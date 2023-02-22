Українську систему ситуаційної обізнаності Delta презентували учасникам НАТО на TIDE Hackathon 2023

Українську систему ситуаційної обізнаності Delta презентували учасникам НАТО. Цього разу – на TIDE Hackathon 2023 у Варшаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Аеророзвідки у фейсбуці.

"Розробники Delta, офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, розповіли союзникам про розвиток системи, переваги хмарного середовища для забезпечення ситуаційної обізнаності, особливості використання штучного інтелекту для розпізнавання об’єктів на фото та відео, а також інструменти кібербезпеки, що застосовуються для комплексного захисту системи та її користувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Delta від самого початку розроблялася відповідно до стандартів НАТО, що забезпечує її сумісність з аналогічними системами країн Альянсу. Система забезпечує повне розуміння ситуації на полі бою в режимі реального часу, об’єднує інформацію з різноманітних сенсорів та може працювати на будь-якому пристрої, де є інтернет-браузер, наголошують розробники.

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