Авдіївка та Бахмут фактично зруйновані, армія РФ методично застосовує всі види озброєння для знищення інфраструктури, - Кириленко
Російські загарбники своїми обстрілами майже повністю знищили міста Авдіївка і Бахмут, що на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Що стосується прифронтових територій, руйнація там просто неймовірна. Якщо брати Авдіївку - взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%", - вказав він.
За словами Кириленка, вздовж усієї лінії фронту в області ворог, не маючи змоги захопити прифронтові міста, застосовує тактику випаленої землі. Він використовує всі види озброєння для знищення всієї інфраструктури.
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Николай Николаевич #334532
показати весь коментар22.02.2023 22:59 Відповісти Мені подобається 2
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показати весь коментар22.02.2023 23:03 Відповісти Мені подобається 4
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