УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11006 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 595 21

"Всю ніч, нах#й, бігали від цих, від коптерів, нах#й, скидали на нас", - російський окупант жаліється на ЗСУ. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення розмови російського окупанта із рідними про ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Військовослужбовець рф про оборону позицій без підкріплення і відмову командування вивести їх з першої лінії фронту:

- спецназ, який мав прийти підкріпленням, замінив солдатів із сусідньої лісосмуги й лишився в них на позиціях;

- "всю ночь, нах*й, бегали от этих, от коптеров, нах*й, скидывали на нас";

- "они, с*ки, наступление ведь готовят, господи";

- "вон сидят (украинцы), нах*й, за 40 метров от нас".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З нашого полку 3 мцб роздовбали сильно. 200-х, 300-х багато, - розмова російського окупанта з матір’ю. АУДIО

Автор: 

розвідка (3867) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Не треба бігати від коптерів, тільки помреш втомленим.
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
показати весь коментар
22.02.2023 21:44
+16
Опять лада обломилась, када ж ты **** подохнешь там
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
показати весь коментар
22.02.2023 21:48
+9
Беніхіл прям все ночний був
показати весь коментар
22.02.2023 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба бігати від коптерів, тільки помреш втомленим.
P.S.:Треба більше коптерів, треба більше безпілотників.
показати весь коментар
22.02.2023 21:44 Відповісти
С языка сняли
показати весь коментар
22.02.2023 22:15 Відповісти
а цілий міністер резніков, сказав що те все "весільні дрони"...
ідіота виберете? - будете яйця на кілометри рахувати.
показати весь коментар
23.02.2023 04:24 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 21:45 Відповісти
Беніхіл прям все ночний був
показати весь коментар
22.02.2023 21:45 Відповісти
Марафонець.
показати весь коментар
22.02.2023 21:46 Відповісти
Опять лада обломилась, када ж ты **** подохнешь там
- Мама, он живой там!
- Вот урод...
показати весь коментар
22.02.2023 21:48 Відповісти
Ванькам вже сказали, щоб не чекали рефрижератори?
показати весь коментар
22.02.2023 21:48 Відповісти
А що їм не подобається?

Там холодно особливо в ніч, а бігають значить гріються. Ми ж про них дбаємо щоб вони не замерзли ніччю.
показати весь коментар
22.02.2023 21:49 Відповісти
МЕШКИ! Чёрные пластиковые мешки главное что ты твоему уё..ку и его дружбанам ваш генерал не забыл доставить.
показати весь коментар
22.02.2023 21:52 Відповісти
moskali-zagarbnyku, gvaltivnyku i vbyvzi.
tak na 6oz vony todi razra6ovujut´?
na6i voiny ih vsih vb´jut´ za ihni zlo4ynu
pomstymosja
показати весь коментар
22.02.2023 21:55 Відповісти
Я щось не зрозумів - він в кінці каже, що вони під Харковом. Це як???
показати весь коментар
22.02.2023 22:00 Відповісти
Це географія по-кацапські.
показати весь коментар
22.02.2023 23:40 Відповісти
Видно старая запись. Но надеюсь что лапоть сдох а самка колбасу не получила.
показати весь коментар
22.02.2023 22:05 Відповісти
"Благодаря невероятно успешной политике Путина, наши холодильники всегда будут полными", заявил глава ассоциации моргов России.
показати весь коментар
22.02.2023 22:07 Відповісти
Продивилася від Залужного про Птахів Мадяра, то таки так, ганяють орків, не дають спокою навіть в тилу. Клас
показати весь коментар
22.02.2023 22:11 Відповісти
Записи 1945 года?
показати весь коментар
22.02.2023 22:32 Відповісти
Экоактивист:
- А вы знаете, сколько животных было убито для вашей шубы?
- Знаю. Только одно: мой Ванька! (с)
показати весь коментар
22.02.2023 22:41 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 23:13 Відповісти
Чё...чя...че...чю..."груз200"чучучу.))
показати весь коментар
22.02.2023 23:38 Відповісти
Паду-у-у-умаешь "коптеры" (хмыкает). Я вот видела, как их даже обезьяны палками сбивают, а тигры лапами. Только руzzким про это не говорите.
показати весь коментар
23.02.2023 00:54 Відповісти
 
 