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Новини
2 023 14

Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але навряд чи в його інтересах починати гонку ядерних озброєнь, - Пентагон

зброя,ядерна

Президент Росії Володимир Путін залишив для Росії можливість повернутись до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START, адже він заявив, що Кремль призупиняє участь в угоді, а не виходить з неї.

Про це в інтерв'ю українській службі Голосу Америки заявив заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Кол, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він вибрав цю фразу навмисно, я думаю, що він, ймовірно, не вважає, що в інтересах Росії, враховуючи те, що країна розоряється, брати участь у широкомасштабній гонці ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, як ми бачили це під час Холодної війни".

Кол підкреслив, що Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але "з точки зору уряду США, навіть у розпал Холодної війни для нас було важливо вести переговори щодо стратегічної стабільності з Радянським Союзом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення договору зі США

"Те ж саме стосується сьогоднішньої Росії, ми несемо особливу відповідальність, як дві найбільші ядерні держави світу, не дозволити нашим ядерним арсеналам вийти з-під контролю та ніколи не використовувати їх у конфлікті", - додав Кол, пояснивши, що на думку адміністрації президента Джо Байдена угода про скорочення озброєнь New START відповідає інтересам США. "Тож ми продовжимо вивчати, чи зможемо ми повернутися до цієї розмови", - сказав високопосадовець.

Нагадаємо, 21 лютого під час промови перед Федеральними зборами президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

Наступного ж дня Держдума Росії одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Також читайте: Байден про призупинення РФ участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння: Велика помилка

Автор: 

Пентагон (1432) росія (65394) США (23065) ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+8
ви розмірковуєте про нормальну людину - а він соціопат.. от ваша головна помилка
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22.02.2023 20:02
+3
Ї*банутость расеян не має міри..... треба діяти привінтивно....... а потім ножки буша.....
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22.02.2023 19:53
+2
Когда же "условный Запад" поймёт, что федерастия и рациональность несовместимы?
У федерастов психология саранчи, закреплённая на генетическом уровне.
Что очередные "ножки Буша" спровоцируют очередной рецидив ...
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22.02.2023 20:15
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Ї*банутость расеян не має міри..... треба діяти привінтивно....... а потім ножки буша.....
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22.02.2023 19:53 Відповісти
ви розмірковуєте про нормальну людину - а він соціопат.. от ваша головна помилка
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22.02.2023 20:02 Відповісти
Краще би почали.Швидше би відкинули копита.
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22.02.2023 20:11 Відповісти
Когда же "условный Запад" поймёт, что федерастия и рациональность несовместимы?
У федерастов психология саранчи, закреплённая на генетическом уровне.
Что очередные "ножки Буша" спровоцируют очередной рецидив ...
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22.02.2023 20:15 Відповісти
Це Пентагон так троллить русню, а ви всерйоз сприймаєте.
Нароссія нездатна на перегони ядерних озброєннь.
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22.02.2023 20:17 Відповісти
Та знають вони усе. Просто говорити про це не прийнято, як в Україні наприклад буданов з аналізами на усіх ресурсах.
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22.02.2023 20:18 Відповісти
а дурню в голову, крім тарганів, ніхто залізти не може, жодний псіхолог.
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22.02.2023 20:22 Відповісти
Ага, будуть ''бімби'' будувати з лайна та палок.
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22.02.2023 20:31 Відповісти
Намерения путлера? Спасти свою жопу!
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22.02.2023 20:33 Відповісти
на долго к нам свинорылая...?
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22.02.2023 20:55 Відповісти
В старі часи, коли на Черкащині господар ставив на стіл пляшку "казьонки", гість міг спитаться:
- У тебе що, жінка - кацапка? Самогонки вигнать нездатна?
Так і тут Кацапи нездатні уже нічого Яка там ядерна гонка озброєнь? Колись "путінята" пробували позагравать з внучкою Брєжнєва Та їх "послала" трохи не "відкритим текстом" : Вы неспособны даже подкрасить то, что построил мой дед!"
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22.02.2023 21:22 Відповісти
ніхто не знає, в якому стані на рашці ядерні ракети ,ще з минулого савецкого союзу.можливо там ядерний мотлох,який здатен при запуску знищити саму рашку
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22.02.2023 22:57 Відповісти
 
 