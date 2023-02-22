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Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск росіян і білорусів

бокс

Збірна України не виступатиме на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу з боксу, бо туди допущені спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко для Суспільне Спорт, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь", - сказав Ільченко.

Він додав, що збірна України буде бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян і білорусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WBA відновила в рейтингах російських і білоруських боксерів: "Вони не солдати"

Уточнюється, що Польща, Чехія, США та Ірландія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди вже оголосили про бойкот ЧС з боксу через допуск росіян і білорусів до змагань.

Зауважується, що Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі.

Чоловіча світова першість 1-14 травня проходитиме в узбекистанському Ташкенті.

Україна на останніх чемпіонатах світу з боксу здобула лише одну медаль: "золото" Юрія Захареєва на ЧС-2021 у першій середній вазі.

Після рішення США та Ірландії бойкотувати чемпіонати світу з боксу IBA відреагувала погрозами санкцій проти федерацій цих країн.

Також читайте: 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024

Автор: 

Білорусь (7941) бойкот (92) бокс (169) росія (65394)


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Топ коментарі
+10
А що, гроші досі вимір совісті ?
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22.02.2023 17:49
+10
Голова Київської обласної асоціації футболу Засуха, синочок регіоналки Тетяни Засухи, з паспортом рф відпочиває в Австрії. Як він виїхав за кордон? Як він у 2022 році отримав медаль від Резнікова?
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22.02.2023 17:54
+8
А ще гроші можна під Бахмутом заробляти, і нікуди їхати не треба, ніяких тобі чемпіонатів.
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22.02.2023 17:55
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ну и зря ! надо было поехать туда всем желающим, даже хокеистам и фигуристам ))))) и набить кацапам ***** клюшками и коньками ! я думаю биатлонисты отличились бы, а спринтерам я бы раздал пистолеты - не убежиш и не спрячешся ))))
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22.02.2023 17:37 Відповісти
Так я не зрозумів, це наказали наших спортсменів чи як? Бо чемніонати світу це місце де спортсмени заробляють гроші. Не пустити наших спортсменів заробляти гроші, ну таке якесь рішення.
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22.02.2023 17:44 Відповісти
А що, гроші досі вимір совісті ?
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22.02.2023 17:49 Відповісти
А ще гроші можна під Бахмутом заробляти, і нікуди їхати не треба, ніяких тобі чемпіонатів.
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22.02.2023 17:55 Відповісти
Странно... А в статье про херсонских предателей, вы рассказывали, что продаются только алкаши и неудачники...
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22.02.2023 17:56 Відповісти
Пусти свою дружину на кільцеву, недотямкуватий - дай жінці заробити.
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22.02.2023 18:04 Відповісти
Може й сам там стати - на кожен товар знайдеться покупець.
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22.02.2023 18:21 Відповісти
А він звідти і пише.
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22.02.2023 21:05 Відповісти
це чемпіонат світу серед аматорів Міжнародна асоціація аматорського боксу і називатися вона повинна не IBA а **** із словом анг .Amateur. А очолює цю організацію росіянин -українофом колишній бандит Кремльов Умар.. він вже намагався наших українських боксерів позбавити права виступати під прапором України. По ньому було розслідування у 2019 і хотіли вигнати за кримінальне минуле, але напевне забашляли і залишили.

Раніше була Міжнародна федерація аматорського боксу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Federation Internationale de Boxe Amateur, FIBA), яку заснували у 1920 році час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1920 літніх Олімпійських ігор 1920 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD Антверпені , представники національних асоціацій Англії, Франції, Бельгії, Бразилії та Нідерландів.
Але FIBA була розпущена в листопаді 1946 року як раз через втрату довіри до деяких керівників організації, у зв'язку з їх поведінкою у Другій світовій війні (підтримували нацистів!!) На її місце покликано Міжнародну асоціацію аматорського боксу. (**** )

Але потім **** стала керувати боксом на Олімпійських іграх без використання слова «аматор»..і загубила літеру "А".

Якщо ця IBA чи то **** не може сама поміняти росіянина Кремльова (бо гроші все інше затуляють ) то треба так саме як і в 1946 убирати від керування IBA чи то **** і створювати нову федерацію
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22.02.2023 18:08 Відповісти
Тобі стільки з під Бахмуту пишуть, а ще казали, що там гаряче.
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22.02.2023 18:28 Відповісти
Голова Київської обласної асоціації футболу Засуха, синочок регіоналки Тетяни Засухи, з паспортом рф відпочиває в Австрії. Як він виїхав за кордон? Як він у 2022 році отримав медаль від Резнікова?
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22.02.2023 17:54 Відповісти
ну как как... показал резникову яйца и получил медаль ))))
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22.02.2023 17:58 Відповісти
Це ж Засуха - оборонець Віденського фронту, орденоносець, герой. Не то, що хлопці "прохлаждаються" в окопах з ледяною водою та відстрілюються від російського спецназу під Бахмутом
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22.02.2023 18:05 Відповісти
І це правильно!
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22.02.2023 17:55 Відповісти
Не можна виступати на одній кухні з тарганами!
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22.02.2023 17:57 Відповісти
Бокс кровью не пахне.
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22.02.2023 18:05 Відповісти
 
 