Викладачу кримського вишу повідомлено про підозру за заклики до геноциду українців, - Офіс Генпрокурора

За даними слідства, доцент окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора

Як зазначається, у виступах, що транслювались на "кримському телебаченні", чоловік підтримував дії держави-агресора, виправдовував злочини РФ та закликав до геноциду українського народу. У своїх промовах використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є "повноцінним народом", а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України.

У такий спосіб цей "доцент", як публічна особа, що має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога та перетворював громадян України на легітимну та необхідну мішень для знищення.

За процесуального керівництва прокуратури автономії йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

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