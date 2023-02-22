Дотримання санкцій, запроваджених ЄС проти Росії та Білорусі, має контролювати спеціальна інституція, - міністр Литви Скуодіс

Виконання санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії та Білорусі, міг би контролювати спеціальний центр.

Таку думку висловив міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Baltic News.

За його словами, виконання міжнародних санкцій у Литві міг би контролювати спеціальний центр, така інституція також має діяти на рівні Європейського союзу.

Заяву зроблено після оприлюднення розслідування щодо фактичного продовження експорту товарів з Білорусі до ЄС. Литовський центр розслідувальної журналістики Siena дізнався, що добрива, пов'язані з державним білоруським заводом "Гродно Азот", який перебуває під санкціями ЄС з 2021 року, везуть через Литву автомобільним і залізничним транспортом. Для цього використовуються фірми-прокладки у Литві, Білорусі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

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