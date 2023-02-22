Резніков: Російські танки "вдерлися" вночі до ЄС та НАТО. Як музейні експонати. ФОТО

Україна відправила 4 трофейні російські танки до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. Там їх виставлять як музейні експонати.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", - написав він у фейсбуці.

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Резніков зазначив, що європейці зможуть зблизька "подивитися на справжнє обличчя" російської збройної машини. Вже частіше, на його думку, воно викликає не тотальний страх, а огиду та презирство.

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"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - додав міністр оборони.