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Новини Війна
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США готують стратегії, як створити в Україні електромережу, стійку до війни, - міністерка енергетики Ґренголм

енергетика

На початку березня Сполучені Штати відправлять до України вже третій транш допомоги для відновлення електромереж. Пошуком необхідного обладнання і комплектацією пакетів допомоги опікується Міністерство енергетики США.

В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм зізналася, що у Вашингтоні вражені тим, як швидко українським фахівцям вдається відновити пошкоджені електромережі, а ще розповіла про те, як після війни США допоможуть Україні збудувати якісно нову енергосистему, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що президент [України Володимир] Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною, наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни", - вказала вона.

Наразі, за словами Ґренголм, йде пошук високовольтного обладнання, сумісного з електромережою України, щоб енергетики мали змогу відновлювати пошкоджене обстрілами. Це міститиметься у третьому транші обладнання в Україну.

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Автор: 

США (23065) енергетика (2601) електроенергія (6220) Електрика (2042) відновлення (588)


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Топ коментарі
+5
Не треба, от піднімуть ціну в 4 рази і все, цілий флот елітних яхт.
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22.02.2023 21:27
+5
Если Президент США приехал в Украину, что не было еще со времен Яныка, значит в Украине все будет хорошо!
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22.02.2023 21:47
+4
Главное- не дать на ней пилить деньги, как это было на асфальте.
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22.02.2023 21:28
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Не треба, от піднімуть ціну в 4 рази і все, цілий флот елітних яхт.
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22.02.2023 21:27 Відповісти
Якщо немає грошей платити за електрику по європейським цінам, не скигли - вимкни рубильник, буде взагалі 0 грн у квитанції.
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22.02.2023 21:38 Відповісти
В країні СБ прогнозує до кінця року 55% за межею бідності,ви це їм пишите?
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22.02.2023 21:48 Відповісти
Та то бот чи дибілятко від енергетиків, нормальна людина геноциду радіти не буде.
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22.02.2023 21:53 Відповісти
може у людей різне розуміння норми. Для когось норма - платити за споживане. а для інших нопрма - скиглити та випрошувати подачки, як у совку. ну нехай їдуть до Лугандону, там взагалі майже халява на комуналку.
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22.02.2023 22:59 Відповісти
У людини може бути буть яке сприйняття реальності, але коли він почне пояснювати власній дитині, що вона має менше їсти чи їсти, але саме дешеве, то у більшості адекватних людей це сприйняття співпадає. Тому все це і твориться, щоб примусити українців прийняти мир на умовах пуйла. Бо ні втрати рідних та знайомих, безробіття, ціни на продукти, сидіння без електрики не спрацювало. Будуть дотискати.
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22.02.2023 23:22 Відповісти
Точно знаю, що 73%, від тих 55% за межею бідності, обрали свою долю самостійно шляхом демократичних виборів. Тому можу лише спостерігати.
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22.02.2023 21:56 Відповісти
Несерйозно,та й ви самі зараз не можете знати що може бути через тиждень.Хоча надіємся тільки на краще.
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22.02.2023 22:07 Відповісти
Не ходжу до церкви, тому все на що я можу надіятись - це мої особисті зусилля.
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22.02.2023 22:16 Відповісти
А крім цін де ще у нас Європа ? А пенсії та зарплати у нас також європейські ?
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22.02.2023 22:02 Відповісти
мало де. бо працюємо не як Європа. а от витрачати хочемо як бюргери, які насправді пашуть по 7 годин, причому й на пенсії - теж.
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22.02.2023 23:00 Відповісти
Сам довгий час працював не по сім, а по 12 годин на день, і знайомі теж, але те що клітчатий з яйцями по 17, заробляє за день, жоден з нас не заробив. Диван то в мене люксовий, але кешем не набитий.
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22.02.2023 23:25 Відповісти
хоть поржощь (як кінь)
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22.02.2023 21:44 Відповісти
Главное- не дать на ней пилить деньги, как это было на асфальте.
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22.02.2023 21:28 Відповісти
Подарили 100 ярдов на распил на асфальте боневтику мудрьіе избиратели. Реконструкция єнергосистемьі за деньги США точно не будет учитьівать мнение тех, кто голосовал за боневтика.
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22.02.2023 21:52 Відповісти
Эти "мудрые избиратели" даже забыли о выборах в ВР в 2023 г. Конечно, выборы в условиях военного положения не проводятся, но никто о них даже и не заикается.
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22.02.2023 21:57 Відповісти
"мудрый избиратель" хочет колбасу по 2.20, доллар по 8, водку по 3.62, а про вьіборьі в 2023 им на телемарафоне ничего не сказали, а чего нет в телевизоре, того нет вообще!
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22.02.2023 22:05 Відповісти
Самые "мудрые" из них помнят доллар по 69 коп. и даже свою потенцию.
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23.02.2023 08:21 Відповісти
Marko Suprun

@MarkoSuprun

Конференція на тему «Чи можна мочити манту?» цього року сягнула нових висот насильства.

https://twitter.com/i/status/1628427266622468096
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22.02.2023 21:29 Відповісти
США готують, вони і профінансують.
тільки не крадіть багато... ну по можливості...
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22.02.2023 21:30 Відповісти
#иди не можуть не красти.
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22.02.2023 21:31 Відповісти
ага ... а піджидки можуть але не хочуть
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22.02.2023 22:47 Відповісти
"Мільйон дерев" був... Не знаю, що запропонують американці, але від Банкової це буде "Велике будівництво мільйону вітряків/СЕС"
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22.02.2023 21:39 Відповісти
Боневтіку грошей на це не дадуть, приїде обладнання, фахівці, будівельна техніка. Усі рахунки будуть сплачуватися із США напряму підрядникам.
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22.02.2023 21:42 Відповісти
До того, як вкладати гроші у будь що, треба прибрати зешоблу, бажано на нари.
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22.02.2023 21:43 Відповісти
Если Президент США приехал в Украину, что не было еще со времен Яныка, значит в Украине все будет хорошо!
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22.02.2023 21:47 Відповісти
Це вже зовнішнє управління, чи ще ні?
Чому міністерка енергетики Ґренголм готує якісь стратегії?
у нас що, міністр енергетики ДОВБОЙОБ чи що?

на останнє питання не відповідайте будь ласка
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22.02.2023 21:50 Відповісти
У нас сетями распоряжается батяня Ринат, Украина дала шпилевому катале монополию. Ну мож Штаты могут мафию приструнить.
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22.02.2023 22:00 Відповісти
Да, все украинцы которые за януковича голосовали, отдали ахметову огромный кусок энергетики страны. А теперь, когда они плачут, что без света сидят, мне и смешно, и в то же время в морду им плюнуть хочется
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22.02.2023 22:04 Відповісти
я не сторонница ни яныка ни ахметова,но вы реально считаете что украинцы без света зиму считай просидели из-за них а не из-за обстрелов?
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22.02.2023 23:02 Відповісти
Що ти адвокат диявола, тут всі зрозуміли, ти одна зі списку ботів, які тут пасуться.
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22.02.2023 23:28 Відповісти
До начала правления банды януковича суммарная генерация была около 50 ГВт, в конце 21 года около 20 ГВт, остальное донецкие прахфессианалы распилили на металл. Да я серьезно считаю, что донецкие уничтожили более 50% энергетики страны. А кацапы максимум 10%.
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22.02.2023 23:43 Відповісти
А що саме розпилили такого аж на 30 ГВт?
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23.02.2023 00:45 Відповісти
розпилили зайві енергоблоки теплових електростанцій, зайві трансформатри підстанцій, зайві кілометри дротів і т.д.
Та я жартую і ти ботяра зі світлом сиділо всю зиму, бо у нас резервів в 2.5 рази більше ніж споживання.
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23.02.2023 08:53 Відповісти
Жодної конкретики, лише наїзди. Ясна-панятна.
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25.02.2023 17:47 Відповісти
Яку вам конкретику? Гугліть любу тес, їдьте туди і дивіться власними очима
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25.02.2023 18:38 Відповісти
Е ні, як почали, так і називайте. Чи ви розраховуєте що я не зможу перевірити?
Кажете, і підстанції порізали? А від початку про генерацію говорили. А як же ті, принаймні, дві, які останніми роками побудували (і які заліщанє знищили минулого року). Їх теж до порізаних зарахували?
Бо мені їхати не треба - можу просто спитати у наших диспетчерів. 😉
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25.02.2023 20:19 Відповісти
Ну так спитайте, чому світло вимикали всю зиму, якщо заявлених потужностей в два рази більше ніж споживання
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25.02.2023 22:12 Відповісти
Угу, з'їхав з відповіді. Так от, сумарної генерації на 50 ГВт у нас ніколи не було. І навіть 4 недобудованих, а отже тих, що ніколи нічого не виробляли, АЕС в сумі на 30 "порізаних" ГВт не тягнуть. Це з відкритих джерел, підтверджених професіоналами.
Чому відключали світло я і так знаю - бо розбили підстанції, мережу розподілу і доставки. Заживлення окремих районів відбувалося по тимчасовій схемі із залученням підстанцій і ліній не розрахованих на потрібне навантаження, тому доводилось обмежувати підключення споживачів.
Перед тим, як розповідати казочки, які, як ти гадаєш, не можна перевірити, подумай про те, що поряд можуть опинитись працівники відповідної галузі. А то буде як колись тут на форумі: "ахмєтав атключіл дніпрагєс!!!!!" - "який з них? він не один." - "всмислє?" ))
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01.03.2023 10:17 Відповісти
До 2015 основу електроенергетики України становили теплові, атомні, гідро- та гідроакумулюючі електростанції. Їхня сумарна встановлена потужність була на рівні 53,8 ГВт. За кількістю енергетичних реакторів (усі типу ВВЕР) Україна посідає 9­ місце у світі.

Прямо цей весь абзац загугли і просвіщайся. Хоч би не позорився
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01.03.2023 23:07 Відповісти
Ми вже настільки звикли жити одним днем що мало хто замислюється що буде коли вимкнуть "єдині новини" і знімуть "військовий стан". Вибори. А кого? В "єдиних новинах" від бєні про це нічого не має. Є лише "Боневтік Оманський" - кавалєр ордена Почесного Легіону і його вірні соратники - єрмак, арахамія, верещук. А ще орденоносці зє - "лисий" і пікалов", Непорочний рєзнік(ов), обіжєний арєстовіч і групи фоловерів фейгіна та старого маразматика піонтковського...
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22.02.2023 22:55 Відповісти
гарна новина. бо ще не одну зиму жити поряд із Рашею...
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22.02.2023 23:03 Відповісти
 
 