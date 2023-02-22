Блекаут не вдався, Україні варто готуватися до ударів Росії по інших об’єктах, - Ігнат

Російські окупанти не змогли занурити Україну в блекаут своїми ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в зимовий період. Тепер ворог може змінити тактику, тож влітку варто готуватися до ударів по інших об’єктах.

"Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", – зазначив в інтерв'ю NV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже проходила весняний і літній періоди війни у 2022 році. Речник Повітряних сил припустив, що нічого не зміниться, проте у ворога будуть проблеми з особовим складом, оскільки мобілізованих треба навчати, а за місяць Росія втратила в Україні таке число військових, яке можна порівняти з кількістю особового складу армії середньої країни Європи.

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Водночас Ігнат попередив, що Україні варто готуватися до ударів окупантів по інших важливих об'єктах. На його думку, ворог може бити ракетами по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.

"Тому Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot. Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами", – підсумував Ігнат.

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