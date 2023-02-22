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На Харківщині окупованими залишаються 29 населених пунктів, зв’язку з ними немає, - Синєгубов

синєгубов,ізюм,келлоґ

Зв’язку з поки ще окупованими населеними пунктами Харківщини немає, скільки там лишилося жителів точно невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини" начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає. Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії. Ситуація досить важка", - сказав Синєгубов.

Він нагадав, що за увесь рік повномасштабної війни росіяни не погодили на Харківщині жодного "зеленого коридору", і евакуація відбувалася лише за хаотичними, ситуативними домовленостями та з урахуванням воєнної обстановки.

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Як повідомлялося, у Куп’янському районі Харківщини проходить лінія фронту. Війська РФ не припиняють обстріли цивільної інфраструктури. Тимчасово окупованими залишаються менше 2% території області.

Автор: 

окупація (6718) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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один із зебілів... дай згадаю... це був брехав, що вся Харківська область була Залужним звільнега. Коли йому вказував на його брехню (називаючи причини: в т.ч. що ЗСУ, на жаль, досі не має такої потужності, щоб звільняти ВСЮ окуповану територію) -
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22.02.2023 18:02 Відповісти
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22.02.2023 18:41 Відповісти
Вже піарятся Харьківской областью хоча ії ще не зільнили. Для мене Залужний такий же Узеленський як і їнші доки він не відповість де була армія коли переходили Чонгар 24.02.22 ? Чому перетин Чонгару був о 01.30 коли відомо що війска Московіі перейшли кордон о 05.00 ?
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22.02.2023 18:45 Відповісти
 
 