Ключові положення формули Зеленського увійшли до проєкту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні охоплює ключові положення, які передбачає формула миру Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Документ передбачає "і повне виведення російських військ з території України, і чітку кваліфікацію дій росії", – сказав він у середу журналістам під час візиту до Нью-Йорка для участі в низці заходів, присвячених річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Відповідаючи на запитання Укрінформу про основні ідеї, які міністр хоче донести під час перебування у Нью-Йорку, він зазначив: "На засіданні Генасамблеї буде два ключові сигнали. Перше – це формула миру Президента Зеленського... Друге – це нагода звернутися до країн так званого глобального Півдня – Африки, Азії, Латинської Америки. Я дуже добре знаю стан їхніх думок, питань, сумнівів та деякі необґрунтовані позиції".

За словами Кулеби, деякі країни, прагнуть виправдати "свій так званий нейтралітет або намагання, як вони люблять казати, дружити одночасно і з росією, і з Україною".

Виступ на засіданні ГА, зокрема, присвячено відповідям на сумніви й таку позицію.

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Кулеба розповів, що нині "ведеться жорстока кулуарна боротьба" навколо проєкту резолюції, оскільки росія намагається відговорити деякі країни від голосування за неї. Також використовує для цього своїх сателітів, білорусь, для внесення змін до документа, аби "як мінімум, зменшити кількість голосів на підтримку резолюції, а як максимум, узагалі загальмувати її ухвалення й потопити в обговоренні поправок і змін".

Він розповів, що спочатку було заплановано ухвалити до річниці війни резолюцію про відповідальність росії. Проте потім вирішили, що це має бути "потужний політичний документ, і розгляд резолюції щодо трибуналу відклали на пізніше.

Кулеба, за його словами, провів низку двосторонніх зустрічей для того, щоб переконати представників інших країн у необхідності підтримати українську резолюцію.

"У кабінетах, коридорах і телефонах ведеться кривава дипломатична боротьба за голоси", – сказав він.

Щодо виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 24 лютого, "то він буде більше сконцентрований на питаннях стратегії захисту міжнародного порядку", додав він.

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