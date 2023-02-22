Пропагандист НТВ Княгницький, який знімав сюжети про "ополченцев", влаштувався на "Голос Америки"

Російська служба "Голосу Америки" взяла на роботу пропагандиста Гаррі Княгницького. Раніше він працював на НТВ та готував матеріали про "терориста" Олега Сенцова, "приєднання" Криму та "геноцид" жителів окупованого Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор медіа.

Княгницький працює в російській службі "Голосу Америки" щонайменше з листопада 2022 року.

У часи роботи на російському телеканалі НТВ, який повністю фінансується державною компанією "Газпром" і на який наклав санкції Європейський Союз, Княгницький, був воєнним кореспондентом. Він знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України.

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Наприклад, матеріал про те, що українські військові буцімто здійснюють наведення артилерії за сигналом мобільних телефонів цивільних.

У вільному доступі можна знайти кілька сюжетів Княгницького про буцімто обстріли українською армією мирних громадян. Наприклад, у матеріалі від жовтня 2014 року кореспондент показує, як російські бойовики буцімто "змушені стріляти у відповідь", інакше український танк зруйнує житловий квартал.

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У жодному зі знайдених матеріалів Гаррі Княгницький не згадує про російську агресію. Натомість російських бойовиків він називає "ополчением" чи "самообороною Донбасса". Про дії української армії каже як про "захоплення міст". Та протиставляє українські обстріли, які начебто спричинили в Донецьку гуманітарну катастрофу, допомозі від Росії.

Також Гаррі Княгницький виступив автором сюжету про буцімто затримання "терористичної групи" Олега Сенцова у 2014 році.

Княгницький пропрацював до НТВ до 2017 року та пішов звідти, як сам стверджує, з етичних міркувань: "До какого состояния ты будешь прогибатся?".

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Після цього Княгницький влаштувався в нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Під час роботи на RTVI Гаррі Княгницький не залишив тему українсько-російської війни назовсім. Після того, як Росія обстріляла та захопила українські кораблі в Керченській протоці, кореспондент спекулював, що Україна спеціально спровокувала Росію. І стверджував, що в цій ситуації не зрозуміло, хто юридично винен, та хто в чиї води зайшов. Нагадаємо, що у 2014 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про невизнання анексії Криму.

Співробітники "Голосу Америки" намагалися добитися від свого керівництва звільнення Княгницького, але воно не відреагувало. Тепер, як повідомляє видання Kyiv Post, журналісти звернулися до американських конгресменів з листом.

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Вони стверджують, що місію "Голосу Америки" не можна довірити людям, які "працювали на російську владу та роками просували проросійські наративи. Це ставить під сумнів нашу репутацію та репутацію "Голосу Америки".