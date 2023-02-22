На Харківщині окупованими залишаються 29 населених пунктів, зв’язку з ними немає, - Синєгубов

Зв’язку з поки ще окупованими населеними пунктами Харківщини немає, скільки там лишилося жителів точно невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини" начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає. Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії. Ситуація досить важка", - сказав Синєгубов.

Він нагадав, що за увесь рік повномасштабної війни росіяни не погодили на Харківщині жодного "зеленого коридору", і евакуація відбувалася лише за хаотичними, ситуативними домовленостями та з урахуванням воєнної обстановки.

Також дивіться: "Вони ненавиділи все наше. Русофашисти!" - мешканець Ізюму показав, що лишилось від його дому, у якому жили окупанти. ВIДЕО

Як повідомлялося, у Куп’янському районі Харківщини проходить лінія фронту. Війська РФ не припиняють обстріли цивільної інфраструктури. Тимчасово окупованими залишаються менше 2% території області.