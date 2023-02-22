Ключові положення формули Зеленського увійшли до проєкту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба
Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні охоплює ключові положення, які передбачає формула миру Президента Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Документ передбачає "і повне виведення російських військ з території України, і чітку кваліфікацію дій росії", – сказав він у середу журналістам під час візиту до Нью-Йорка для участі в низці заходів, присвячених річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Відповідаючи на запитання Укрінформу про основні ідеї, які міністр хоче донести під час перебування у Нью-Йорку, він зазначив: "На засіданні Генасамблеї буде два ключові сигнали. Перше – це формула миру Президента Зеленського... Друге – це нагода звернутися до країн так званого глобального Півдня – Африки, Азії, Латинської Америки. Я дуже добре знаю стан їхніх думок, питань, сумнівів та деякі необґрунтовані позиції".
За словами Кулеби, деякі країни, прагнуть виправдати "свій так званий нейтралітет або намагання, як вони люблять казати, дружити одночасно і з росією, і з Україною".
Виступ на засіданні ГА, зокрема, присвячено відповідям на сумніви й таку позицію.
Кулеба розповів, що нині "ведеться жорстока кулуарна боротьба" навколо проєкту резолюції, оскільки росія намагається відговорити деякі країни від голосування за неї. Також використовує для цього своїх сателітів, білорусь, для внесення змін до документа, аби "як мінімум, зменшити кількість голосів на підтримку резолюції, а як максимум, узагалі загальмувати її ухвалення й потопити в обговоренні поправок і змін".
Він розповів, що спочатку було заплановано ухвалити до річниці війни резолюцію про відповідальність росії. Проте потім вирішили, що це має бути "потужний політичний документ, і розгляд резолюції щодо трибуналу відклали на пізніше.
Кулеба, за його словами, провів низку двосторонніх зустрічей для того, щоб переконати представників інших країн у необхідності підтримати українську резолюцію.
"У кабінетах, коридорах і телефонах ведеться кривава дипломатична боротьба за голоси", – сказав він.
Щодо виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 24 лютого, "то він буде більше сконцентрований на питаннях стратегії захисту міжнародного порядку", додав він.
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благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"!
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
Дуже гарні слова в формулі України.
Так воно і буде після голосування.
Хай, щастить тобі, Україна
Хто повірить що людина яка усе своє життя замість того щоб вчитись кривлялась зі сцени може бути серйозним і відповідальним лідером нації. Це яка від сантехніка з ЖЕКу чекати що з нього вийде гарний міністр енергетики.
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Реєстрація:22.02.2023
Накопай там як Порох розмінував Чонгар і заасфальтував шлях з білорусі на ЧАЕС.
это не недолік Украины а -ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗЭ-ИУДЫ
правда очі коле?
Цікаво чиї національні інтереси відстоює тов кулеба та його начальніка?
Правильно тов Кулеба?
Слава Украине!
Боже, храни Украину, ее доузей и союзников.
"Боритесь - поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава. И воля святая!" (с)