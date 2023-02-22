Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск росіян і білорусів

Збірна України не виступатиме на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу з боксу, бо туди допущені спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко для Суспільне Спорт, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь", - сказав Ільченко.

Він додав, що збірна України буде бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян і білорусів.

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Уточнюється, що Польща, Чехія, США та Ірландія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди вже оголосили про бойкот ЧС з боксу через допуск росіян і білорусів до змагань.

Зауважується, що Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі.

Чоловіча світова першість 1-14 травня проходитиме в узбекистанському Ташкенті.

Україна на останніх чемпіонатах світу з боксу здобула лише одну медаль: "золото" Юрія Захареєва на ЧС-2021 у першій середній вазі.

Після рішення США та Ірландії бойкотувати чемпіонати світу з боксу IBA відреагувала погрозами санкцій проти федерацій цих країн.

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