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Новини Війна
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Російський омбудсмен Москалькова може бути причетна до депортації українських дітей, - Лубінець

москалькова

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова та співробітники її офісу можуть бути особисто причетні до примусової депортації українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив уповноважений Верховної ради з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець.

"Ще в 2022 році представника РФ Тетяну Москалькову виключили з найбільшої світової організації омбудсменів. Про це, напевно, публічно не заявлялось, але ми робимо свою роботу. Я щиро вважаю, що всі представники країни-агресора, які мають відношення до скоєння воєнних злочинів різного характеру, а примусова депортація українських дітей - це є один з воєнних злочинів, який повинен юридично трактуватися як геноцид", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, є факти можливої причетності особисто Москалькової та її працівників до депортації українських дітей: "Ідеться про вивезення двох українських дітей з території Австрії і передачу цих двох дітей у Москві безпосередньо представникам РФ".

Він додав, що до до Офісу омбудсмена звернулись понад 20 тисяч людей щодо розшуку зниклих без вісти.

"Процес не заморожений. У нас відбувається комунікація як і безпосередньо з російською стороною щодо звільнення або повернення цивільних заручників. Так само ми і спілкуємося з низкою міжнародних партнерів. У нас деякі ініціативи, про які я зараз не можу говорити публічно. але я хочу більш серйозно вирішувати це питання. Ви бачили під час останнього обміну був повернутий один цивільний на територію України", - сказав Лубінець.

Також читайте: Припускаємо, що їх приблизно 150 тисяч: Лубінець про незаконно вивезених у РФ українських дітей

Автор: 

депортація (726) діти (5096) росія (65394) Москалькова Тетяна (204) Лубінець Дмитро (602)


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Топ коментарі
+11
Не може а стовідсотково це курвиско причетне.
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22.02.2023 13:42
+9
Ну і іпаааалоооо... Хоча це стандарт для кацапсячих свиноматок
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22.02.2023 13:43
+8
росія - це найбільша тероритсична організація за всі часи. І міністри ,звісно в них теж терористи.
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22.02.2023 13:45
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Не може а стовідсотково це курвиско причетне.
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22.02.2023 13:42 Відповісти
омбудсмен

Облрембуд...
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22.02.2023 13:42 Відповісти
Ну і іпаааалоооо... Хоча це стандарт для кацапсячих свиноматок
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22.02.2023 13:43 Відповісти
Та що там "може": тут і до ворожки не ходи - завдання отримала і виконувала.
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22.02.2023 13:45 Відповісти
"И даже омбудсмен оказался обмудком"
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22.02.2023 13:45 Відповісти
росія - це найбільша тероритсична організація за всі часи. І міністри ,звісно в них теж терористи.
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22.02.2023 13:45 Відповісти
Вони й своїхз по світу пускать, й наших мордують, суки.

Мобилизованный Жаркын Игасанов накануне гибели развелся с женой, чтобы ей выплатили пособие на детей. Теперь женщина не получит "гробовые", а на счету мужа все равно остались миллионные долги.

Житель Тюменской области ушел на войну, чтобы выплатить долговые обязательства. В итоге его семья осталась без отца и с миллионным кредитом.

Житель села Казанское Тюменской области Жаркын Игасанов погиб на фронте, куда он отправился, чтобы рассчитаться с долгами.

По словам жены погибшего, имени которой не называют, ее муж погиб еще осенью, но тело привезли спустя три месяца. Отец восьмерых детей ушел на фронт добровольцем из-за миллионных долгов. В Минобороны РФ ему пообещали зарплату, которая покроет его кредит.

"На счетах долг в 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на "Госуслугах", - рассказала вдова.

При этом сообщается, что из-за финансовых проблем супруги развелись, чтобы жена могла оформить пособие на детей. Однако из-за этого ей не выплатят полагающиеся "гробовые".

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22.02.2023 13:46 Відповісти
Ось й ХЕрой.

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22.02.2023 13:47 Відповісти
Нормальна жінка не народжує від дебілів не здатних утримувати родину. Крапка. "Який їхав таку й здибав". Бідність - прямий шлях до пекла на землі.
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22.02.2023 13:54 Відповісти
Многоходовочка, в результаті якої комусь порвуть очко.
"Амуры и Зефиры все
Распроданы по одиночке"
Така вже ваша "сєрмяжная правда жізні".
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22.02.2023 13:55 Відповісти
из-за финансовых проблем супруги развелись, чтобы жена могла оформить пособие на детей. Однако из-за этого ей не выплатят полагающиеся "гробовые".

премию Дарвина обоим- и жОне и падали рашистской. ))
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22.02.2023 17:18 Відповісти
В ********** "Права Людини" офіційно відмінили. То який там може бути "омбудсмен"? Ця тьотка, судячи з її біографії, не має найменшого уявлення про "права людини"... У нас таких "зє-тьоток" теж до фіга розвелось!
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22.02.2023 13:47 Відповісти
Ця тьотка- генерал МВС рашки. Тому тут не може бути жодних сумнівів у її причетності до геноциду українців.
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22.02.2023 14:06 Відповісти
повісити суку.
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22.02.2023 13:48 Відповісти
срана кацапка...
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22.02.2023 13:52 Відповісти
Вертухайка стала омбудсменом!!!!!!!!! Одна рожа чего стоит.
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22.02.2023 13:56 Відповісти
Перевіряйте, бо на мордорі завжди"благодійники" своєї кишені.
Яка була зірка лугандонії - дитячий дохтур ліза, вони навіть кіно зговнячили про неї, а виявилась мерзенна торговка органами.
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22.02.2023 13:57 Відповісти
Може бути причетна? Правда?
Поверніть денисову.
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22.02.2023 14:06 Відповісти
Здивуюсь, якщо ця кацапська омбудсмана виявиться непричетною
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22.02.2023 14:26 Відповісти
 
 