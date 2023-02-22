Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але навряд чи в його інтересах починати гонку ядерних озброєнь, - Пентагон

Президент Росії Володимир Путін залишив для Росії можливість повернутись до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START, адже він заявив, що Кремль призупиняє участь в угоді, а не виходить з неї.

Про це в інтерв'ю українській службі Голосу Америки заявив заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Кол, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він вибрав цю фразу навмисно, я думаю, що він, ймовірно, не вважає, що в інтересах Росії, враховуючи те, що країна розоряється, брати участь у широкомасштабній гонці ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, як ми бачили це під час Холодної війни".

Кол підкреслив, що Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але "з точки зору уряду США, навіть у розпал Холодної війни для нас було важливо вести переговори щодо стратегічної стабільності з Радянським Союзом".

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"Те ж саме стосується сьогоднішньої Росії, ми несемо особливу відповідальність, як дві найбільші ядерні держави світу, не дозволити нашим ядерним арсеналам вийти з-під контролю та ніколи не використовувати їх у конфлікті", - додав Кол, пояснивши, що на думку адміністрації президента Джо Байдена угода про скорочення озброєнь New START відповідає інтересам США. "Тож ми продовжимо вивчати, чи зможемо ми повернутися до цієї розмови", - сказав високопосадовець.

Нагадаємо, 21 лютого під час промови перед Федеральними зборами президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

Наступного ж дня Держдума Росії одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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