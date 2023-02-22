Авдіївка та Бахмут фактично зруйновані, армія РФ методично застосовує всі види озброєння для знищення інфраструктури, - Кириленко

Російські загарбники своїми обстрілами майже повністю знищили міста Авдіївка і Бахмут, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Що стосується прифронтових територій, руйнація там просто неймовірна. Якщо брати Авдіївку - взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%", - вказав він.

За словами Кириленка, вздовж усієї лінії фронту в області ворог, не маючи змоги захопити прифронтові міста, застосовує тактику випаленої землі. Він використовує всі види озброєння для знищення всієї інфраструктури.

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