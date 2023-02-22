Необхідно надати Україні підтримку для перемоги, а потім не дати історії повторитися, - Столтенберг

Не можна допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а "готується до нової війни".

Столтенберг закликав союзників надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім забезпечити, щоб історія не повторилася.

"Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років", - сказав він, згадавши Грузію, Крим та Донбас.

"Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цей цикл російської агресії", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що союзники по НАТО захистять кожен дюйм території союзників.

"Ваш візит до Києва надіслав чітке повідомлення про непохитну підтримку України", - сказав він Байдену.

Також читайте: Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для потреб ЗСУ