"Слуга народу" Трухін визнав, що пропонував хабар, і пішов на угоду з САП

Нардеп Олександр Трухін, якого підозрюють в спробі дати поліцейському хабара у справі про ДТП, уклав угоду з прокурором.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Трухін сьогодні прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду. Під час засідання стало відомо, що депутат підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Він зобов’язався протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України.

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Також Трухін узгодив з прокурором своє покарання - 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 68 тис. грн.

Захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що нардеп складе свої повноваження як народний депутат.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

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За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.