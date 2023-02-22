За кордоном перебуває 500 тис. українських дітей та 12,5 тис. вчителів, - Міносвіти
За кордоном перебувають понад 500 тисяч українських дітей та 12,5 тисяч вчителів.
Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"За кордоном у нас вже більше 500 тис. дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас", – повідомила чиновниця.
За даними міністерства, ще понад 161 тис. школярів та майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.
Понад 4,1 тис. шкіл України запровадили очне навчання, 4,5 тис. – навчаються за змішаною формою, а у 4,2 тис. закладах триває дистанційне навчання.
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