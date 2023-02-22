Агресивна війна, тотальне насилля та депортація дітей можуть бути ознаками геноциду українців з боку Росії, - Держдеп

Українська влада задокументувала понад 66 тисяч воєнних злочинів, скоєних армією Росії в Україні. США визнали, що Росія скоїла в Україні злочини проти людяності.

Про це посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак розповіла в інтерв’ю Голосу Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подивились на всі докази – докази із відкритих джерел, засекречені, звіти правозахисних організацій тощо і встановили, що Росія насправді веде широкомасштабну та систематичну атаку проти українських цивільних. Це привертає увагу до брутальності дій Росії, а також закладе основу для притягнення до відповідальності в майбутньому. Дуже важливо називати речі своїми іменами і, думаю, це саме те, що зробила віце-президентка Камала Гарріс на безпековій конференції у Мюнхені", - вказала Ван Скаак.

США також визнали, що Росія винна у ґвалтуваннях, вбивствах шляхом страти, катуваннях та примусових депортаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортації українців є доказом того, що Росія чинить геноцид, - Костін

"І це стосується страт не тільки цивільних, а й військовополонених, які знаходяться у російському полоні, а також масштабного використання катувань. Кожного разу, коли російські сили залишають територію, розслідувачі та журналісти знаходять таємні кімнати тортур, де, цілком очевидно, людей тримали під вартою та жахливо жорстоко поводились із ними. Ми маємо показання свідків. Третім злочином проти людяності, який ми розглядали, є сексуальне насильство, а також масивна транснаціональна інфраструктура для депортації українських цивільних, у тому числі, як відомо, багатьох дітей, яких примусово вивезли з країни, а потім відправили до віддалених частин Росії. Це чотири злочини проти людяності, на основі вивчення яких було прийняте рішення", - пояснила представниця Держдепу.

Вона уточнила, що при цьому визначення геноциду певною мірою збігається з елементами визначення злочинів проти людяності, але необхідно довести намір знищити групу людей повністю чи частково.

"Говорячи про питання деукраїнізації, вся ця риторика Росії про те, що України не існує як країни, а українці - не національна група, що це вигадка, – подібні речі відповідають тому, що ми чули у подібних ситуаціях, де проводився геноцид. Йдеться про жорстокість насильства, наприклад, сексуального насильства, яке не має жодної військової мети, чи напади на українців, які намагаються евакуюватись", - зазначила Ван Скаак.

Вона уточнила, що є принамні три ознаки геноциду українців.

Також читайте: Дії РФ в Україні - злочини проти людства, - віцепрезидент США Гарріс

"Це загарбницька війна Росії і це агресивна війна, яку Росія веде, здійснюючи воєнні злочини буквально всюди, де розгорнуті російські війська. Починаючи із навмисних, невибіркових і непропорційних атак проти цивільної інфраструктури. І коли розслідувачі, журналісти та юристи потрапляють на місце, звідки відступили російські війська, вони бачать насилля зовсім іншого порядку. Це міжособистісне насилля, тортури, сексуальне насильство. Інше питання - депортація дітей. Єльський університет нещодавно опублікував звіт, відповідно до якого 6000 дітей забрали у їхніх родин в Україні та примусово депортували до Росії. Вони не мають зв’язку зі своїми родинами, їм не дозволяють з ними зв’язатись. Це також потенційно може бути третьою ознакою геноциду", - вказала представниця Держдепу.