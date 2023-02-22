Росіяни ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшують чисельність солдатів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 22 лютого 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває триста шістдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.
Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.
Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких - по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Кореньок, Бояро-Лежачі, Рижівка і Басівка Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка.
В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію російської федерації.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів. Зокрема це - Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.
На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.
Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу.
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника".
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ВС РФ уже около месяца развивают наступление в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Кременной и Купянска. Это и есть то "крупное наступление", о котором так много говорили в СМИ (во многом, клюнув на российские вбросы).
Задумка Генштаба ВС РФ была развить наступление на многих направлениях, создать наиболее тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении (попутно решая задачу и с утилизацией Пригоженцев), вынудить украинский Генштаб бросить на Бахмутское направление резервы, а тем времен нанести главный удар на Угледарском направлении.
Угледар в отличие от Бахмута или других направлений - ключевой пункт и его взятие является первостепенной важностью для дальнейшей оккупации Донецкой области.
Для создания ощущения большого наступления на направлениях Купянска и Кременной были задействованы силы ССО ВС РФ, которые должны были не прорывать фронт и не занимать новые территории, а обеспечить интенсивность боевых действий, тем самым создавая тревожную обстановку для украинского Генштаба с этих направлений.
Многие российские действия на вышеупомянутых направлениях были не столько полноценным наступлением, сколько имитацией наступления с единственной целью - запутать украинское командование.
Наступление под Угледаром, которое было основным усилием, происходило строго следуя советской военной доктрине. Сначала оборону пыталась пробить механизированная пехота, когда показалось (это момент когда они через дачи подошли прямо к самому городу), что в этом есть успех, был введен танковый батальон, чтобы окончательно прорвать оборону и обойти город взяв его в кольцо - перерезав трассы.
В итоге все эти попытки оказались провальными, танки пожгли, а пехоту в конечном счете выбили с дач и отбросили от города.
Наступление танков поддерживал российский спецназ, который тоже был побит, потеряв не просто часть своего состава, но и своих старших командиров.
Этот разгром по сути свел на нет все российское наступление, которое готовилось долгие месяцы.
Тут есть важная ремарка, несмотря на неуспехи, Генштаб ВС РФ не посмел задействовать свой резерв в несколько десятков тысяч мобилизованных. Это верно с точки зрения военного искусства - вы используете резервы только для развития успеха, в случае удачного наступления, или во время активной обороны для затыкания дыр.
Российский Генштаб сейчас выжидает ответное украинское контрнаступление и воспользуется этим резервом именно для сдерживания украинских штурмовых и механизированных бригад.
- Игаль Левин
А те що тут , це лише точка зору ізраїльського офіцера , і вона теж має право на життя . Як і інші точки зору .
До чого тут Бутусов , він що - остання інстанція . ?
До речі я читав і його аналіз .
Він веде тг канал , який я іноді читаю . Півгодини тому я прочитав у нього цю публікацію , мені вона здалася цікавою , тому я виклав її тут на розсуд читачів Цензора .
Чи відповідає точка зору цього блогера - дійсності , це вже вирішувати тим хто її читає .
Я на ній не наполягаю .
А пойдёшь в мАгазин - купишь портфелин"
Как задрали играми на карте Донецкой области.
Нет такого населённого пункта Большая Новоселка, кстати и просто Новоселка нет. И не было. Только не смейтесь. Великая Новоселка. Так получилось, не я её возвеличивала. Времовка - Времьевка.
Не хочу быть занудой, но оставляю на совести нашего Генштаба.
Извините.
P.S. Это видно чтоб врага запутать.