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Новини
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Будь-які обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення є абсолютно надуманими та безпідставними, - Пивоварський про отриману підозру

пивоварський

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський, якому 22 лютого вручили підозру про нанесення шкоди державі на $30 млн, виступив із коментарем щодо цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пивоварський зазначив: "Друзі, зважаючи на численні запити, які я отримую від представників ЗМІ, хочу прояснити ситуацію щодо вручення мені Національним антикорупційним бюро повідомлення про підозру. Опублікована НАБУ інформація про це дає мені право захистити свою честь і гідність у тому числі й шляхом поширення даного коментаря.

Дійсно, сьогодні з самого ранку до мене "завітали" детективи НАБУ та вручили підозру в рамках справи, яка розслідується майже сім (!!!) років.

Наразі не вбачаю за можливе розголошувати будь-які дані, що містяться у вказаному документі, оскільки на мене покладено обов’язок зберігати таємницю досудового розслідування, який я буду безумовно виконувати. Можу лише повідомити, що інкриміноване мені діяння пов’язане з, начебто, зловживанням мною посадовим становищем Міністра інфраструктури в ході розподілу корабельного збору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністра інфраструктури Пивоварського та його заступника Шульмейстера підозрюють у збитках державі на $30 млн

Трохи сухого фактажу, який не містить будь-якої таємниці і є загальновідомою інформацією.

1). По-перше, саме на Мінінфраструктури чинне законодавство покладає здійснення повноважень у сфері регулювання питань, пов‘язаних із визначенням та зміною порядку справляння портових зборів, у тому числі й корабельного збору. Тому дивують спроби правоохоронців підмінити уповноважений державний орган власним, "більш правильним" баченням специфічних питань діяльності профільного Міністерства.

2). Наказ Мінінфраструктури, яким був змінений порядок розподілу коштів корабельного збору, був попередньо погоджений рядом міністерств та відомств, у тому числі дане питання було розглянуте та підтримане на засіданні Кабінету Міністрів України. Крім того, виданню Наказу передувало його обговорення в Тарифній раді.

3). Наказ Міністерства, про який йдеться, був завізований Мін’юстом, а значить, і перевірений на відповідність чинному законодавству України. Лише після цього він був зареєстрований і набув чинності".

4). У профільному Законі "Про морські порти України" чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (в даному випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (в даному випадку це - ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень Закону не має бути в Україні злочином.

Наголошую, що будь-які обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення є абсолютно надуманими та безпідставними. Я готовий відстоювати свою правоту та честь як органах досудового розслідування та прокуратурі, так і в судових інстанціях.

Як відомо 22 лютого НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол. США.

Автор: 

НАБУ (5074) Пивоварський Андрій (36) підозра (770)


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Топ коментарі
+21
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22.02.2023 21:57
+20
Митниця за мільярди так і не відповіла. За крадіжки в Міноборони також ніхто, обласні рекетири також на волі. Зводять рахунки з учора,замість дивитися на сьогодні
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22.02.2023 22:01
+7
Скучный он. Раньше бы сказали, что это политические преследования
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22.02.2023 21:58
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22.02.2023 21:57 Відповісти
Як же так , а ********** інше тараторить : " він же із зброєю в руках кіровоградщину від кацапів звільняв "((( як же тепер тій фомулі борщу орденоносній далі бути ?((
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22.02.2023 22:47 Відповісти
Скучный он. Раньше бы сказали, что это политические преследования
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22.02.2023 21:58 Відповісти
Це як раз і є політичне переслідування із дуже фіговим заділом на майбутнє. Бо хто тепер захоче робити реформи і виводити економіку із тіні знаючи що тебе потім не тільки по судах затаскають, та ще й із лайном змішають, а усілякі ховрашки ще й станцюють на згарищі твоєї хати "горіла хата палала".
Але так можете радіти і плескати вдолоні - аху&ну країну будуєте. Дуже дякую.
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22.02.2023 22:45 Відповісти
Та ні - це просто окозамилювання для США - типу - ось дивіться, ми боремось з корупцією.
Скоро почнуть справи 90-х підіймати.
Тільки б про сьогодення ніхто не питав.
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22.02.2023 23:38 Відповісти
Митниця за мільярди так і не відповіла. За крадіжки в Міноборони також ніхто, обласні рекетири також на волі. Зводять рахунки з учора,замість дивитися на сьогодні
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22.02.2023 22:01 Відповісти
Переслідування будь якого корупціонера потрібно і на часі завжди - ніхто не має жити за рахунок скоєних злочинів.
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22.02.2023 22:06 Відповісти
Так живуть і не зважають, що мають назву оп.
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22.02.2023 22:13 Відповісти
Бояться на себе вийти
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22.02.2023 22:06 Відповісти
В тому то і справа що конкретна людина не є корупціонером. Як раз навпаки завдяки його реформі тіньові потоки було ліквідовано і ворюгам довелось працювати відкрито і прозоро. У цьому випадку, баба беня зводить рахунки.
Можете підняти історію 6річної давнини і подивитись як беніні ресурси розкручували тему одеського портового заводу.
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22.02.2023 22:40 Відповісти
Для того и НАБУ шоб жирних карасів ловити -- якиись видок в нього зашугании .
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22.02.2023 22:20 Відповісти
Все так поют
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22.02.2023 22:24 Відповісти
Тих хабарників ловити..звести наявне майно й витрати з сумами офіційних надходжень...і все..затримуйте, саджайте..справу на інших фігурантів розкручуйте далі. Теж мені..біном Ньютона..треба просто мати політичну волю, а її немає, боиу більшості рило в пуху..ото й розмазуємо шмарклі по склу..
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22.02.2023 22:29 Відповісти
Коротко. Беня зводить рахунки.
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22.02.2023 22:35 Відповісти
Я уже совсем запутался, это портновская НАБУ прессует патриотов или реформированное НАБУ ловит коррупционеров?
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22.02.2023 23:01 Відповісти
Гундосому треба перед Заходом хоч когось посадити за корупцію, бо татарова і дЄрмака він саджати не буде, на Заході теж не дурні і чекають на Коломойшу який потягне за собою всю прокремлівську агентуру в Україні.
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22.02.2023 23:19 Відповісти
Ці руки ніколи не крали (с)
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23.02.2023 00:24 Відповісти
І я не я,і підозра не моя,всі крадуть,а мені,чогось не можна?Буду скаржитись до євросуду.
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23.02.2023 07:30 Відповісти
Справа ще з 2016 судячи з того як довго тягнеться нічого не буде.
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23.02.2023 08:15 Відповісти
 
 