Ван Ї: Китай вдячний Росії за готовність до переговорів щодо України
Глава канцелярії комісії із закордонних справ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї зустрівся у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС Китаю.
Серед іншого, Ван Ї заявив, що китайсько-російське стратегічне партнерство "ніколи не було націлене на третю сторону, і в нього не буде втручання третьої сторони, не кажучи вже про примус з боку третьої сторони".
"Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб зберегти стратегічну спрямованість, поглибити політичну взаємну довіру, зміцнити стратегічну координацію, розширити практичну співпрацю, захистити законні інтереси двох країн і відігравати конструктивну роль у сприянні світовому миру та розвитку", - цитує міністерство посил Ван Ї.
Сторони також "поглиблено" обговорили "українське питання". "Ван Ї висловив вдячність за підтвердження Росією своєї готовності вирішити проблему шляхом діалогу та переговорів. Китай, як завжди, відстоюватиме об'єктивну та справедливу позицію та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні.
За даними Bloomberg, китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї.
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Джерело:
Неужели китайцы такие тупые? Конечно нет.
Если вдруг они потеряют вову с его правительством, то тогда они потеряют дешевые газ, нефть, камянный уголь, продовольствие, лес и арендованные территории.
А оно Китаю надо?
Так в Красной Армии начали появляться отдельные подразделения "интернационалистов". Одним из первых при особом батальоне Киевской губчека был сформирован "Китайский отряд" под командованием краскома Ли Сю-Лян.
В апреле 1919 года бойцы Ли Сю-Ляна принимали участие в подавлении мятежа на Куреневке, в июне несколько десятков китайских чекистов погибла в бою с отрядами атамана Зеленого в приднепровском селе Триполье на Киевщине.
Опыт заградотрядов
Китайские батальоны не стеснялись бросать на самые напряженные направления и поручать им грязную работу. Как свидетельствуют некоторые исследования из них задолго до Второй мировой войны были сформированы первые заградотряды.
В августе 1918 года первое такое подразделение появились в частях Красной Армии на Восточном и Южном фронтах. Армией, которой командовал Климент Ворошилов, заградотряд был создан из китайцев вышедших с боями из Донбасса.
В 1919 году разведка собрала немало сведений, что порой красноармейцы отказывались выполнять карательные функции в занятых деревнях. Не помогали даже обещания жедрого вознаграждения и "ведра водки" каждому.
А вот "Ходя-ходя" расстреливали, резали живьем и запарывали насмерть беременных женщин без проблем.
"Большевики откатились на запад. Мы шли по их тылам. Мы увидели в громадной лощине катящиеся цепи красных. Артиллерия открыла по ним ураганный огонь. Наша конница поскакала в атаку. Тысячи полторы красных было взято в плен. Конница гнала большевиков, не останавливаясь, и вдруг затопталась в беспорядке на месте. Она наткнулась на батальон китайцев.
Китайцы встретили нашу кавалерию залпами с колена. Отчаянные потери. Едва ли не четверть всадников переранена и перебита.
Быстрая атака пеших разведчиков и 1-го батальона опрокинула китайцев. Человек триста захватили в плен. У многих были на пальцах золотые обручальные кольца с расстрелянных, в карманах портсигары и часы, тоже с расстрелянных. Азиатские палачи ЧК, с их крысиной вонью, со сбитыми в черный войлок волосами, с плоскими темными лицами, ожесточили наших. Все триста китайцев были расстреляны", - Картины гражданской войны, 1918-1920 гг.", изданной в 1947 году в Мюнхене.
В жестокости китайцы "отвечали взаимностью". Заняв в апреле 1919 года Одессу, они почти поголовно перебили пленных "белых". Здесь же свирепствовало одесское ЧК, в составе которого было около 90% китайцев (более 200 человек). О их зверствах долго ходили легенды. Пытки, практиковавшиеся ими можно сравнить разве что со средневековыми.
У Мюнхені Китай ударив по простягнутій руці Америки
вчора, 21 лютого 2023 р.
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Ентоні Блінкен
Якби не фраза про Тайвань, у Китаю були величезні шанси влитися у Європейську політику
https://bastion.tv/dzhosh-rogin_t4297 ДЖОШ РОГІН
Колумністом розділу Global Opinions у The Washington Post
МЮНХЕН. Адміністрація Байдена приїхала до Мюнхена цими вихідними з нетерпінням залицятися з позивом до перезавантаження відносин з Китаєм, але публічно та приватно головний дипломат Китаю відхилив цю ініціативу. Спірна зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена з членом Держради Ван Ї показала, що Пекін не налаштований на розрядку.
В результаті Сполучені Штати й Китай зайшли в дипломатичний глухий кут. Після трьох днів, коли китайські чиновники викидали образи, звинувачення та брехню тут, у Мюнхені, стало зрозуміло, що Пекін не перебуває в режимі перезавантаження. Це не провина адміністрації Байдена, але це їхня проблема.
Залаштункова драма в Мюнхені почалася задовго до суботньої вечірньої зустрічі Блінкена з Ван Ї. У щільно заповненому готелі Bayerischer Hof, де проходила Мюнхенська конференція з безпеки, сотні високопоставлених чиновників, дипломатів, законодавців, бізнесменів, шпигунів і кілька журналістів провели попередні два дні, обмінюючись інформацією про зустріч, що очікується, і динаміку навколо неї.
Попри заяви адміністрації про протилежне, докази свідчать про те, що команда Байдена ставила на меті. По-перше, за кілька днів до конференції офіційні особи США публічно применшували інцидент, який поклав початок останній кризі, коли китайська повітряна куля-розвідник увійшла в повітряний простір США і згодом була збита американським винищувачем.
Президент Байден майже не згадав про це у своїй промові про стан країни. Віцепрезидент Гарріс сказала перед прибуттям до Німеччини, що не думає, що це негативно вплине на американсько-китайські відносини. (Вона була неправа.) У четвер Байден сказав, що хоче поговорити безпосередньо з президентом Сі Цзіньпіном. У п'ятницю високопоставлений чиновник Пентагону заявив New York Times, що військові Сі Цзіньпіна, ймовірно, приховали від нього шпигунську повітряну кулю, здавалося, звільняючи Сі від прямої відповідальності.
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Ван Ї намагається виглядати гідно на Мюнхенській конференції
Уряд Китаю, можливо, намагаючись накинутися на передбачувану слабкість команди Байдена, відповів посиленням своєї войовничої риторики. Пекін спробував перевернути ситуацію, заявивши, що Сполучені Штати надсилають шпигунські повітряні кулі над Китаєм (заперечення офіційних осіб США). Станом на вечір п'ятниці китайська сторона все ще відмовлялася погоджуватися на зустріч, підігріваючи думку, що Блінкен був переслідувачем.
Будь-які сумніви щодо позиції Китаю зникли, коли Ван Ї вийшов на сцену в суботу вранці. Він назвав дії адміністрації Байдена щодо шпигунської кулі «абсурдними та істеричними» та зловживанням силою. Тоді він натякнув, що Вашингтон навмисно затягує війну в Україні задля власних стратегічних цілей, заявивши, що «деяким силам байдуже до життя і смерті українців».
Коли Ван Ї не виступав проти Сполучених Штатів, він закликав європейців, які зібралися, відійти від Вашингтона та наблизитися до Пекіна. Але він зірвав свій власний напад чарівності, коли колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер ввічливо попросив його запевнити аудиторію, що китайська військова ескалація на Тайвані не є неминучою. Ван Ї відмовився.
«Дозвольте мені запевнити аудиторію, що Тайвань є частиною китайської території. Він ніколи не був незалежною країною і ніколи не буде такою в майбутньому», - сказав він.
Подальша розмова між Блінкеном і Ван Ї пройшла не дуже добре. Згідно з офіційним повідомленням американської сторони, Блінкен сказав Ван Ї, що польоти китайських повітряних куль-шпигунів «ніколи більше не повинні відбуватися». Пізніше Блінкен сказав, що Ван Ї«не перепросив». Офіційні особи сказали мені, що Блінкен також виступив проти Ван Ї щодо допомоги Китаю в бік росії та погрожував невизначеними «наслідками», якщо Пекін надасть москві летальну зброю. (Офіційні особи не кажуть, чи Китай уже перетнув цю межу).
Китайці вихвалялися, що Сполучені Штати вимагали зустрічі, і говорилося, що Ван Ї сказав Блінкену, що він повинен «визнати та компенсувати шкоду, яку його надмірне застосування сили завдало китайсько-американським відносинам», по суті вимагаючи від Сполучених Штатів вибачення. (Офіційні особи США зараз кажуть, що повітряна куля спочатку була відхилена вітром, але потім Пекін скористався можливістю керування, про що свідчить її зависання над стратегічними військовими об'єктами США.)
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Ван Ї та Анналена Бербок. Бербок оцінила бажання Китаю зупинити війну
Жодного прогресу з інших питань, які обговорювалися на зустрічі, не було. Блінкен не планує переносити заплановану поїздку до Пекіна. Телефонна розмова Байдена і Сі не запланована (хоча вона може відбутися). Двосторонні робочі групи, призупинені після візиту тодішнього спікера Ненсі Пелосі до Тайваню в серпні, залишаються неактивними.
Наступного разу Блінкен і Ван Ї, ймовірно, зустрінуться на зустрічі міністрів закордонних справ Групи 20 у Нью-Делі наступного місяця.
Декілька помічників у Конгресі сказали мені, що зусилля команди Байдена, спрямовані на встановлення стабільніших відносин між США та Китаєм, хоч і зрозумілі, мають певну ціну. Коли адміністрація Байдена перебуває в режимі залицянь, за словами помічників, вона відмовляється від тиску на Китай з низки питань.
«Навіть після інциденту з дирижаблем адміністрація продовжує перебувати в списку поміркованих дій проти Китаю, тому що вона хоче більше дипломатичного діалогу на високому рівні», - сказав помічник у Сенаті Республіканської партії.
Офіційні особи Байдена продовжують залишати двері відкритими для Пекіна в руслі співпраці щодо спільних проблем, таких як зміна клімату та Північна Корея. Незважаючи на це, адміністрація (на її честь) не дасть Китаю жодних прямих поступок щодо участі в цих питаннях.
Адміністрація Байдена готова до перезавантаження, але не на умовах Пекіна.
Урок Мюнхена повинен полягати в тому, що прагнення до взаємодії з Китаєм заради взаємодії тягне за собою серйозні ризики. Правда, Пекін знову намагається звести нанівець перспективу гладких відносин, щоб відвернути нас від протистояння його зростаючій агресії. Ми повинні припинити миритися з цим
Але з іншого боку, войовничість і зухвалість Ван Ї в Мюнхені, здається, пробудили європейських лідерів до небезпеки, пов'язаної з ******** Комуністичною партією Китаю. Отже, діяльність Блінкена принесла одну маленьку перемогу: принаймні тепер решта світу може побачити, що Сполучені Штати не є перешкодою мирним відносинам з Китаєм.
Автор: Джош Рогін, - The Washington Post.
Переклад з англійської Останній Бастіон
А потом мы обрушимся на Тайвань, и сделаем все точно так же - прецедент то есть!
Да вот только йух ему на все косорылое е.ало, не пройдет номер.
«Глава канцелярії комісії із закордонних справ Центрального комітету Комуністичної партії»
Це як послати Безуглу на зустріч з Байденом.
>Це голова зовнішньополітичного відомства Китаю
Ви впевнені? Бо наскільки мені відомо, міністра іноземних справ Китаю звуть Куін Ганг.
Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China - Incumbent Qin Gang since 30 December 2022.