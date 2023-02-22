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Росіяни поцілили 255 ракетами по 112 критичних об’єктах інфраструктури, - генпрокурор Костін

тец,обстріл

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що 255 ракетних атак РФ по критичних об’єктах України, які розпочалися 10 жовтня 2022 року, досягли своїх цілей.

"Починаючи з жовтня, якщо я не помиляюся, це було 10 жовтня 2022 року, ворог знищує критичну інфраструктуру. Зокрема, здійснив 255 ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, а не ті, які були збиті нашими військовими", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україна розглядає ці атаки як свідоме створення з боку РФ неприйнятних для життя умов, що мають ознаки геноциду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього тижня Росія змінила тактику застосування ракет, запускаючи їх у невеликій кількості над річками, - Ігнат

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28700) Костін Андрій (267)


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22.02.2023 18:55 Відповісти
Костін рахівником в Московії працює.
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22.02.2023 18:56 Відповісти
Думаю, что количество уничтоженных объектов Украины благодаря асфальту не меньше.
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22.02.2023 18:56 Відповісти
А з 24 лютого ракети в поле летіли?!
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22.02.2023 19:01 Відповісти
Ну!? І нахіба про це триндіти? Чи то підказка московитам, куди наступного разу бити? Московська гнида!
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22.02.2023 19:02 Відповісти
"якщо я не помиляюся"
Отакі у на прокурори!
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22.02.2023 19:28 Відповісти
Генпрокуратура не знає чим зайнятися, всі переорали!
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22.02.2023 19:41 Відповісти
 
 