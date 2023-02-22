США готують стратегії, як створити в Україні електромережу, стійку до війни, - міністерка енергетики Ґренголм

На початку березня Сполучені Штати відправлять до України вже третій транш допомоги для відновлення електромереж. Пошуком необхідного обладнання і комплектацією пакетів допомоги опікується Міністерство енергетики США.

В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм зізналася, що у Вашингтоні вражені тим, як швидко українським фахівцям вдається відновити пошкоджені електромережі, а ще розповіла про те, як після війни США допоможуть Україні збудувати якісно нову енергосистему, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що президент [України Володимир] Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною, наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни", - вказала вона.

Наразі, за словами Ґренголм, йде пошук високовольтного обладнання, сумісного з електромережою України, щоб енергетики мали змогу відновлювати пошкоджене обстрілами. Це міститиметься у третьому транші обладнання в Україну.

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