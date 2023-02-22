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Новини Війна
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За кордоном перебуває 500 тис. українських дітей та 12,5 тис. вчителів, - Міносвіти

школа

За кордоном перебувають понад 500 тисяч українських дітей та 12,5 тисяч вчителів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За кордоном у нас вже більше 500 тис. дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас", – повідомила чиновниця.

За даними міністерства, ще понад 161 тис. школярів та майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Понад 4,1 тис. шкіл України запровадили очне навчання, 4,5 тис. – навчаються за змішаною формою, а у 4,2 тис. закладах триває дистанційне навчання.

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діти (5096) школа (2217) Міносвіти (1415) вчитель (398)


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діти - майбутнє...най пересидять
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22.02.2023 20:16 Відповісти
Якщо батьки матимуть розум то ніколи не приїдуть з дітьми у цю недодержаву.
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22.02.2023 20:22 Відповісти
У мене знайомий який закінчив школу виїхав у Німеччину, я його повністю підтримав і порадив ні за яких обставин не повторювати мою помилку. Він каже що з його класу виїхали за кордон уже всі хлопці. Я горджуся нинішньою молоддю! Я свого часу був дурнішим.
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22.02.2023 20:27 Відповісти
Знаю десь півсотні тих, хто виїхав закордон за останні 15 років: польща, німеччина, британія, франція, австрія, сша, канада, ізраїль. У всіх вища освіта. Слідкую за їхнім життям у соцмережах. Ніхто з них не купив собі нове авто дорожче 30 тис баксів, жоден з них не є власником будинку чи апартменту (по місцевим міркам) - більшість живуть в аренді чи кредиті, жоден з них не може похвастатися відпусткою декілька раз на рік закордоном і тд... Для порівняння, із 50 знайомих в Києві, Одесі, Харкові, більшість має власне житло, автомобілі рівня 15+ тис, всі постійно кудись літають відпочивати по декілька разів на рік. Війна - це форс-мажор який все похєрив, однак люди не будучи в корупції у мутняках заробляли нормально в Україні: хто власним бізнесом, хто власним професіоналізмом.
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22.02.2023 22:34 Відповісти
І ніхто ніколи не нив, що Україна їм нічого не дала.
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22.02.2023 22:37 Відповісти
Намного больше! При том, что наших граждан пребывает за границей от 7 до 9 млн, процентов 45-50 из них дети! В Испании, например, почти все семьи с детьми. Точнее, мамы с детьми... На одну маму часто 2-3 ребенка разного возраста. Все ходят в школу, имеют медицину, помощь!
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22.02.2023 20:26 Відповісти
мої знакйомі втікли за кордон не від війни, а на халявне життя... вертатися в Україну не планують... сподобалося там....
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22.02.2023 21:18 Відповісти
Все ідьот по плану. Соломона.
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22.02.2023 23:23 Відповісти
 
 