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Новини Війна
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Судноплавні компанії закликають ООН допомогти евакуюватися 331 моряку, які через війну опинилися в пастці в українських портах

порт,маріуполь,окупація
Фото: AP

Міжнародні судноплавні компанії звернулися до генерального секретаря ООН Антоні Гутерріша з проханням сприяти евакуації понад 300 моряків із різних країн, які не можуть виїхати з українських портів через війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, станом на 24 лютого 2022 року в українських портах у Чорному та Азовському морях перебувало 112 іноземних торгових суден. На їхньому борту було близько двох тисяч членів екіпажів. Більшість із них евакуювали.

Поєднання факторів призвело до того, що 331 моряк опинився в пастці на борту своїх кораблів. Зернова ініціатива дозволяє експортувати зерно та інші матеріали лише з трьох із 18 морських портів України. Суднам, непридатним для перевезення зерна, заборонено виходити, але довкола багатьох українських портів є міни, що все одно унеможливлює рух.

Всього 62 судна залишаються заблокованими у дев'яти портах України, включаючи ті, що зараз перебувають під російським контролем - наприклад, Маріуполь.

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Лист до Гутерріша підписали представники понад 30 судноплавних компаній та організацій. Серед них Міжнародна судноплавна палата (ISC), яка регулює понад 80% морських торговельних перевезень у світі. У листі наголошується, що життя моряків на кораблях в умовах війни постійно наражається на ризик, оскільки порти можуть ставати ключовими цілями обстрілів.

Автор: 

моряки (927) ООН (3361) евакуація (2323) Гутерріш Антоніу (391) судноплавство (146)


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предлагаю всем кто способен перевозить овец, поднять черный флаг, и атаковать кацапов своими овцевозами "Ашот-Х", каперскую лицензию, так и быть выпишим задним числом !
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22.02.2023 16:46 Відповісти
а хто лишився кацапи і бульбаші ?
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22.02.2023 16:48 Відповісти
Грузіть моряків разом з зерном по 65 доларів за тону (середньосвітова 362 долари) і везіть в Африку. А звідти по домам... І чого б ото звертатись до ООН? Зверніться в Нібулон і не забудьте заслати "котлєту"...
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22.02.2023 16:50 Відповісти
в "Спортлото" еще можно писать.
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22.02.2023 17:02 Відповісти
Хто б допоміг сотням українських моряків, що "опинилися у пастці" за кордоном? Щоб ці сикуни, сируни і дизертири повернулися та пішли на фронт захищати рідну Батьківщину?
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22.02.2023 17:06 Відповісти
Згідно уставу ВСУ моряк - це військові флоту. Та лише флоту. Ви десь бачили у нас флот?
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22.02.2023 17:41 Відповісти
Це сикуни і дизертири. Скориставшись нагодою, здоровецькі бики засіли в Румунії, Польщі, Болгарії, Словаччині, Угорщині... на чужі харчі, шмотки, житло, оформили себе "біженцями" та "потерпілии" , викликають до себе дружин з України на палкодроми і ссуть повернутися на Батьківщину та виробляють собі громадянство тих країн позорно не дивлячись і не слухаючи, що про н6их говорять.. Бо тут же отримають повістку на фронт. Крім Статуту ВСУ є ще Священний Конституційний обов"язок кождого громадянина України захищати свою Батьківщину.
Слова "військові флоту" - то слова того, хто не служив у Армії. Є таке поняття, як ВУС - "воинско-учетная специальность". Серед цих наших морячків-сикунів мало хто служив на флоті, то в основному мото-стрілки, артилеристи, танкісти, санінструктори...
Сикуни і дизертири. І коли наші хлопці фронтовики повернуться з фронтів, у цієї ******* (хто повернеться в Україну, у чому я дуже сумніваюся...) жорстко спитають: де ти, падло було, коли ми проливали кров і складали голови під Бахмутом, Херсоном, Соледаром...?
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22.02.2023 19:13 Відповісти
Нелюбе хамло. Ви десь бачили лікаря з "вус" - танкіст після навчання мед закладі? Або після мор академії? Про ссикунів не знаю, але читаю тебе, ботівське опудало, що намагається за допомогою Української мови розповсюджувати ворожнечу у моїй Країні. Та в тебе немає жодних шансів. Це Країна волелюбних Людей а не "запуганного биомусора", що ворог сам собі. Фуу
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22.02.2023 20:38 Відповісти
"запуганний біомусор" - то саме твої друзі-сикуни-плавіки, котрі здрисьнули за кордон, злинявши від мобілізації. На твоє нещастя, чипушило, я живу в портовому місті і знаю їх і їхні сім"ї на десятки.
Але вже найбільшим обломом для тебе буде, якщо ти подивишся військовий квиток офіцера запасу любого лікаря: є там і ВУС (п.6), і склад (медичний) п.7. Вчи матчасть, салабоне.
Щодо ворожнечі "у моїй Країні" - це яка країна твоя? Німеччина??? Ви там завжди були, є і залишитися унтерменшами. Мий параші і машини мовчки, "волелюбний", і роби вигляд що не бачиш як на тебе і тобі подібних дивляться та роби вигляд що не дочуваєш оце шипляче -Schweine.
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23.02.2023 18:08 Відповісти
 
 