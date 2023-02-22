Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск росіян і білорусів
Збірна України не виступатиме на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу з боксу, бо туди допущені спортсмени з Росії та Білорусі.
Про це повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко для Суспільне Спорт, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь", - сказав Ільченко.
Він додав, що збірна України буде бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян і білорусів.
Уточнюється, що Польща, Чехія, США та Ірландія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди вже оголосили про бойкот ЧС з боксу через допуск росіян і білорусів до змагань.
Зауважується, що Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі.
Чоловіча світова першість 1-14 травня проходитиме в узбекистанському Ташкенті.
Україна на останніх чемпіонатах світу з боксу здобула лише одну медаль: "золото" Юрія Захареєва на ЧС-2021 у першій середній вазі.
Після рішення США та Ірландії бойкотувати чемпіонати світу з боксу IBA відреагувала погрозами санкцій проти федерацій цих країн.
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Раніше була Міжнародна федерація аматорського боксу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Federation Internationale de Boxe Amateur, FIBA), яку заснували у 1920 році час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1920 літніх Олімпійських ігор 1920 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD Антверпені , представники національних асоціацій Англії, Франції, Бельгії, Бразилії та Нідерландів.
Але FIBA була розпущена в листопаді 1946 року як раз через втрату довіри до деяких керівників організації, у зв'язку з їх поведінкою у Другій світовій війні (підтримували нацистів!!) На її місце покликано Міжнародну асоціацію аматорського боксу. (**** )
Але потім **** стала керувати боксом на Олімпійських іграх без використання слова «аматор»..і загубила літеру "А".
Якщо ця IBA чи то **** не може сама поміняти росіянина Кремльова (бо гроші все інше затуляють ) то треба так саме як і в 1946 убирати від керування IBA чи то **** і створювати нову федерацію