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Авдіївка та Бахмут фактично зруйновані, армія РФ методично застосовує всі види озброєння для знищення інфраструктури, - Кириленко

авдіївка

Російські загарбники своїми обстрілами майже повністю знищили міста Авдіївка і Бахмут, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Що стосується прифронтових територій, руйнація там просто неймовірна. Якщо брати Авдіївку - взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%", - вказав він.

За словами Кириленка, вздовж усієї лінії фронту в області ворог, не маючи змоги захопити прифронтові міста, застосовує тактику випаленої землі. Він використовує всі види озброєння для знищення всієї інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: Росіяни біля Бахмута змінюють тактику - кидають в бій піхоту, а не техніку чи артилерію

Автор: 

Бахмут (1561) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Ето нє ми, ґоворят, начялі. Ето всьо Запад.
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22.02.2023 22:59 Відповісти
Орда хренова. Захватить, уничтожить, разорить, засрать - раковые клетки Земли.
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22.02.2023 23:03 Відповісти
 
 