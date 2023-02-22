США готують стратегії, як створити в Україні електромережу, стійку до війни, - міністерка енергетики Ґренголм
На початку березня Сполучені Штати відправлять до України вже третій транш допомоги для відновлення електромереж. Пошуком необхідного обладнання і комплектацією пакетів допомоги опікується Міністерство енергетики США.
В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм зізналася, що у Вашингтоні вражені тим, як швидко українським фахівцям вдається відновити пошкоджені електромережі, а ще розповіла про те, як після війни США допоможуть Україні збудувати якісно нову енергосистему, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що президент [України Володимир] Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною, наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни", - вказала вона.
Наразі, за словами Ґренголм, йде пошук високовольтного обладнання, сумісного з електромережою України, щоб енергетики мали змогу відновлювати пошкоджене обстрілами. Це міститиметься у третьому транші обладнання в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
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@MarkoSuprun
Конференція на тему «Чи можна мочити манту?» цього року сягнула нових висот насильства.
https://twitter.com/i/status/1628427266622468096
тільки не крадіть багато... ну по можливості...
Чому міністерка енергетики Ґренголм готує якісь стратегії?
у нас що, міністр енергетики ДОВБОЙОБ чи що?
на останнє питання не відповідайте будь ласка
Та я жартую і ти ботяра зі світлом сиділо всю зиму, бо у нас резервів в 2.5 рази більше ніж споживання.
Кажете, і підстанції порізали? А від початку про генерацію говорили. А як же ті, принаймні, дві, які останніми роками побудували (і які заліщанє знищили минулого року). Їх теж до порізаних зарахували?
Бо мені їхати не треба - можу просто спитати у наших диспетчерів. 😉
Чому відключали світло я і так знаю - бо розбили підстанції, мережу розподілу і доставки. Заживлення окремих районів відбувалося по тимчасовій схемі із залученням підстанцій і ліній не розрахованих на потрібне навантаження, тому доводилось обмежувати підключення споживачів.
Перед тим, як розповідати казочки, які, як ти гадаєш, не можна перевірити, подумай про те, що поряд можуть опинитись працівники відповідної галузі. А то буде як колись тут на форумі: "ахмєтав атключіл дніпрагєс!!!!!" - "який з них? він не один." - "всмислє?" ))
Прямо цей весь абзац загугли і просвіщайся. Хоч би не позорився