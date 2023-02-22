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Байден про призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння: Велика помилка

байден

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін скоїв помилку, призупинивши участь РФ в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Велика помилка", - відповів він, коментуючи рішення Москви.

Це був перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія "призупиняє" участь у договорі через підтримку США України, та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у НАТО в тому, що вони відкрито працюють на знищення Росії.

Нагадаємо, сьогодні Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Автор: 

Байден Джо (2889) зброя (7477) росія (65394) США (23065)


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Топ коментарі
+11
Велика помилка-це взагалі існування цієї недотериторіі з болотними уй@бками.
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22.02.2023 16:51
+8
велику помилку зробив Обама в 2014 році , допустивши окупацію Криму .
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22.02.2023 16:51
+6
на що було тоді роззброювати Україну і давати гарантії безпеки ? а головне питання що робить агресор в ООН 9 років ?
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22.02.2023 17:13
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Велика помилка-це взагалі існування цієї недотериторіі з болотними уй@бками.
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22.02.2023 16:51 Відповісти
велику помилку зробив Обама в 2014 році , допустивши окупацію Криму .
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22.02.2023 16:51 Відповісти
А Крым что территория США? Или они должны нести ответственность за каждый прокол тех, кто не хотел?
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22.02.2023 17:07 Відповісти
на що було тоді роззброювати Україну і давати гарантії безпеки ? а головне питання що робить агресор в ООН 9 років ?
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22.02.2023 17:13 Відповісти
Повірте все залежало від людей, яку владу вибирають то і мають....
Українці навчились звинувачувати всіх крім себеи
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22.02.2023 17:17 Відповісти
суке кацапской слова не давали)))
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22.02.2023 18:30 Відповісти
Ви абсолютно говоритемпро себе
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22.02.2023 22:24 Відповісти
САМ ДУРАК))) это так по кацапский)))
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23.02.2023 18:50 Відповісти
Взагалі не зрозуміло що ви хочете донести, тільки зрозуміло ваше хамство, зазвичай це в людей з обмеженим розвитком. Навігластво присутні в основному в більшості, яке призвело до вибору президента.
Дискусія закінчена з вами бо хамство не переношу тим більше без дискусії.
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23.02.2023 23:03 Відповісти
то я бачу ви навибирали алкаша Земана .
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22.02.2023 21:33 Відповісти
Ще раз про Земана і про людський фактор, коли вибирав парламент то був Гавел, коли дали вибір людям то вибрали Земана(
Я не можу голосувати бо я ніколи не відказувалась від українського громадянства...
Не судіть по собі
Хамство лише говорить то що людина собою являє
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22.02.2023 22:26 Відповісти
я теж про людський фактор . 20 років українці голосували за комуняк і зеків-господарників . я вважаю право голосувати треба заслужити . а де я хамив ?
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22.02.2023 22:53 Відповісти
Це я вище коментатору мала написати) про хамство.
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23.02.2023 23:04 Відповісти
он еще тот троль. я уверен что аналитики из Ленгли изначально просчитали такой шаг *****, и теперь задуются что у США развязані руки в симетричном ответе.
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22.02.2023 16:51 Відповісти
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22.02.2023 16:55 Відповісти
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22.02.2023 16:57 Відповісти
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22.02.2023 16:58 Відповісти
да перестаньте вы жалкое ***** сравнивать с Гитлером. Гитлер при всей своей бесспорной **********, все таки действительно был очень харизматичным человеком, умным и хорошим лидером. а ***** - нет, он жалкий подражатель.
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22.02.2023 16:59 Відповісти
Що не скажеш - ***** теж хлопцеві животик цілував. Харизма, я б теж сказав.
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22.02.2023 17:06 Відповісти
в том то и дело, что ***** всего лишь подражает тому, что делал Гитлер, не более. это тоже самое что какой то ******* будет подражать чикотило, пытаясь в точности копировать его преступления... но он все равно не станет чикотило, у будет всего лишь ******** на голову дешевым подражателем, не способным придумать что то свое
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22.02.2023 17:08 Відповісти
Так он що таке харизма ...... а я то думав , що то всього навсього педофілія ((
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22.02.2023 17:10 Відповісти
Коли він поцілував його, всі навколо були в захваті. це те, що називається харизмою. Пам'ятаєте визначення «харизми» - використання переконливої ​​чарівності, яка надихає інших на відданість?
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22.02.2023 17:17 Відповісти
Судячи з того як ви показушний захват рабів діями свого власника трактуєте як харизму , то ***** у підстилку "вождю" КНДР не годиться , ото харизма так харизма коли плачучі військові , по пояс у холоднющій морській воді , за човном великого чучхе біжать (( Це вам не педофілістично хлопчика у пупок чмокати , щоб переплюнути корейця кацапу потрібно тепер як мінімум відсмоктати на очах оточення ((
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22.02.2023 19:50 Відповісти
You need to learn the meaning of "sarcasm" term before venting your anger. That normally helps when you carry on with the intellectual conversation.
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22.02.2023 22:16 Відповісти
Про сарказм , перебуваючи на україномовному форумі , вести бесіду вважаю за доцільне саме українською мовою . Якщо вважаєте що фраза іншою мовою додасть вам поваги у очах опонента і він вважатиме вас інтелектуальною особистістю , то дуже помиляєтеся (( це викликає відразу бо складається враження , що твій співрозмовник страждає нарцисизмом (( І так .... у вас цікаве сприйняття сарказму інших (( Всього доброго ! Діалог вважаю завершеним .
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22.02.2023 22:33 Відповісти
Це педофілія
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22.02.2023 17:11 Відповісти
У ***** - карго культ Гитлера. Сделать по настоящему он не может в связи собственного скудоумия и отсутствия образованных поданных.
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22.02.2023 18:40 Відповісти
А еще обычно забывают говорить, что Гитлер свои предвыборные обязательства выполнял.
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22.02.2023 17:07 Відповісти
его вобщем то и уважали за то что он никогда не ****** направо и налево и всегда отвечал за свои слова, при этом он был еще и достаточно смелым, что бы самостоятельно воевать в первую мировую, в обоссаном окопе. я что то не видел ***** ни в афганистане ни в чечне.
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22.02.2023 17:10 Відповісти
представить себе что Гитлер боялся своего народа, выступая в бронеколбе на каком то стадионе, или своих генералов, сидя за 10и метровым столом на другом конце - вообще сложно
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22.02.2023 17:13 Відповісти
Ну як забувають ... просто ті хто їх чув давно померли , а живим якось обіцянки алуїзовича похрін ((
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22.02.2023 17:13 Відповісти
https://youtu.be/cDJi62Gdumo ..

Гарна новина з фронту...наші хлопці замочили роту танків Т-90

Слава Україні Слава ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱
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22.02.2023 17:57 Відповісти
Хмыри мавзолейные вышли по факту из этого договора ещё летом,кажись в июле...
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22.02.2023 18:01 Відповісти
https://youtu.be/dbrwumMijOE ..

Ракетный обстрел Белгорода старыми ракетами путлера...😁💀👽👹👺вояки блин...
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22.02.2023 18:05 Відповісти
Це помилка Пулера яка дорого обійдеться Московії. Але я думаю вони скасують через місяць це рішення.
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22.02.2023 18:52 Відповісти
Здесь не ошибка Россий , а США ... которая поверила что с русскими можно договорится .
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22.02.2023 19:18 Відповісти
 
 