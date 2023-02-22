СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Херсонщині, які погрожували катівнями за відмову "голосувати"

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, зрадниками виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.

Там їх призначили до складу створених загарбниками "дільничних виборчих комісій", де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.

Для цього колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь кремля. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень.

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Як зазначають у відомстві, після звільнення частини регіону зловмисники намагались "загубитися" серед жителів громад і уникнути правосуддя. Однак співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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