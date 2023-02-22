Протягом 22 лютого росіяни завдали 9 ракетних ударів, з яких 4 по місту Харкову та 10 авіаударів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ракетно-авіаційних обстрілів з боку російських окупантів протягом 22 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких - по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України".

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