Російський омбудсмен Москалькова може бути причетна до депортації українських дітей, - Лубінець

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова та співробітники її офісу можуть бути особисто причетні до примусової депортації українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив уповноважений Верховної ради з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець.

"Ще в 2022 році представника РФ Тетяну Москалькову виключили з найбільшої світової організації омбудсменів. Про це, напевно, публічно не заявлялось, але ми робимо свою роботу. Я щиро вважаю, що всі представники країни-агресора, які мають відношення до скоєння воєнних злочинів різного характеру, а примусова депортація українських дітей - це є один з воєнних злочинів, який повинен юридично трактуватися як геноцид", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, є факти можливої причетності особисто Москалькової та її працівників до депортації українських дітей: "Ідеться про вивезення двох українських дітей з території Австрії і передачу цих двох дітей у Москві безпосередньо представникам РФ".

Він додав, що до до Офісу омбудсмена звернулись понад 20 тисяч людей щодо розшуку зниклих без вісти.

"Процес не заморожений. У нас відбувається комунікація як і безпосередньо з російською стороною щодо звільнення або повернення цивільних заручників. Так само ми і спілкуємося з низкою міжнародних партнерів. У нас деякі ініціативи, про які я зараз не можу говорити публічно. але я хочу більш серйозно вирішувати це питання. Ви бачили під час останнього обміну був повернутий один цивільний на територію України", - сказав Лубінець.

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