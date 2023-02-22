УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11006 відвідувачів онлайн
Новини
5 441 80

Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів розмову з президентом Уганди Мусевені

зеленський,мусевені

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів телефонну розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що темою розмови були українські мирні ініціативи в ООН та потенціал розвитку двосторонніх відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна починає підготовку дипломатичних кадрів в Африці, - Кулеба

Нагадаємо, у жовтні 2022 року глава МЗС Дмитро Кулеба здійснив перше турне до країн Африки. За його словами, вдалося домовитися "про цілу низку конкретних речей".

Йовері Мусевені проголосили президентом Уганди в результаті військового перевороту у 1986 році.

Автор: 

Африка (307) Зеленський Володимир (23978) Уганда (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Переможная.
показати весь коментар
22.02.2023 21:24
+19
Та ти шо, знову вперше? Оце так подія, оце так дипломат! Та і зустрічі в Омані були вперше, чи ні?
показати весь коментар
22.02.2023 21:01
+18
А обезьяна Агрохимия была переводчиком с языка приматов на человеческий?
показати весь коментар
22.02.2023 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це перемога!
показати весь коментар
22.02.2023 20:58 Відповісти
мамачки
показати весь коментар
22.02.2023 21:21 Відповісти
Переможная.
показати весь коментар
22.02.2023 21:24 Відповісти
Не правда, стрілка пробила корпус і влетіла у сраку.
показати весь коментар
22.02.2023 21:28 Відповісти
Превратилась в вентилятор.
показати весь коментар
22.02.2023 22:10 Відповісти
ну єта пятььььь
показати весь коментар
22.02.2023 22:28 Відповісти
😂😂😂😂😂
показати весь коментар
22.02.2023 20:59 Відповісти
А обезьяна Агрохимия была переводчиком с языка приматов на человеческий?
показати весь коментар
22.02.2023 20:59 Відповісти
Ого, так і зеленський президентом теж вперше-це теж сенсація, продажногоклована президентом зробили !
показати весь коментар
22.02.2023 20:59 Відповісти
Отримав необхідне заклинання для виклику злого духа "Мокеле-мбембе" для перемоги над ворогами? Чи "мамбуку" випросив?
показати весь коментар
22.02.2023 21:00 Відповісти
Оооооооо...
показати весь коментар
22.02.2023 21:01 Відповісти
Та ти шо, знову вперше? Оце так подія, оце так дипломат! Та і зустрічі в Омані були вперше, чи ні?
показати весь коментар
22.02.2023 21:01 Відповісти
Невже найвеличніший прочитав Конституцію і почав виконувати свої прямі обов'язки? Хоча...
Якщо це принесе користь країні (особливо при голосуванні мирних ініціатив в ООН), то най буде.
показати весь коментар
22.02.2023 21:04 Відповісти
Правильно - нужно выбить у бункерного нациста из рук все козыри включая и африканские.
показати весь коментар
22.02.2023 21:05 Відповісти
і чим ці жебраки(наше мзс) можуть вразити африканців,на фоні тотальної китайської експансії?
показати весь коментар
23.02.2023 00:40 Відповісти
"стопами тищенка!" )))))))))) тепер відпустка, костюм с отливом и отливать в уганду )))
показати весь коментар
22.02.2023 21:06 Відповісти
Домовились про шашлики на 1 травня.
показати весь коментар
22.02.2023 21:06 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 21:07 Відповісти
Домовлялися про гастролі Кварталу в Уганді? А інших спільних тем у них не було.
показати весь коментар
22.02.2023 21:07 Відповісти
Як це боневтіку вдалось! Невже Уганда буде галасувати за Україну!
показати весь коментар
22.02.2023 21:08 Відповісти
Хорошо,что хоть не луганды
показати весь коментар
22.02.2023 21:08 Відповісти
...тонко
показати весь коментар
22.02.2023 22:29 Відповісти
Дайош зраду?!)
показати весь коментар
22.02.2023 21:09 Відповісти
Та, звідки? Перемога. Головне, що, що б не зробив найвеличніВшивий ладер- то все вперше.
І з королем Британії, вперше зустрівся і вООбще, все вперше. Як Україна ДО нього існувала?
показати весь коментар
22.02.2023 21:20 Відповісти
З бабою юлею) а ви як думали?)
показати весь коментар
22.02.2023 21:22 Відповісти
Но Ваш тролінг реально смішний)
Прям лайк)
показати весь коментар
22.02.2023 21:24 Відповісти
Африка НАШ.

І без жартів це насправді добре. Треба видавлювати росію з Африки та починати нам по трохи африку економічно колонізувати ********* методами. І всі будуть задоволені як африканці так і ми.
показати весь коментар
22.02.2023 21:09 Відповісти
З бубочкиними габаритами багато не видавиш.
показати весь коментар
22.02.2023 21:27 Відповісти
Ну так справа ж не в ньому і він не назавжди. Та й в Україні війська рф видавлює не бубока, а наша армія. Так і там буде давити не бубочка, а наші люди - різні агенти впливу, спецслужбісти і так далі аж поки не появляться наші бізнесмени.
показати весь коментар
22.02.2023 21:44 Відповісти
Дороги там асфальтувати
показати весь коментар
22.02.2023 21:52 Відповісти
давилка не виросла,афркику реально під себе гребе КИТАЙ,і нічим ці імпотенти з мзс їх не спокусять,бо жеровисько їм і так оон підкине)))
показати весь коментар
23.02.2023 00:41 Відповісти
Брати нарешті знайшли одне одного.
показати весь коментар
22.02.2023 21:09 Відповісти
Горіти в пеклі всім зегнидам!
показати весь коментар
22.02.2023 21:09 Відповісти
Жалко, что другой "друг" давно помер, а так и с ним можно было бы...
показати весь коментар
22.02.2023 21:10 Відповісти
Подія світового масштабу!
показати весь коментар
22.02.2023 21:10 Відповісти
Вообще-то не стоит к этому относится поверхностно. Африканский Конгресс уже вызвал лаврова на ковер с простым вопросом:
"Кто будет поставлять зерно в Африку, если ты, придурок, устроил бучу в Украине как раз перед посевной?". лавруша, ест-ственно начал блеять и млеять, без конкретики. В результате чего послан на мумбу-юмбу, или по нашему - на три буквы.
Теперь африканцы выходя напрямую на источник зерна - Украину.
Это мой взгляд, простого человека, если что.
показати весь коментар
22.02.2023 21:11 Відповісти
Тут хоч хто є не медичний імбіцил,який розуміє що в ООН що США що Зімбабве мають однаковий голос?
ЗІ- умнікі які про Радбез- за рускораблем
показати весь коментар
22.02.2023 21:11 Відповісти
Тут повно людей знають що за лайно твоя ООН.
показати весь коментар
22.02.2023 21:25 Відповісти
Лайно лайном,але іншого нема...
показати весь коментар
22.02.2023 22:02 Відповісти
І що вООНо дало, чим помогло?
показати весь коментар
22.02.2023 22:19 Відповісти
ага і їх голос завжди в сраці у рашки або тепер уже у китаю,так що імпотенті відсоси кулебки нах їм не тарахтіли
показати весь коментар
23.02.2023 00:43 Відповісти
Йовері Мусевені проголосили президентом Уганди в результаті військового перевороту у 1986 році. Джерело: . Джерело:

Обмен опытом по узурпации власти?
показати весь коментар
22.02.2023 21:12 Відповісти
Умнікі,в ООН має що США що Зімбабве один голос
показати весь коментар
22.02.2023 21:13 Відповісти
Коли ми подорожували Норвегією на авто, місцеві дивлячист на українські номери перше що їм приходило на розум, що ми з Уганди))) але чому білі, питали вони нас...
показати весь коментар
22.02.2023 21:15 Відповісти
Я офуеваю!
Не, офуел!
показати весь коментар
22.02.2023 21:15 Відповісти
Шановний Уганді Мусевені! Пропонуємо негайно забрати ЗеКа до свого племені на навчання а найкраще назавжди.
Пианино, палички для їжі мурах та лічинок все обов'язково прикладемо.
С повагою народ України! 💓
показати весь коментар
22.02.2023 21:18 Відповісти
хай там його Угандонять
показати весь коментар
22.02.2023 23:20 Відповісти
Я б дуже уважно ставився до спілкування з цим типочком - дуже багато хренового відбувається з людьми після контакту з ним.
показати весь коментар
22.02.2023 21:21 Відповісти
Егеж! Бубочка -- то ще ті ''33 нещастя''.
показати весь коментар
22.02.2023 21:32 Відповісти
Треба говорити з усіма, інакше там першою походить кремлівська лошадь і його прес-алкаше Машка. Треба балакати з усіма.
показати весь коментар
22.02.2023 21:22 Відповісти
Ну, ці швидко знайдуть спільну мову.
показати весь коментар
22.02.2023 21:35 Відповісти
Договорился о поставке 100 леопардов
показати весь коментар
22.02.2023 21:22 Відповісти
коли досягнення, тоді воно
показати весь коментар
22.02.2023 21:23 Відповісти
Нормальна, потрібна державі подія. Ще б без набившого оскому "вперше", було б ще краще.
показати весь коментар
22.02.2023 21:25 Відповісти
Яке ішло-таке і здибало...
показати весь коментар
22.02.2023 21:25 Відповісти
Яке щастя! Вава Вперший поговорив. Всі раді і я трішки.
показати весь коментар
22.02.2023 21:27 Відповісти
А я думав, шо про асваєніє космоса балакали.
показати весь коментар
22.02.2023 21:29 Відповісти
Кокоса.
показати весь коментар
22.02.2023 21:33 Відповісти
Може, кокса?
показати весь коментар
22.02.2023 21:39 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 23:24 Відповісти
Большой промах предыдущих властей что они не работали с Африкой.
показати весь коментар
22.02.2023 21:32 Відповісти
у більшості попередніх президентів не було підстав шукати притулку в Африці
показати весь коментар
22.02.2023 21:50 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 22:04 Відповісти
Африка разная,ЮАР 1450 дол.средняя зарплата. А в Уганде и лисапед с бамбука за счастье.
показати весь коментар
23.02.2023 00:26 Відповісти
І вірування в Африці різні, а тут найвеличніший лідер світу. Можуть і на обід запросити, в якості основного блюда.
показати весь коментар
23.02.2023 07:30 Відповісти
З вікепедії
"Політичне життяhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=11 Редагувати

У червні 2018 року парламент Уганди ввів податок на користування соціальними мережами. Офіційний привід - бажання збільшити надходження до бюджету. Опозиція пояснює це бажанням звести до мінімуму критику президента Йовері Мусевені, який керує країною з 1986 року.

За користування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Facebook Facebook , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Twitter та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/WhatsApp WhatsApp користувачі платитимуть 5 центів на день, за рік ця сума складе 19 $. Водночас ВВП на душу населення становить всього лише 615 $ (дані за 2016 рік)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-7 [7] .

Ще,цей президент диктатор з 1986 року при владі,я думаю найдуть з Бубою спільну мову
показати весь коментар
22.02.2023 21:49 Відповісти
Зараз Зеля почне проводити всілякі телефонні розмови з папуасами, бо це якраз на часі заручитися такою підтримкою )
показати весь коментар
22.02.2023 21:49 Відповісти
Краще нехай вперше з Угандою проводить розмови -буде зайнятий в очiкуваннi здвiнка I не лiзтиме до карти бойових дiй i ЗСУ.
показати весь коментар
22.02.2023 22:04 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 22:20 Відповісти
на банту разговаривал.
показати весь коментар
22.02.2023 22:39 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів телефонну розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені. Джерело:
Гундосий шукає запасний аеродром для втечи мабуть
Чує дупою що Коломойша не вічний.
показати весь коментар
22.02.2023 23:29 Відповісти
Ото дал усем просраться, после Венгрии в Уганду.
Надо ещё Бурунди,Гондурас посетить.
показати весь коментар
23.02.2023 00:23 Відповісти
В Уганди є запаси радянського озброєння. Може поділяться.
показати весь коментар
23.02.2023 01:15 Відповісти
Только в обмен на первач.Уганда есть африканский лидер,и не только,по употреблению алкоголя на душу населения
показати весь коментар
23.02.2023 09:15 Відповісти
это реальное достижение... впервые в истории... пора ему уже на палату номер один прямовать... это же надо так украинцам мозги засирать каждый вечер... запретть надо отчитываться ухилянту о непроделанной работе... посмотрите на его глаза во время встречи с Байденом... такое впечатление, что дерьмак уколол его на 100 минут - в глазах блеск... и вдруг потух... очевидно, после этого и поговорил с пердизентом уганды...
показати весь коментар
23.02.2023 06:56 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2023 14:19 Відповісти
Колись привезли до Уганди ми на судні 2 гелікоптери. Вігрузили в Кенії п. Момбаса, а потім вони залізницею досягнули Уганди. Щось не пом'ятаю щоб ще щось коїлось з цей країной.
показати весь коментар
23.02.2023 20:43 Відповісти
 
 