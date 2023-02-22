Польща передасть Києву свої МіГи, якщо НАТО вирішить постачати Україні винищувачі, - Дуда

НАТО має вирішити, чи постачати Україні винищувачі, і у випадку позитивного рішення Польща надасть літаки зі свого запасу радянських МіГ-29.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив польській телекомпанії TVN24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Днями в інтерв'ю Sky News Дуда підкреслив, що ЗСУ необхідні сучасні винищувачі типу F-16, що стоять на озброєнні багатьох країн світу. Але за різними оцінками на підготовку українських льотчиків до пілотування винищувачів стандартів НАТО може піти до року. Однак МіГ-29, що залишились у Польщі з радянських часів, можуть допомогти Україні у короткотерміновій перспективі, адже українські військовики вже знайомі із цією технікою та вміють її ремонтувати.

Попри це, деякі українські пілоти винищувачів в інтерв'ю українській пресі наполягають, що саме F-16 зможуть допомогти ЗСУ урівняти шанси з РФ у небі, адже радянські літаки мають застарілі системи озброєння та радіолокації, що унеможливлює протистояння сучасним російським літакам.

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Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його держава готова вести переговори про передачу Україні літаків Міг-29 у рамках ширшої коаліції.