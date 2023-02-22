Судноплавні компанії закликають ООН допомогти евакуюватися 331 моряку, які через війну опинилися в пастці в українських портах
Міжнародні судноплавні компанії звернулися до генерального секретаря ООН Антоні Гутерріша з проханням сприяти евакуації понад 300 моряків із різних країн, які не можуть виїхати з українських портів через війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, станом на 24 лютого 2022 року в українських портах у Чорному та Азовському морях перебувало 112 іноземних торгових суден. На їхньому борту було близько двох тисяч членів екіпажів. Більшість із них евакуювали.
Поєднання факторів призвело до того, що 331 моряк опинився в пастці на борту своїх кораблів. Зернова ініціатива дозволяє експортувати зерно та інші матеріали лише з трьох із 18 морських портів України. Суднам, непридатним для перевезення зерна, заборонено виходити, але довкола багатьох українських портів є міни, що все одно унеможливлює рух.
Всього 62 судна залишаються заблокованими у дев'яти портах України, включаючи ті, що зараз перебувають під російським контролем - наприклад, Маріуполь.
Лист до Гутерріша підписали представники понад 30 судноплавних компаній та організацій. Серед них Міжнародна судноплавна палата (ISC), яка регулює понад 80% морських торговельних перевезень у світі. У листі наголошується, що життя моряків на кораблях в умовах війни постійно наражається на ризик, оскільки порти можуть ставати ключовими цілями обстрілів.
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Слова "військові флоту" - то слова того, хто не служив у Армії. Є таке поняття, як ВУС - "воинско-учетная специальность". Серед цих наших морячків-сикунів мало хто служив на флоті, то в основному мото-стрілки, артилеристи, танкісти, санінструктори...
Сикуни і дизертири. І коли наші хлопці фронтовики повернуться з фронтів, у цієї ******* (хто повернеться в Україну, у чому я дуже сумніваюся...) жорстко спитають: де ти, падло було, коли ми проливали кров і складали голови під Бахмутом, Херсоном, Соледаром...?
Але вже найбільшим обломом для тебе буде, якщо ти подивишся військовий квиток офіцера запасу любого лікаря: є там і ВУС (п.6), і склад (медичний) п.7. Вчи матчасть, салабоне.
Щодо ворожнечі "у моїй Країні" - це яка країна твоя? Німеччина??? Ви там завжди були, є і залишитися унтерменшами. Мий параші і машини мовчки, "волелюбний", і роби вигляд що не бачиш як на тебе і тобі подібних дивляться та роби вигляд що не дочуваєш оце шипляче -Schweine.