобладнання для ЗСУ та інших сил оборони.

Зокрема, ЗСУ отримали 70 авто, переважно позашляховиків, броньованих авто та мікроавтобусів, понад 60 дронів для розвідки та коригування артилерійського вогню, а також сотні одиниць високотехнологічного обладнання: систем зв’язку, тепловізорів, приладів і прицілів нічного бачення, дальномірів тощо.

Окрім того, у перший рік великої війни Favbet Foundation надавав фінансову підтримку президентській ініціативі United24, а також ЗСУ через спеціальний рахунок НБУ на загальну суму понад 7 млн грн.

Також фонд надає підтримку дитячій лікарні "Охматдит" та Інституту нейрохірургії Ромоданова.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Автор: 

благодійність (571) допомога (8375) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+12
Фавбет це злочинна букмекерська контора з грабування лохів і їх родин. Хай горять в пеклі смердючі покидькии!
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22.02.2023 13:41
+9
Спочатку робимо шалені гроші, експлуатуючи людські залежності (лудоманію), потім кидаємо крихту на благодійність - і вуаля, вже герої-рятівники держави.
Але ж гроші не пахнуть.
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22.02.2023 13:39
+8
Хорошая крыша у этих уродов
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22.02.2023 13:32
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Хорошая крыша у этих уродов
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22.02.2023 13:32 Відповісти
Помогает
Им
Законодатель
Давид
Арахамия

https://skelet.info/favbet-andreya-matyuxi/ Однако это не помешало компании воспользоваться законом о легализации азартных игр. К тому же ходят упорные слухи, что этот закон писался под две компании - «Пари-Матч» (Parimatch) и «Фаворит» (FavBet). Обосновывали свои выводы эксперты игорного рынка тем, что соответствующий законопроект фактически писал друг нардепа Давида Арахамии, «смотрящего» от «Слуги народа» за процессом, - владелец юридической компании Eterna Law Андрей Астапов.
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22.02.2023 13:53 Відповісти
На початку прийняття закону, народу скормили обіцянки у десятки мільярдів гривень податків на рік, в обмін на залежність від ігроманія і порушені сім'ї і долі
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22.02.2023 14:02 Відповісти
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22.02.2023 13:34 Відповісти
Спочатку робимо шалені гроші, експлуатуючи людські залежності (лудоманію), потім кидаємо крихту на благодійність - і вуаля, вже герої-рятівники держави.
Але ж гроші не пахнуть.
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22.02.2023 13:39 Відповісти
....потім кидаємо крихту...

в цифрах це десь 0,4 % від покладеного до кишені
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22.02.2023 14:08 Відповісти
Фавбет це злочинна букмекерська контора з грабування лохів і їх родин. Хай горять в пеклі смердючі покидькии!
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22.02.2023 13:41 Відповісти
І все з кишень ігроманів. Наших ігроманів.
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22.02.2023 13:47 Відповісти
Пусть лучше расскажут сколько денег не донаправили из-за дыр в законе.
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22.02.2023 14:01 Відповісти
нах рекламу, та ще й цього лайна
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22.02.2023 14:18 Відповісти
а откуда они эти деньги взяли? из воздуха?
...ох вейт, у украинцев и взяли.
Надурили на 10 ярдов, отдали в ВСУ 0,01 процента. Ох какая щедрость)
им бы в политику идти, все зачатки политиков уже имеются
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22.02.2023 14:23 Відповісти
Не "великим крадивництвом" единым!

Зарабатывают на дураках десятки миллиардов - платят в бюджет сотни миллионов!

Зеленые мародеры опустошают госбюджет, предоставляя игорному бизнесу беспрецедентные льготы. Взамен, естесственно, на очень много купюр в криптовалюте на анонимные адреса. Это вне всякого сомнения. Чем-то иным такую заботу об игорном бизнесе нельзя объяснить.

Хотя вариантов, как поступать в подобной ситуации, есть, как минимум, два. Первый - увеличение налоговой ставки для казино и букмекеров, как во всех нормальных странах. Второй - введение госмонополии на букмекерские услуги. Единый букмекер, принадлежащий государству, мог бы приносить все эти десятки миллиардов в бюджет - на пенсии и зарплаты, а не на офшоры и Мальдивы.

Кстати, у Зеленского защищают прибыль частных букмекеров до такой степени, что блокируют на территории Украины зарубежные конторы. Умеют же работать, когда прибыль в личный карман капает...
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Покидьки насаджують цю казку про Поле чудес для нових Буратіно для неповнолітніх. Лох не мамонт...
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22.02.2023 17:10 Відповісти
 
 