Байден про призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння: Велика помилка

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін скоїв помилку, призупинивши участь РФ в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Велика помилка", - відповів він, коментуючи рішення Москви.

Це був перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія "призупиняє" участь у договорі через підтримку США України, та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у НАТО в тому, що вони відкрито працюють на знищення Росії.

Нагадаємо, сьогодні Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння