Будь-які обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення є абсолютно надуманими та безпідставними, - Пивоварський про отриману підозру

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський, якому 22 лютого вручили підозру про нанесення шкоди державі на $30 млн, виступив із коментарем щодо цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пивоварський зазначив: "Друзі, зважаючи на численні запити, які я отримую від представників ЗМІ, хочу прояснити ситуацію щодо вручення мені Національним антикорупційним бюро повідомлення про підозру. Опублікована НАБУ інформація про це дає мені право захистити свою честь і гідність у тому числі й шляхом поширення даного коментаря.

Дійсно, сьогодні з самого ранку до мене "завітали" детективи НАБУ та вручили підозру в рамках справи, яка розслідується майже сім (!!!) років.

Наразі не вбачаю за можливе розголошувати будь-які дані, що містяться у вказаному документі, оскільки на мене покладено обов’язок зберігати таємницю досудового розслідування, який я буду безумовно виконувати. Можу лише повідомити, що інкриміноване мені діяння пов’язане з, начебто, зловживанням мною посадовим становищем Міністра інфраструктури в ході розподілу корабельного збору.

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Трохи сухого фактажу, який не містить будь-якої таємниці і є загальновідомою інформацією.

1). По-перше, саме на Мінінфраструктури чинне законодавство покладає здійснення повноважень у сфері регулювання питань, пов‘язаних із визначенням та зміною порядку справляння портових зборів, у тому числі й корабельного збору. Тому дивують спроби правоохоронців підмінити уповноважений державний орган власним, "більш правильним" баченням специфічних питань діяльності профільного Міністерства.

2). Наказ Мінінфраструктури, яким був змінений порядок розподілу коштів корабельного збору, був попередньо погоджений рядом міністерств та відомств, у тому числі дане питання було розглянуте та підтримане на засіданні Кабінету Міністрів України. Крім того, виданню Наказу передувало його обговорення в Тарифній раді.

3). Наказ Міністерства, про який йдеться, був завізований Мін’юстом, а значить, і перевірений на відповідність чинному законодавству України. Лише після цього він був зареєстрований і набув чинності".

4). У профільному Законі "Про морські порти України" чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (в даному випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (в даному випадку це - ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень Закону не має бути в Україні злочином.

Наголошую, що будь-які обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення є абсолютно надуманими та безпідставними. Я готовий відстоювати свою правоту та честь як органах досудового розслідування та прокуратурі, так і в судових інстанціях.

Як відомо 22 лютого НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол. США.