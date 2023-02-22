10 595 21
"Всю ніч, нах#й, бігали від цих, від коптерів, нах#й, скидали на нас", - російський окупант жаліється на ЗСУ. АУДIО
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення розмови російського окупанта із рідними про ситуацію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.
У повідомленні зазначається: "Військовослужбовець рф про оборону позицій без підкріплення і відмову командування вивести їх з першої лінії фронту:
- спецназ, який мав прийти підкріпленням, замінив солдатів із сусідньої лісосмуги й лишився в них на позиціях;
- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";
- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";
- "вон сидят (украинцы), нах*й, за 40 метров от нас".
Топ коментарі
+26 Alex Dev #551606
показати весь коментар22.02.2023 21:44
+16 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар22.02.2023 21:48
+9 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.02.2023 21:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
ідіота виберете? - будете яйця на кілометри рахувати.
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
Там холодно особливо в ніч, а бігають значить гріються. Ми ж про них дбаємо щоб вони не замерзли ніччю.
tak na 6oz vony todi razra6ovujut´?
na6i voiny ih vsih vb´jut´ za ihni zlo4ynu
pomstymosja
- А вы знаете, сколько животных было убито для вашей шубы?
- Знаю. Только одно: мой Ванька! (с)