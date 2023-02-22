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Новини Війна
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Польща передасть Києву свої МіГи, якщо НАТО вирішить постачати Україні винищувачі, - Дуда

польща,міг

НАТО має вирішити, чи постачати Україні винищувачі, і у випадку позитивного рішення Польща надасть літаки зі свого запасу радянських МіГ-29.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив польській телекомпанії TVN24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Днями в інтерв'ю Sky News Дуда підкреслив, що ЗСУ необхідні сучасні винищувачі типу F-16, що стоять на озброєнні багатьох країн світу. Але за різними оцінками на підготовку українських льотчиків до пілотування винищувачів стандартів НАТО може піти до року. Однак МіГ-29, що залишились у Польщі з радянських часів, можуть допомогти Україні у короткотерміновій перспективі, адже українські військовики вже знайомі із цією технікою та вміють її ремонтувати.

Попри це, деякі українські пілоти винищувачів в інтерв'ю українській пресі наполягають, що саме F-16 зможуть допомогти ЗСУ урівняти шанси з РФ у небі, адже радянські літаки мають застарілі системи озброєння та радіолокації, що унеможливлює протистояння сучасним російським літакам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія може дати Україні п’ять бойових літаків, але не хоче бути першою, – La Repubblica

Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його держава готова вести переговори про передачу Україні літаків Міг-29 у рамках ширшої коаліції.

Автор: 

НАТО (6463) літак (2919) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+11
Все кивают друг на друга , все готовы ,но самолетов не дают.
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22.02.2023 21:47
+7
Де літати? В тилу не можна шахеди і крилатки перехоплювати? Не можна з прикритої території плануючі бомби і харми відстрілювати? Ф-16 так само падають, якщо їх доручати таким гігантам мислі як ось ти.
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22.02.2023 21:59
+5
Не подобаються МіГи, то беріть свої "АН", до речі, а де наші "Антонова"? Як казав абдристович "про..балі"?
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22.02.2023 21:49
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Польща то готова передати, але що в ЄС, що в НАТО є троянський кінь московії - мадяри.
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22.02.2023 21:46 Відповісти
Все кивают друг на друга , все готовы ,но самолетов не дают.
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22.02.2023 21:47 Відповісти
Все хотят спрятаться за коллективную ответственность, никто не хочет брать первым на себя удар Московии. Хотя не будет никакого удара, но страх есть реальный.
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22.02.2023 22:03 Відповісти
А сама Україна заявку подала, а то як з танками буде. Європа чекає на заявку,а оп тільки язиком.
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22.02.2023 22:04 Відповісти
Летать на советском говне только зря пилотов гробить, которых у нас не вагон и тележка. Пусть лучше будут 10 самолётов, но ф16
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22.02.2023 21:47 Відповісти
Не подобаються МіГи, то беріть свої "АН", до речі, а де наші "Антонова"? Як казав абдристович "про..балі"?
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22.02.2023 21:49 Відповісти
Антонов никогда не делал истребители
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22.02.2023 21:53 Відповісти
Де літати? В тилу не можна шахеди і крилатки перехоплювати? Не можна з прикритої території плануючі бомби і харми відстрілювати? Ф-16 так само падають, якщо їх доручати таким гігантам мислі як ось ти.
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22.02.2023 21:59 Відповісти
Нам надо на технику НАТО переходить, а не вечно тянуть за собой хвост из советского говна. Запчасти потом где будешь покупать, у рашистов?
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23.02.2023 00:09 Відповісти
Щас яьим переведу ваш приказ

Господин оберштурмбаннфюрер
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22.02.2023 23:33 Відповісти
Рад слышать господин фельдфебель. Вольно.
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23.02.2023 00:11 Відповісти
самі ж пілоти називають сесі Міги - літаючими гробами 🥴... мо краще вже важкі тактичні безпілотніки? 🙄
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22.02.2023 21:49 Відповісти
Ну аби ляпнуть. Якщо правильно використовувати, то прекрасна штука. Набагато краще чим негробове *****.
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22.02.2023 21:55 Відповісти
для "танкістів" - це думка українських пілотів в однім інтерв'ю,,, 😼
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22.02.2023 22:05 Відповісти
Щось таке враження, що і так би дали, але розводять захід на серйозніші подарунки.
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22.02.2023 21:52 Відповісти
саме так, і дадуть будь там що.
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22.02.2023 22:16 Відповісти
Є надія, що Борісу Джонсону вдастя пробити цю стіну, він пресує своїх і вмовляє американців. Він прибирає від прийняття рішення бюрократію НАТО. Його вклад в нашу оборону переоцінити неможливо. Дякуємо Богу, що послав нам Джонсона.
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22.02.2023 22:06 Відповісти
Тільки одна людина вирішує коли надавати літаки. У неї є повна інформація та всі "расклади". Тому чекаємо
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22.02.2023 23:08 Відповісти
Ляхи! Виддайте все озброення, шо у вас е, не пожалкуете. Все одно Вам оно не допоможе. У вас е один шанс на 1000000, УКРАИНА!
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23.02.2023 04:01 Відповісти
 
 