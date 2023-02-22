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"Слуга народу" Трухін визнав, що пропонував хабар, і пішов на угоду з САП

олександр,трухін

Нардеп Олександр Трухін, якого підозрюють в спробі дати поліцейському хабара у справі про ДТП, уклав угоду з прокурором.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Трухін сьогодні прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду. Під час засідання стало відомо, що депутат підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Він зобов’язався протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України.

Читайте: Нардеп Трухін поїхав за кордон раніше, ніж мав відрядження, яким пояснює відсутність на засіданні ВАКС, - журналіст Ткач

Також Трухін узгодив з прокурором своє покарання - 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 68 тис. грн.

Захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що нардеп складе свої повноваження як народний депутат.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

Також читайте: Спроба підкупу поліцейських "слугою народу" Трухіним: НАБУ та САП завершили розслідування

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

Автор: 

САП (2225) Антикорупційний суд ВАКС (1957) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+56
Ось так тут все і робиться. Тупо відкупився.
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22.02.2023 15:31
+51
Звідки в них такі гроші? Він же не останні віддасть.
Скоти.
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22.02.2023 15:31
+39
Це не депутати, це грабіжники й бандити.
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22.02.2023 15:35
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Прашу понять і простіть(с)...
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22.02.2023 18:28 Відповісти
Так а откуда у трухина 6 лямов гривен на ЗСУ, простите? Налоговая, ау *****. ****, вы, ******, бесполезные, сидите и не крякаете? Или вам, ********, занесли помимо заявленного?
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22.02.2023 18:39 Відповісти
Майбутній орденоносець. Скоро нарік підпише указ.
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22.02.2023 18:45 Відповісти
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22.02.2023 20:19 Відповісти
Понять и простить... Він же свій, а не бариг порошенківський
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22.02.2023 20:29 Відповісти
Ну, карочь, чувяк офіційно визнав, що і тіхонічка в лєс ходив, і скоїв ДТП, і засцяв, як чоловік, визнати свою вину, став давати хабаря. Угода зі слідством - не найкращий вихід, бо баблом все не закриєш: сволота - вона і після угоди зі слідством залишається сволотою. Одне слово - прізвище промовисте.
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22.02.2023 20:36 Відповісти
Без комментариев.
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22.02.2023 21:07 Відповісти
Прокурора за грати. Обікрав ЗСУ. Уявляєте скільки можна отримати коштів на ЗСУ кофіскувавши майно такого хабарника.
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22.02.2023 21:18 Відповісти
Віддав відсоток від спижженого та й буде на волі. І всі ситі.
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22.02.2023 21:27 Відповісти
Очередная показуха борьбы с коррупцией. Столько шума вокруг по сути мелкого случая. А в это время весь крупняк коррупционеров спокойно живет, ворует и здравствует...
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22.02.2023 21:28 Відповісти
що? що означає дріб'язковий випадок?
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23.02.2023 00:24 Відповісти
Обычное ДТП, в котором нет погибших по его вине.
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23.02.2023 07:41 Відповісти
Розглядається не ДТП, а пропонування хабаря! При чому представником вищої політичної влади!!!
Цікаво, а як ви розцінюєте застосування зброї Пашинським свого часу?
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23.02.2023 10:48 Відповісти
Все просто, як в анедктоді - "чесний Трухін" визнав провину і пішов...І зевиборець схаває все! Навіть всплакне від гордості, що зробив правильний вибір бо обрав таких "чесних Трухіних"! Зараз все просто - не на часі! Яйця кілогарамами - пох! Дав хабар - пох!
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22.02.2023 23:28 Відповісти
если без матов то просто ******!!!!и не взывайте к зеленым ********* они здесь почти не ходят 1+1 и найвеличниший по видосам очень утомленный + супер марафон где все Арестович с яйцами по 17 грн
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22.02.2023 23:42 Відповісти
Що за «угода з НАБУ»? Де таке прописано в законі
Ладу не буде поки не оновлять суди і ті не почнуть саджати за злочини.
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22.02.2023 23:58 Відповісти
Откуда у этой гниды 6 миллионов гривен?Этим прокуратура не интересуется?
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23.02.2023 01:12 Відповісти
Очередное зелёное лайно?Интересно сколько из партии Зелёной плесени воюет на фронте.Есть стойкая интуиция,что абсолютное большинство этих клещей отсижиаается в тылу как и тех дебилов,которые за них голосовали.Они с огромной радостью расходуют всех патриотов,воюющих на фронте
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23.02.2023 01:17 Відповісти
какая мерзкая шидовская рожа
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23.02.2023 07:08 Відповісти
Залишаються відкритими три питання:
1) звідки у депутата з зарплатою ~50тисяч знайшлися 6 мільйонів?
2) де результати обіцяної експертизи чи був Трухін за кермом ауді під час аварії?
3) чьому притягли до відповідальності за аварію людину яка, можливо, не була за кермом (оговорила себе), хто за це відповість?
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23.02.2023 09:44 Відповісти
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