Байден про призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння: Велика помилка
Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін скоїв помилку, призупинивши участь РФ в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Велика помилка", - відповів він, коментуючи рішення Москви.
Це був перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія "призупиняє" участь у договорі через підтримку США України, та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у НАТО в тому, що вони відкрито працюють на знищення Росії.
Нагадаємо, сьогодні Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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+11 Garry Grant
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+8 Роман Кокоровець #551105
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+6 Роман Кокоровець #551105
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