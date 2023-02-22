"Слуга народу" Трухін визнав, що пропонував хабар, і пішов на угоду з САП
Нардеп Олександр Трухін, якого підозрюють в спробі дати поліцейському хабара у справі про ДТП, уклав угоду з прокурором.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Трухін сьогодні прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду. Під час засідання стало відомо, що депутат підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.
Він зобов’язався протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України.
Також Трухін узгодив з прокурором своє покарання - 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 68 тис. грн.
Захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що нардеп складе свої повноваження як народний депутат.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.
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Цікаво, а як ви розцінюєте застосування зброї Пашинським свого часу?
Ладу не буде поки не оновлять суди і ті не почнуть саджати за злочини.
1) звідки у депутата з зарплатою ~50тисяч знайшлися 6 мільйонів?
2) де результати обіцяної експертизи чи був Трухін за кермом ауді під час аварії?
3) чьому притягли до відповідальності за аварію людину яка, можливо, не була за кермом (оговорила себе), хто за це відповість?