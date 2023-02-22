Завтра у ВР планують поспіхом передати повноваження Чернігівської міської ради військовій адміністрації, - секретар міськради
Завтра у Верховній Раді планують поспіхом розглянути питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради.
Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.
Ломако звернувся до народних депутатів не підтримувати це рішення, щоб не знищити обрану громадою владу в Чернігова.
"Завтра Раду змушуватимуть поспіхом знищити обрану громадою владу в Чернігові. За інформацією, яку я щойно отримав від народних депутатів України, завтра на засідання профільного комітету ВР виноситься проект Постанови про ліквідацію працюючого місцевого самоврядування в Чернігові та наділення створеної міської військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови одночасно (!!!).Прошу народних депутатів України не голосувати за питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету", - заявив Ломако.
Він зазначив, що питання планується винести на розгляд в останній момент.
"Офіційно проект Постанови ще не зареєстрований. Враховуючи, що питання, м‘яко кажучи, сумнівне, його вноситимуть в останній момент перед засіданням комітету та ВР. Це робиться для того для того, щоб потім оперативно "проштовхнути" в сесійній залі", - зазначив Ломако.
Секретар міськради Чернігова наголосив, що місто також звернулося до парламентарів із закликом не голосувати за передачу повноважень міської ради військовій адміністрації.
Як повідомлялося, відповідне рішення Чернігівської міськради було ухвалено на позачерговому засіданні 21 лютого. Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, а обороною - призначена військова адміністрація, підкреслюється у зверненні Чернігівської міськради. Петиція до Президента не вводити в Чернігові військову адміністрацію за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.
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У КУЧМЫ БЫЛ ПРИМЕР ТАКОГО ******** КОГДА ОН ОТСТРАНИЛ ИЗБРАННОГО Одес ситами 78% ГОЛОВУ ОДЕССЫ- ГУРВИЦА И НАЗНАЧИЛ ПРЯМОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЦА в Одессе... И ВОТ ВОВЧИК ПОЦЯ № 2
Тим не менше, порушувати закон не можна.
Позбавити депутата від ОПЗЖ мандату не можна, бо він (депутана ця) обраний народом і немає закону. А прийняти такий закон зелена пліснява не поспішає (якщо взагалі збирається). А от позбавити місто відразу від усіх народних обранців, замінивши їх призначенцями з Банкової - та легко!
Хто буде наступним у цій узурпації влади та вбивстві місцевого самоврядування? Дніпро, Харків, Львів, Київ?
Якщо такі плани є, то дєрьмаківці починають форсувати події для запобігання європейської та євро-атлантичної інтеграції України і, як наслідок, обережного надання зброї нашим ЗСУ.
77.80%
19.99%
Він на вас насрав в буквальному сенсі.
Однак навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення депутати проросійських партій не позбавлені мандатів через низку причин. Навіть тепер представники заборонених партій користуються всіма депутатськими правами та пільгами.
А у Верховній Раді нардепи від забороненої ОПЗЖ вдало перефарбувались, мімікрують під патріотів і досі впривають на те, за якими правилами житиме Україна. Вони виступають спікерами на національному телемарафоні та інших ЗМІ, і навіть голосують за те, якими будуть особливості військової служби в ЗСУ.
Сценарій Херсону не пройшов, тому зелена влада очевидно під повторний наступ Рашки прибрала непідконтрольних)))