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Новини
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СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Херсонщині, які погрожували катівнями за відмову "голосувати"

сбу

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, зрадниками виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.

Там їх призначили до складу створених загарбниками "дільничних виборчих комісій", де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.

Для цього колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь кремля. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень.

Читайте також: Жителі окупованих територій за участь у псевдореферендумах будуть покарані, - Верещук

Як зазначають у відомстві, після звільнення частини регіону зловмисники намагались "загубитися" серед жителів громад і уникнути правосуддя. Однак співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських "тюремників" до ПВК "Вагнер", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

референдум (628) СБУ (12857) колабораціонізм (1161) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+13
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22.02.2023 14:39
+11
Херсонщина замінована. Вже четверо саперів є.
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22.02.2023 14:40
+10
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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22.02.2023 14:39
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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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22.02.2023 14:39 Відповісти
Гниди
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22.02.2023 14:39 Відповісти
Херсонщина замінована. Вже четверо саперів є.
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22.02.2023 14:40 Відповісти
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22.02.2023 14:41 Відповісти
у печерного правосуддя імені Штепи вже у рОзпалі та накльовуються нові пристойні "жнива".."тут можно неплохо прібарахліться"(с)
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22.02.2023 14:43 Відповісти
На лівобережжі Херсонщини іх вже мабуть як грибів після дощу . Шо ж це за люди такі -- не можуть потерпіти рік -- два і идуть на співпрацю з ворогом .
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Вони завжди були такі.
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22.02.2023 14:51 Відповісти
Та ви подивіться на ті *********. Маргінали. 3 з 4 - очевидні алкаші, четвертій теж недалеко.
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22.02.2023 14:52 Відповісти
а нахер такие терпилы нужны? на избирательные участки некому ходить?
Как по мне, до конца их жалкой жизни лишить избирательного права.
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22.02.2023 15:08 Відповісти
Кожна пересічна людина вірить в те що "життя їй чогось недодало", адже тільки розумні і дійсно дорослі особи здатні усвідомлювати що все що з ними трапилось відбулося з ними завдяки їх особистим зусиллям або ліні та бездіяльності. Коли пересічним дурням пропонують реванш -"все не докладаючи надмірних зусиль" вони радо погоджуються і йдуть, але не в айтішники, а в зрадники... "о люди, люди - ці дурні казли"...
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22.02.2023 14:58 Відповісти
І що їм буде? Сорок років розстрілу з пластмасового пістолету??
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22.02.2023 15:22 Відповісти
очень хорошо....
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22.02.2023 15:36 Відповісти
Місцева алкашня. ... Толку з них ....
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22.02.2023 16:47 Відповісти
 
 