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Ключові положення формули Зеленського увійшли до проєкту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба

кулеба

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні охоплює ключові положення, які передбачає формула миру Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Документ передбачає "і повне виведення російських військ з території України, і чітку кваліфікацію дій росії", – сказав він у середу журналістам під час візиту до Нью-Йорка для участі в низці заходів, присвячених річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68 країн стали співавторами резолюції Генасамблеї ООН про мир в Україні

Відповідаючи на запитання Укрінформу про основні ідеї, які міністр хоче донести під час перебування у Нью-Йорку, він зазначив: "На засіданні Генасамблеї буде два ключові сигнали. Перше – це формула миру Президента Зеленського... Друге – це нагода звернутися до країн так званого глобального Півдня – Африки, Азії, Латинської Америки. Я дуже добре знаю стан їхніх думок, питань, сумнівів та деякі необґрунтовані позиції".

За словами Кулеби, деякі країни, прагнуть виправдати "свій так званий нейтралітет або намагання, як вони люблять казати, дружити одночасно і з росією, і з Україною".

Виступ на засіданні ГА, зокрема, присвячено відповідям на сумніви й таку позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього тижня на розгляд Генасамблеї ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні, - Зеленський

Кулеба розповів, що нині "ведеться жорстока кулуарна боротьба" навколо проєкту резолюції, оскільки росія намагається відговорити деякі країни від голосування за неї. Також використовує для цього своїх сателітів, білорусь, для внесення змін до документа, аби "як мінімум, зменшити кількість голосів на підтримку резолюції, а як максимум, узагалі загальмувати її ухвалення й потопити в обговоренні поправок і змін".

Він розповів, що спочатку було заплановано ухвалити до річниці війни резолюцію про відповідальність росії. Проте потім вирішили, що це має бути "потужний політичний документ, і розгляд резолюції щодо трибуналу відклали на пізніше.

Кулеба, за його словами, провів низку двосторонніх зустрічей для того, щоб переконати представників інших країн у необхідності підтримати українську резолюцію.

"У кабінетах, коридорах і телефонах ведеться кривава дипломатична боротьба за голоси", – сказав він.

Щодо виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 24 лютого, "то він буде більше сконцентрований на питаннях стратегії захисту міжнародного порядку", додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Автор: 

ООН (3361) Кулеба Дмитро (3604) резолюція ООН (37)


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Топ коментарі
+17
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22.02.2023 23:03
+15
...це кулеба гарно підлизнула
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22.02.2023 23:11
+11
Ідола із зе зробили і радіють! Написали текст, прочитав, "дякулу" тявкнув із екрана і все - герой на всю планету! А те що нікуя не зробив для оборони країни і допустив 24е лютого навіть не згадують -езелохторат схавав і пох!
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22.02.2023 23:38
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22.02.2023 23:03 Відповісти
Так як принижує себе та країну твій призІдент, не принизить ніхто.
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23.02.2023 10:07 Відповісти
Формула зеленського. Немае слів.
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22.02.2023 23:03 Відповісти
...це кулеба гарно підлизнула
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22.02.2023 23:11 Відповісти
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"!
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
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22.02.2023 23:47 Відповісти
Слова-е!
Дуже гарні слова в формулі України.

Так воно і буде після голосування.
Хай, щастить тобі, Україна
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23.02.2023 00:44 Відповісти
Щоб людина яка спікла свій мозок остаточно коксом могла змогу придумувати якісь формули, це хфантастика пера Толкієна.
Хто повірить що людина яка усе своє життя замість того щоб вчитись кривлялась зі сцени може бути серйозним і відповідальним лідером нації. Це яка від сантехніка з ЖЕКу чекати що з нього вийде гарний міністр енергетики.
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22.02.2023 23:11 Відповісти
З міністром Ви погарячкували..не факт..
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22.02.2023 23:16 Відповісти
Що не факт, що занюханий актор зх КВН який не мав і немає таланту піднявся на недосяжну висоту до поста президента України, це все одно що сантехнік з ЖЕКу стане міністром.
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22.02.2023 23:21 Відповісти
хо ро нит недоимперию
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23.02.2023 06:17 Відповісти
Маленьке уточнення: Толкін, а не Толкієн.
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23.02.2023 10:12 Відповісти
І як це головний ухилянт непомітно змінив свої гасла про очі з миром, сєрєдіну, пєрєміріє та відвід, на гасла які висміював, та затято з ними боровся, але все ж запозичив від того, ім'я якого боїться навіть назвати.
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22.02.2023 23:12 Відповісти
"Жить захочешь, еще не так раскорячишься" (с)
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22.02.2023 23:17 Відповісти
Формула вчоного клоуна.
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22.02.2023 23:15 Відповісти
Яка може бути формула Зеленського, якщо воно без спічрайтерч двох слів не може зв'язати, юрист котрий не знав що президент не може саджати людей за грати...і воно там щось написало? Що воно могло написати? Піся-кака із помилками, хіба що..
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22.02.2023 23:16 Відповісти


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Реєстрація:22.02.2023

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22.02.2023 23:27 Відповісти
КрасавчеГ))
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22.02.2023 23:34 Відповісти
Це вже не смішно. Це схоже на якесь спотворене сприйняття реальності.
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23.02.2023 01:44 Відповісти
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22.02.2023 23:26 Відповісти
Курва подоляцька, відихни трохи.
Накопай там як Порох розмінував Чонгар і заасфальтував шлях з білорусі на ЧАЕС.
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22.02.2023 23:34 Відповісти
ну и?в чем проблема ?это оправдывает зэ-предателей которые до последнего делали все чтобы враг безприпятственно зашел и захватил власть в Киеве?так Порох делал все чтобы освободить Украину а зэ-иуда -все чтобы сдать Украину !-хоть почувствуйте разницу если мозгов нету понять
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22.02.2023 23:36 Відповісти
та да малорослый малорос зэ-иуда правда он наркоман
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22.02.2023 23:48 Відповісти
...тобі сюди:
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22.02.2023 23:49 Відповісти
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22.02.2023 23:50 Відповісти
дурик под-зэлупный в отсутствии мозгов -решил побольше насрать
это не недолік Украины а -ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗЭ-ИУДЫ
правда очі коле?
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23.02.2023 01:07 Відповісти
Що ти мелеш хворобливий
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23.02.2023 13:19 Відповісти
Ідола із зе зробили і радіють! Написали текст, прочитав, "дякулу" тявкнув із екрана і все - герой на всю планету! А те що нікуя не зробив для оборони країни і допустив 24е лютого навіть не згадують -езелохторат схавав і пох!
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22.02.2023 23:38 Відповісти
А нам когда сообщает его великую формулу мира?
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23.02.2023 00:12 Відповісти
Тов кулеба "забув" додати, що "формула миру" зеленського - це чергові "мінські угоди" з "казино виконання". Завдяки цьому, питання окупованого Криму та Донбасу, що відповідає інтересам путінскої росії та... "мирному плану" Китаю. Тому голосування відбувається до оголошення "мирної ініціативи" Китаю - до стану 23.02.22.

Цікаво чиї національні інтереси відстоює тов кулеба та його начальніка?
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23.02.2023 02:20 Відповісти
"Мирний план" Китаю підтримує Німеченни, Франція та Італія. Тому що, конфілкт "мирний план" Китаю з "формулою миру" зеленського нерозвязаний Україна не вступає ні в Нато, ні в ЄС.

Правильно тов Кулеба?
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23.02.2023 02:22 Відповісти
У свій час попєреднік поцріот порошенко протягував "мінські угоди" черех ООН...нічого гового, тому Україна на стан 24.02.22 не була країною ні Нато, ні ЄС.
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23.02.2023 02:24 Відповісти
актер Рональд Рейган, считающийся в США одним из лучших президентов, смог победить "Империю зла" она развалилась. Сегодня второй бывший актер, теперь президент Украины, с помощью ВСУ, народа Украины и своих союзников,утилизирует остатки недораспавшейся полностью империи зла и это мордор и его ************** бесит. яркий тому пример реакция на происходящее Мордора и всяких Орбанов с иранскими и сирийскими людоедами
Слава Украине!
Боже, храни Украину, ее доузей и союзников.

"Боритесь - поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава. И воля святая!" (с)
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23.02.2023 06:23 Відповісти
Не старайтесь "впихнуть невпихуемое" і не рівняйте ...уй з пальцем. Хто такий Рейган і що таке зелупенко?
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23.02.2023 06:41 Відповісти
не всяким дано, отличить одно от другого.
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23.02.2023 09:30 Відповісти
обязательно надо опубликовать все труды зеленского и в каждой области поставить памятник... может быть даже и нерукотворный...
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23.02.2023 06:44 Відповісти
У кожній обоасті, рацоні, дворі..молитись будемо сонцеликому?🤦‍♀️
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23.02.2023 13:11 Відповісти
Это все до лампочки как минеральная вода ни пользы ни вреда.
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23.02.2023 09:00 Відповісти
Цю формулу Зеленського будут вивчати в школі ? Хоч мої унуки будут щось знати !
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23.02.2023 20:29 Відповісти
 
 