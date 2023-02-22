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Резніков: Російські танки "вдерлися" вночі до ЄС та НАТО. Як музейні експонати. ФОТО

резніков

Україна відправила 4 трофейні російські танки до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. Там їх виставлять як музейні експонати.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", - написав він у фейсбуці.

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Резніков: Російські танки вдерлися вночі до ЄС та НАТО. Як музейні експонати 01
Резніков: Російські танки вдерлися вночі до ЄС та НАТО. Як музейні експонати 02

Резніков зазначив, що європейці зможуть зблизька "подивитися на справжнє обличчя" російської збройної машини. Вже частіше, на його думку, воно викликає не тотальний страх, а огиду та презирство.

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"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - додав міністр оборони.

Автор: 

виставка (285) танк (2071) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+25
Шото цього мародера Резнікова дуже багато в новинах стало ...
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22.02.2023 14:07
+24
Копии контрактов на продукты для армии по сумасшедшим ценам от месье Резникова были приложены к сопроводительным документам на танки?...
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22.02.2023 14:06
+22
Нехай дивляться як Україна крошить другу армію.
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22.02.2023 14:05
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Нехай дивляться як Україна крошить другу армію.
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22.02.2023 14:05 Відповісти
Вони нам гроші на яйця, а ми їм металобрухт. Влаштувався пацан розподільником яєць і диспечером диванів з баксами.
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22.02.2023 14:11 Відповісти
норм троллинг ))
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22.02.2023 14:06 Відповісти
Обоснуй
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22.02.2023 14:18 Відповісти
Копии контрактов на продукты для армии по сумасшедшим ценам от месье Резникова были приложены к сопроводительным документам на танки?...
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22.02.2023 14:06 Відповісти
Шото цього мародера Резнікова дуже багато в новинах стало ...
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22.02.2023 14:07 Відповісти
Ще й , скотиняка , намагається бути "оригінальним" : ...руські танки вдерлися в ЄС і НАТО ... Шутнік хрєнов.
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22.02.2023 14:14 Відповісти
Цікаво, скільки бюджету коштують його піарні бенефіси. Великий сумнів, що цей клоп платить з власної кишені.
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22.02.2023 14:15 Відповісти
Це щоб ми звикали до корупції...
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22.02.2023 15:15 Відповісти
Яйца в кг того стоят.А с возможным приходом ему на замену тандема Буданов-гогиашвили в новостях их будет не меньше..,а то и побольше..
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22.02.2023 17:23 Відповісти
Резнікопф!
Спроба пожартувати нагадює щось рідке та жовтувате!
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22.02.2023 14:07 Відповісти
Ракет дальностью 1000 км в Украине нет,но если понадобится мы их применим., сказал генерал Залужный 💪✊ Потужный...🥇🥇🥇
Слава ЗСУ та генералу Мудрому 👍💯💙💛🔱🔱
...😝
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22.02.2023 14:09 Відповісти
Вспомнил цитату Голды Меир :
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."👍🏼👍🏼👍🏼😊
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22.02.2023 14:16 Відповісти
***** еще и норм повыбирали....нет чтоб ржавые с берцой кацапа на броне
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22.02.2023 14:12 Відповісти
На цьому шобла резніка і Ко заробила більше, ніж на яйцях?
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22.02.2023 14:13 Відповісти
Сподіваюсь хоч не боєздатні, а то нас не зрозуміють.
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22.02.2023 14:23 Відповісти
Полякам минулого року уже подарували гранатомет.
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22.02.2023 14:38 Відповісти
у нас і не прийнято звільняти корупціонерів. Бо всі знають що то корупціонери ще в момент призначення. І за що ж звільняти людину, яка робить очікувані кроки і нічим вас не дивує. Всі знають, від кого призначають людей, кому треба подзвонити «Better call …" і куди йдуть грошові потоки.
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22.02.2023 14:40 Відповісти
Придурок
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22.02.2023 14:53 Відповісти
вторая армия мира
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22.02.2023 14:57 Відповісти
... лежит поверх первой
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22.02.2023 15:25 Відповісти
Этих нам не присылайте. У нас из и так хватает.
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22.02.2023 17:46 Відповісти
береги яйца
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22.02.2023 15:33 Відповісти
петухи не несуть яйця а то був би золотой петушок
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22.02.2023 15:44 Відповісти
Воно нікчемне прокралося, а тепер хоче відволікти увагу дебільним бахвальством про рашистські танки, які «вдерлися» до ЄС і НАТО?
Схиблений скомарох!
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22.02.2023 15:46 Відповісти
Я так понимаю, что обратно этим же транспортом что то полезное повезут
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22.02.2023 15:53 Відповісти
Цікаво, чи перевірили їх на відсутність небезпечних артефактів всередині, бо в Україні вже були випадки, коли діти отримували поранення.
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22.02.2023 17:01 Відповісти
Рєзніков - сране воровите базікало, як і вся ЗЄ-влада.
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22.02.2023 17:30 Відповісти
Пан юморист, блеать.
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23.02.2023 08:44 Відповісти
 
 