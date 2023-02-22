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Новини
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Пропагандист НТВ Княгницький, який знімав сюжети про "ополченцев", влаштувався на "Голос Америки"

княгницький

Російська служба "Голосу Америки" взяла на роботу пропагандиста Гаррі Княгницького. Раніше він працював на НТВ та готував матеріали про "терориста" Олега Сенцова, "приєднання" Криму та "геноцид" жителів окупованого Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор медіа.

Княгницький працює в російській службі "Голосу Америки" щонайменше з листопада 2022 року.

У часи роботи на російському телеканалі НТВ, який повністю фінансується державною компанією "Газпром" і на який наклав санкції Європейський Союз, Княгницький, був воєнним кореспондентом. Він знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України.

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Наприклад, матеріал про те, що українські військові буцімто здійснюють наведення артилерії за сигналом мобільних телефонів цивільних.

У вільному доступі можна знайти кілька сюжетів Княгницького про буцімто обстріли українською армією мирних громадян. Наприклад, у матеріалі від жовтня 2014 року кореспондент показує, як російські бойовики буцімто "змушені стріляти у відповідь", інакше український танк зруйнує житловий квартал.

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У жодному зі знайдених матеріалів Гаррі Княгницький не згадує про російську агресію. Натомість російських бойовиків він називає "ополчением" чи "самообороною Донбасса". Про дії української армії каже як про "захоплення міст". Та протиставляє українські обстріли, які начебто спричинили в Донецьку гуманітарну катастрофу, допомозі від Росії.

Також Гаррі Княгницький виступив автором сюжету про буцімто затримання "терористичної групи" Олега Сенцова у 2014 році.

Княгницький пропрацював до НТВ до 2017 року та пішов звідти, як сам стверджує, з етичних міркувань: "До какого состояния ты будешь прогибатся?".

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Після цього Княгницький влаштувався в нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Під час роботи на RTVI Гаррі Княгницький не залишив тему українсько-російської війни назовсім. Після того, як Росія обстріляла та захопила українські кораблі в Керченській протоці, кореспондент спекулював, що Україна спеціально спровокувала Росію. І стверджував, що в цій ситуації не зрозуміло, хто юридично винен, та хто в чиї води зайшов. Нагадаємо, що у 2014 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про невизнання анексії Криму.

Співробітники "Голосу Америки" намагалися добитися від свого керівництва звільнення Княгницького, але воно не відреагувало. Тепер, як повідомляє видання Kyiv Post, журналісти звернулися до американських конгресменів з листом.

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Вони стверджують, що місію "Голосу Америки" не можна довірити людям, які "працювали на російську владу та роками просували проросійські наративи. Це ставить під сумнів нашу репутацію та репутацію "Голосу Америки".

Автор: 

журналістика (1769) пропаганда (2812) ЗМІ (1363)


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Топ коментарі
+33
Та не треба й далеко дивитись. Журналісти, які роками обливали Україну лайном, та працювали на кацапську пропаганду на каналах "Інтер", НьюзУан", Медведчуківських-Мураєвських, і т.п., тепер успішно працюють на Марафоні імені зеленского. А три патріотичні канали вимкнули, звично засунувши закон в зельоную дупу.
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22.02.2023 14:55
+19
Мирославі Гонгадзе повідомте. Вона зараз директор програм мовлення Голосу Америки у Східній Європі. Напевне, що це кадрове рішення пройшло повз неї.
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22.02.2023 14:52
+18
Видать резюме работодателей устроило- совести нет, печатать умеет! То что надо! У нас телемарафоне почти все такие
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22.02.2023 14:49
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Лайно до лайна...
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22.02.2023 14:46 Відповісти
Російська служба «Голоса Америки»- це теж орган кацапской пропаганди.

Вони всі маскуються за «демократичними назвами».

Але коли ми бачено назву «російська служба»- це завжди « говорит Москва».

Треба завжди розуміти- вони вороги.
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22.02.2023 14:58 Відповісти
Може Америці треба таке табло послати на йух.
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22.02.2023 14:47 Відповісти
А як же скрєпи.
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22.02.2023 14:47 Відповісти
"Російська служба "Голосу Америки""
У мене питання до кацапів: чому ви дозволяєте цьому наймахровішому "іноагєнту" досі мовити на "святой русской зємлє"? Навіть в Одесі катьку післали слідом за корабльом. Так зберіть вже небайдужих, та з'ясуйте адресу офісу, і "работайтє, братья".
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22.02.2023 14:48 Відповісти
!?!

1. Які « браття»?!?!!!!! Кацапи зробили все щоб засвідчити Українівони не браття.

2. Тому кацапи і дозволяють работать «рускій слубже», тому що вона працює на Кремль!
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22.02.2023 15:02 Відповісти
Підказка: то був сарказм.
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22.02.2023 15:03 Відповісти
Видать резюме работодателей устроило- совести нет, печатать умеет! То что надо! У нас телемарафоне почти все такие
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22.02.2023 14:49 Відповісти
Мораль:
хороший орк - 200й орк.
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22.02.2023 14:49 Відповісти
А Голос Америки дійсно голос Америки, чи зараз став голосом кацапстану?
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Дійсно це орган Держдепу США. Блінкін дізнається - скандал буде. Не кажучи вже за Байдена
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22.02.2023 14:57 Відповісти
А так він не в курсах, ото бідолашний, не докладають йому, навіть резонансне.
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22.02.2023 18:45 Відповісти
У той « русскій служби» Голоса Америки-

голосу США - нема! Нуль!

То голос МосьКви.
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22.02.2023 15:05 Відповісти
Але ж центральний орган має відповідатиза свої придатки. Або сказати прямо що це щось таке присмоктавшеся. Ні? Ну тоді банані нема...
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22.02.2023 15:13 Відповісти
а дехто кажуть ніби вся корупція, кумівство та продажні журнашлюшки Світу в Україні... а воно он як
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Шкода що наша Зе- прокуратура, дуже зайнята, а то б давно був в розшуку по лінії "інтерполу"...
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Мирославі Гонгадзе повідомте. Вона зараз директор програм мовлення Голосу Америки у Східній Європі. Напевне, що це кадрове рішення пройшло повз неї.
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22.02.2023 14:52 Відповісти
Вона Діректор «Украінькоі Служби» Голосу Америка.
кацапська спужба окрема…
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22.02.2023 16:01 Відповісти
Та не треба й далеко дивитись. Журналісти, які роками обливали Україну лайном, та працювали на кацапську пропаганду на каналах "Інтер", НьюзУан", Медведчуківських-Мураєвських, і т.п., тепер успішно працюють на Марафоні імені зеленского. А три патріотичні канали вимкнули, звично засунувши закон в зельоную дупу.
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22.02.2023 14:55 Відповісти
пипл хавает
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22.02.2023 16:03 Відповісти
Не хаває вже, а скоро буде ще добряче економити, коли ціну на електроенергію піднімуть в 4 рази.
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22.02.2023 18:47 Відповісти
Именно так спецслужбы РФ внедряют своих агентов влияния в западные СМИ. А потом мы удивляемся почему выходят антиукраинские материалы то на Блумберг то на БиБиСи
...
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22.02.2023 14:58 Відповісти
Вот вот
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22.02.2023 15:03 Відповісти
Байден мабуть не знав...
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22.02.2023 15:00 Відповісти
Ну а шо? Не брать же на "Голос Америки" Юрия Рашкина, или Диму Абрамсона...
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22.02.2023 15:01 Відповісти
они там вообще мышей не ловят на голосе?! шпионов говнорашки принимают
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22.02.2023 15:04 Відповісти
В США це роблять помилково, а в Україні це роблять спеціально. Скоро побичимо результат !
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22.02.2023 15:08 Відповісти
Ганна Герман, Юлія Мендель, Сергій Нікіфоров...
невже на тлі таких "журналістів" українці мають право звинувачувати "Голос Америки"?!
Тим більш, що співробітники "Голосу" намагаються очистити свою редакцію, а наша влада - ні!
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22.02.2023 15:18 Відповісти
Так ганна герман, між іншим, на "Радіо свобода" працювала.
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22.02.2023 15:59 Відповісти
Так і мендель на Нью Йорк Таймс працювала. Лайно всюди є, важливо прибирати його вчасно. І це стосується не тільки дрібного лай..., але й крупного зе...
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22.02.2023 17:29 Відповісти
Ось так працює проникнення російського впливу у всі сфери західних країн. Так цього покидька ще можна якось викинути бо знають його минуле. Але коли на Захід на ПМЖ виїзжають кацапські сім'ї з малечою під виглядом політичних чи економічних біженців, а потім через роки бувші малюки закінчують університети і починають працювати скрізь включно з ЦРУ і Держдепом. Але працюють на зовсім іншу державу.
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22.02.2023 15:25 Відповісти
..бегло прочитал заголовок, показалось княжитский.. Тоже, кстати, достойный кандидат..
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22.02.2023 15:27 Відповісти
А может, найдутся правильные американцы, которые не побоятся его просто пропетушить?
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22.02.2023 15:29 Відповісти
Тому що княгницький. Тому що гарі.
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22.02.2023 15:34 Відповісти
"Голос Америки" - кгбшно-фсбшная помойка.
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22.02.2023 15:38 Відповісти
брехня
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22.02.2023 15:46 Відповісти
Так *Вторая древнейшая профессия*Р.С.
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22.02.2023 15:46 Відповісти
Байден - это голос Америки. Все остальное - суррогат.
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22.02.2023 15:56 Відповісти
Тот, кто внимательно просматривает и читает репортажи скрепоязычного канала "Голос Америки" не может не уловить в них сходство с RT. Другими словами - вертухаями, так или иначе, прокуплены все подлоязычные каналы. На каждом из них должна висеть табличнка "Вход запрещён!"
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22.02.2023 16:09 Відповісти
Внедрить своих агентов в медийных службах запада - любимое занятие КГБ и ФСБ. Кто нибудь напишите ФБР про этого кадра.
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22.02.2023 17:23 Відповісти
Там уже давно ФСБшная помойка, иногда когда слушаешь создаётся впечатление, что включил канал Роисся-1😁
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22.02.2023 18:43 Відповісти
треба на всіх рівнях про це казати американцям... всі хто має знайомих громадян США пишіть про це і жалійтеся їм... вода камінь точе...
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22.02.2023 19:03 Відповісти
Пожартувати можна? прошу контакт з редакцією по надважливому проєкту, надсилав коментарем: Ви таки ЦЕНЗОР. НЕТ чи тільки НЕТ (без відповіді на запрос) Це був "жарт". Ви би у цьому вже проєкті допомогли Мамі Нені Україні. До речі: Слава Їй, Мамі Нені українців, згадати ТРЕБА!! а не назві на мапі. https://www.facebook.com/sensfiziologika/posts/pfbid02dLkYjaP5PgCPNRB5bBFWnHaAvGShgqishvfAs2iBowewGWoWgWRezn3uFJoMjwpsl?__cft__[0]=AZU_6ILBMDG_-2jPoaew4J3YOdkqhDTwPbC_ke-***********************************************************************-XH-ObFB-9frpbpl9SWME&__tn__=%2CO%2CP-R

Питання постає дуже і дуже просте: До ЦЕНЗОР .НЕТ. Росіяннами вже "все схоплено". Ми лише "Моськи" поряд зі Слоном гібридної Війни. Може ж коментарі читають відповідного рівня люди? Маю сподівання, а не... вже матюкливі зомбі росіян у вашому колективі!
Я скажете "лаюся". Абсолютно ні. Повідомлення. Свідомим з вас. Лише констатую, з досвіду звернень до вас.
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24.02.2023 16:10 Відповісти
 
 