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Протягом 22 лютого росіяни завдали 9 ракетних ударів, з яких 4 по місту Харкову та 10 авіаударів, - Генштаб

ракета

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ракетно-авіаційних обстрілів з боку російських окупантів протягом 22 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких - по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6639) крилаті ракети (1073) обстріл (28700)


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І хто в цьому винен? Путін? Та ні, кацапське Міністерство освіти...
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22.02.2023 20:39 Відповісти
 
 