"Всю ніч, нах#й, бігали від цих, від коптерів, нах#й, скидали на нас", - російський окупант жаліється на ЗСУ. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення розмови російського окупанта із рідними про ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Військовослужбовець рф про оборону позицій без підкріплення і відмову командування вивести їх з першої лінії фронту:

- спецназ, який мав прийти підкріпленням, замінив солдатів із сусідньої лісосмуги й лишився в них на позиціях;

- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";

- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";

- "вон сидят (украинцы), нах*й, за 40 метров от нас".

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