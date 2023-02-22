Ван Ї: Китай вдячний Росії за готовність до переговорів щодо України

Глава канцелярії комісії із закордонних справ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї зустрівся у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС Китаю.

Серед іншого, Ван Ї заявив, що китайсько-російське стратегічне партнерство "ніколи не було націлене на третю сторону, і в нього не буде втручання третьої сторони, не кажучи вже про примус з боку третьої сторони".

"Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб зберегти стратегічну спрямованість, поглибити політичну взаємну довіру, зміцнити стратегічну координацію, розширити практичну співпрацю, захистити законні інтереси двох країн і відігравати конструктивну роль у сприянні світовому миру та розвитку", - цитує міністерство посил Ван Ї.

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Сторони також "поглиблено" обговорили "українське питання". "Ван Ї висловив вдячність за підтвердження Росією своєї готовності вирішити проблему шляхом діалогу та переговорів. Китай, як завжди, відстоюватиме об'єктивну та справедливу позицію та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні.

За даними Bloomberg, китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї.