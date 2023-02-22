Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів розмову з президентом Уганди Мусевені

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин провів телефонну розмову з Президентом Уганди Йовері Мусевені.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що темою розмови були українські мирні ініціативи в ООН та потенціал розвитку двосторонніх відносин.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року глава МЗС Дмитро Кулеба здійснив перше турне до країн Африки. За його словами, вдалося домовитися "про цілу низку конкретних речей".

Йовері Мусевені проголосили президентом Уганди в результаті військового перевороту у 1986 році.