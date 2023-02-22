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Новини
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Завтра у ВР планують поспіхом передати повноваження Чернігівської міської ради військовій адміністрації, - секретар міськради

чернігів,міськрада

Завтра у Верховній Раді планують поспіхом розглянути питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради.

Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

Ломако звернувся до народних депутатів не підтримувати це рішення, щоб не знищити обрану громадою владу в Чернігова.

"Завтра Раду змушуватимуть поспіхом знищити обрану громадою владу в Чернігові. За інформацією, яку я щойно отримав від народних депутатів України, завтра на засідання профільного комітету ВР виноситься проект Постанови про ліквідацію працюючого місцевого самоврядування в Чернігові та наділення створеної міської військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови одночасно (!!!).Прошу народних депутатів України не голосувати за питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету", - заявив Ломако.

Він зазначив, що питання планується винести на розгляд в останній момент.

"Офіційно проект Постанови ще не зареєстрований. Враховуючи, що питання, м‘яко кажучи, сумнівне, його вноситимуть в останній момент перед засіданням комітету та ВР. Це робиться для того для того, щоб потім оперативно "проштовхнути" в сесійній залі", - зазначив Ломако.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

Секретар міськради Чернігова наголосив, що місто також звернулося до парламентарів із закликом не голосувати за передачу повноважень міської ради військовій адміністрації.

Як повідомлялося, відповідне рішення Чернігівської міськради було ухвалено на позачерговому засіданні 21 лютого. Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, а обороною - призначена військова адміністрація, підкреслюється у зверненні Чернігівської міськради. Петиція до Президента не вводити в Чернігові військову адміністрацію за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Автор: 

ВР (14999) міськрада (478) місцеве самоврядування (322) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+24
Чернігів дуже постраждав від кацапів, багато руйнувань, а значить багато бабла буде обертатись на відновлення, відбудову. На ці потоки бабла треба свої люди, щоб добре нагріти кармани зеленій шоблі. Всюди, де будуть обертатись великі гроші тепер будуть пхатись зелені рила.
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22.02.2023 20:07
+23
Лайно зелене продоажує срати на закон.
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22.02.2023 19:51
+22
демократія зеленого кольору
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22.02.2023 19:47
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демократія зеленого кольору
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22.02.2023 19:47 Відповісти
Може вони ще й воювати за нас мають? Покидьки, самі то що зробили?
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22.02.2023 20:43 Відповісти
ЭТО ГОСПЕРЕВОРОТ ОТ ВОВЫ МАЛАНСКОГО
У КУЧМЫ БЫЛ ПРИМЕР ТАКОГО ******** КОГДА ОН ОТСТРАНИЛ ИЗБРАННОГО Одес ситами 78% ГОЛОВУ ОДЕССЫ- ГУРВИЦА И НАЗНАЧИЛ ПРЯМОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЦА в Одессе... И ВОТ ВОВЧИК ПОЦЯ № 2
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22.02.2023 21:20 Відповісти
Дєрьмократія.
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22.02.2023 22:47 Відповісти
Якого хріну?
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22.02.2023 19:48 Відповісти
Чернігів дуже постраждав від кацапів, багато руйнувань, а значить багато бабла буде обертатись на відновлення, відбудову. На ці потоки бабла треба свої люди, щоб добре нагріти кармани зеленій шоблі. Всюди, де будуть обертатись великі гроші тепер будуть пхатись зелені рила.
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22.02.2023 20:07 Відповісти
Особливо від кацапів що злітали з білоруських аеродромів. Білорусів, яким так заздрило багато чернігівців...
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22.02.2023 22:26 Відповісти
ээээ я что то пропустил... я думал что когда в первые месяцы ишло рубилово в Черниговской области и постоянные обстрелы города были, рулили военные... а оказывается никто ничем не рулил толком ?
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22.02.2023 19:49 Відповісти
В місті "рулила" вибрана влада А "воєнні" обороняли місто
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22.02.2023 20:48 Відповісти
он воно як.
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22.02.2023 20:50 Відповісти
головне не сплутати грішне с правидним.....
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22.02.2023 19:49 Відповісти
Лайно зелене продоажує срати на закон.
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22.02.2023 19:51 Відповісти
Не спішіть з висновками.Чернігівщина це ще той регіон(Недаремно москалі туди поперли одразу: сподівалися на масову підтримку,а вийшло не так.Але вати там достатньо також,нажаль.
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22.02.2023 19:53 Відповісти
На Чернігівщині вати не більше, ніж в інших регіонах. З 2015го 2020й майже постійно там був по роботі. За сам Чернігів не можу сказати, а область вважав однією з найпатріотичніших.
Тим не менше, порушувати закон не можна.
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22.02.2023 20:00 Відповісти
А в прикордонних районах працювали?
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22.02.2023 20:04 Відповісти
В Чернігові вата є але її так само як і в інших регіонах центру. Не багато. Але трохи є. Основне населення це шлунки, які або за гречку, або противсіхи... Багато пенсів 'отставніків' і типової постсовкової бідноти яку легко схилити на свій бік дешевою ковбасою або ремонтом тролейбусної зупинки. Багато було любителів Луки- бо 'там дарогі харощиє і чісто віздє' ну і по кабельному в місті із безкоштовних каналів в основному Білораша і раша. Але відстоювати будь-яку свою позицію вони не підуть.
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22.02.2023 22:32 Відповісти
Далі Київ?
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22.02.2023 19:54 Відповісти
Для цього і задумка йде. Лишити містян їх вибору. Хотя так само і вибір Зеленського можна анулювати і передати владу військовим.
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22.02.2023 20:10 Відповісти
Та він і так ніхто. Треба завгоспа прибирати
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22.02.2023 20:53 Відповісти
Ні, уся Украіна. Чи не бачите, шо зермаківсько-каломойшевий клан всілякими засобами позбавляється народом вибраних посадовців та розставляє своіх, "перевірених". Подивимося, як відреагують мешканці Чернігова на завтрішнє голосування у Раді. Але висновок один: влада послідовно пропихує на місця своі креатури усілякими брудними методами.
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22.02.2023 21:08 Відповісти
щупальца продажных зелёных арахнид пытаются замарадёрить всё в Украине, пока всё "неначаси"
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22.02.2023 19:57 Відповісти
Борітеся - поборете, Вам бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
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22.02.2023 20:02 Відповісти
Чекайте! WTF???

Позбавити депутата від ОПЗЖ мандату не можна, бо він (депутана ця) обраний народом і немає закону. А прийняти такий закон зелена пліснява не поспішає (якщо взагалі збирається). А от позбавити місто відразу від усіх народних обранців, замінивши їх призначенцями з Банкової - та легко!

Хто буде наступним у цій узурпації влади та вбивстві місцевого самоврядування? Дніпро, Харків, Львів, Київ?

Якщо такі плани є, то дєрьмаківці починають форсувати події для запобігання європейської та євро-атлантичної інтеграції України і, як наслідок, обережного надання зброї нашим ЗСУ.
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22.02.2023 20:04 Відповісти
Наступним буде уся Украіна, якшо ми оце все проковтнемо.
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22.02.2023 21:12 Відповісти
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22.02.2023 20:05 Відповісти
Чернігівська обл.

77.80%

19.99%
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22.02.2023 20:16 Відповісти
Попали всі разом ©️
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22.02.2023 20:19 Відповісти
Интересно будет посмотреть кто будет голосовать и кто подголосовывать)
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22.02.2023 20:07 Відповісти
А навіщо звертатись до депутатів, звертатись потрібно до мешканців Чернігова, але судячи з того як вони голосували їх влаштовували зелені лохи, отримали за це відплату, це карма.
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22.02.2023 20:08 Відповісти
Галіма рашистська диктатура від гівноралісімуса.
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22.02.2023 20:11 Відповісти
У Саратові ?
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22.02.2023 20:20 Відповісти
Вас Лахта ніхто не розуміє
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22.02.2023 22:59 Відповісти
фантомас разбушевался...
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22.02.2023 20:25 Відповісти
Різні ''д'єрмаки'' продовжують підминати під себе залишки демократії! А далі призначать боневтіка-найвеличнішого довічним президентом...
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22.02.2023 20:27 Відповісти
дерьмо зеленое, беспредельщики.
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22.02.2023 20:36 Відповісти
ну атроха конечно далеко не святой но его выбрал народ
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22.02.2023 20:40 Відповісти
І "Атроха" (порівняно з тим же Соколовим) дійсно містом займався!
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22.02.2023 20:50 Відповісти
у соколова не было столько денег, он не решал ничего. у атрохи есть финансы, свои асфальтные и плиточные заводы. чернигов преобразился спору нет.я просто пишу что он далек от идеала, а снять его может только народ и никак не зеленые
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23.02.2023 18:54 Відповісти
Та передайте вже всі можливі повноваження видатному шоумену, бажано назавжди
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22.02.2023 20:41 Відповісти
Ну, як "все"?.. Тільки скіпетр та державу...
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22.02.2023 21:17 Відповісти
Ну що ж... Поздоровляю всіх Чернігівчан, що голосували за ЗЄ.
Він на вас насрав в буквальному сенсі.
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22.02.2023 20:50 Відповісти
Перший цвях в труну української демократії. Суддю, який відсторонив мера, і всіх що проголосують за знищення місцевого самоврядування, потрібно буде судити за встановлення диктатури і узурпацію влади. Ст 109 ККУ, до 5 років з конфіскацією майна.
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22.02.2023 21:03 Відповісти
А повноваження Верховної Ради передадуть офісу президента. Це ж так просто. І як це зелемарафонці до цього раніше не додумалися? Летимо до ЄС - аж гай шумить.
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22.02.2023 21:16 Відповісти
Натомість Мамай - регіонал у Полтаві, та офісу президента добре.
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22.02.2023 21:37 Відповісти
Шота ні па дєцкі кіпішує міська рада, - депутатики ссуться, що зловживань розкопають на сотні мільйонів
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22.02.2023 21:38 Відповісти
Невже депутати наплюють на Закон? Не бояться, що прийдеться відповідати?
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22.02.2023 21:46 Відповісти
Вони тупі.
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22.02.2023 21:58 Відповісти
Під час останніх виборів в Україні було обрано понад 3,7 тисячі депутатів від партій, які згодом було заборонено. Але після повномасштабного вторгнення дозволити допрацювати до наступних виборів депутатам від проросійських партій згодні лише 3% українців. Українці, за результатами соцопитування, не готові більше бачити проросійських депутатів із мандатами та повноваженнями впливати на зміни життя держави.

Однак навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення депутати проросійських партій не позбавлені мандатів через низку причин. Навіть тепер представники заборонених партій користуються всіма депутатськими правами та пільгами.
А у Верховній Раді нардепи від забороненої ОПЗЖ вдало перефарбувались, мімікрують під патріотів і досі впривають на те, за якими правилами житиме Україна. Вони виступають спікерами на національному телемарафоні та інших ЗМІ, і навіть голосують за те, якими будуть особливості військової служби в ЗСУ.
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22.02.2023 21:51 Відповісти
Такі прикордонні райони повинні були з початку війни підпорядковуватись військовим. Але краще зараз чим ніколи.
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22.02.2023 22:53 Відповісти
От тільки ніхто не говорить, що мер Атрошенко забарикадував місто за кілька днів, і закликав усіх взяти зброю, безпосередньо організував ТРО і вдалось роздати 6000-7000 калашів. Чернігів у лютому обороняло один-два танки, це тільки в березні військові підтягнулися.
Сценарій Херсону не пройшов, тому зелена влада очевидно під повторний наступ Рашки прибрала непідконтрольних)))
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22.02.2023 23:38 Відповісти
Якби Херсон був оперативно забарикадований і 6000-7000 калашів з усіх вікон торчало, змогли б "мальчікі в трусіках на бронє" проїхатись?
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22.02.2023 23:41 Відповісти
 
 