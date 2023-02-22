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Викладачу кримського вишу повідомлено про підозру за заклики до геноциду українців, - Офіс Генпрокурора

викладач

За даними слідства, доцент окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора

Як зазначається, у виступах, що транслювались на "кримському телебаченні", чоловік підтримував дії держави-агресора, виправдовував злочини РФ та закликав до геноциду українського народу. У своїх промовах використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є "повноцінним народом", а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України.

У такий спосіб цей "доцент", як публічна особа, що має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога та перетворював громадян України на легітимну та необхідну мішень для знищення.

За процесуального керівництва прокуратури автономії йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

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Автор: 

виш (547) геноцид (307) Крим (14176) підозра (770) Офіс Генпрокурора (3261)


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Якщо цей кримський "доцент" захищався в Україні то потрібно позбавити його помилково виданого Україною диплому "кандидата наук".
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22.02.2023 17:06 Відповісти
Скільки ще сотен тисяч українських смертей потрібно,щоби зрадників почали фізично знищувати,а не фуфлові підозри повідомляти??? Чому у кожної паскуди мордяка заблюрена? ***,якась гра в одні ворота...
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22.02.2023 17:35 Відповісти
Дійсно, країна мусить та бажає знати своїх "героїв" в обличчя. Ну, щоби помилково на вулиці при зустрічі ні з ким не сплутати.
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22.02.2023 17:47 Відповісти
Что за дебильная мода на всех ресурсах забирать морды ******- предателей?
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22.02.2023 17:49 Відповісти
Де прізвище? Де морда обличчя?
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22.02.2023 19:08 Відповісти
А як йому "повідомлено"? Листом, телефоном чи стуком в рельсу?
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22.02.2023 21:00 Відповісти
 
 