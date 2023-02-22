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Блекаут не вдався, Україні варто готуватися до ударів Росії по інших об’єктах, - Ігнат

ігнат

Російські окупанти не змогли занурити Україну в блекаут своїми ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в зимовий період. Тепер ворог може змінити тактику, тож влітку варто готуватися до ударів по інших об’єктах.

"Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", – зазначив в інтерв'ю NV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже проходила весняний і літній періоди війни у 2022 році. Речник Повітряних сил припустив, що нічого не зміниться, проте у ворога будуть проблеми з особовим складом, оскільки мобілізованих треба навчати, а за місяць Росія втратила в Україні таке число військових, яке можна порівняти з кількістю особового складу армії середньої країни Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили

Водночас Ігнат попередив, що Україні варто готуватися до ударів окупантів по інших важливих об'єктах. На його думку, ворог може бити ракетами по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.

"Тому Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot. Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами", – підсумував Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Росії слід очікувати зміни тактики ракетних атак, - Ігнат

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28700) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+23
по гэс, дамбах, плотинах...это больные животные. Они не остановятся.
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22.02.2023 23:20
+23
Забаганки кацапів закінчуються там де вони отримують адекватну відповідь. Іншими словами, по зубам та по печінці. Вони як в тирі будуть розстрілювати Україну доти поки ми не почнемо нищити на хрін все підряд вглиб ********** у відповідь. Вони мають в холодному поту чекати де і як ми вдаримо наступного разу!
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22.02.2023 23:26
+13
Якби у країні були адекватні керівники, то вже кацапи вили, разом з повітряними тривогами, від постійних прильотів. Але, те що у нас зараз керує країною, не спроможне на щось подібне.
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22.02.2023 23:37
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По вентіляторних об'єктах? Ну, по яких?
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22.02.2023 23:19 Відповісти
по гэс, дамбах, плотинах...это больные животные. Они не остановятся.
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22.02.2023 23:20 Відповісти
*******, та й усе
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22.02.2023 23:34 Відповісти
Вузлові ЖД станції та перетини
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23.02.2023 00:32 Відповісти
Иван был пьян, блэкаут не удался...
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22.02.2023 23:22 Відповісти
Ці деграданти-суфлери не заспокояться?? Ми й так знаємо що й куди..нахріна акцентувати увагу на цьому у кацапів??

Ото точно, що болтун це знахідка..дебіли бл...
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22.02.2023 23:22 Відповісти
Притирене, ото ляпнуло ти, як у воду пернуло. Нема на кого гавкнути, дзеркало у поміч
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22.02.2023 23:37 Відповісти
Працювати папугою - кожному своє. Ти своє обрало.
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23.02.2023 00:05 Відповісти
Ну то ты загнул, немного. ООН и НАТО его не выбрало и от его политики внутри страны никак не зависит. Поэтому их хлопки важны, но не улучшают жизнь моей бабуле, не снижают уровень коррупции, безработицы и т.д. А с посылом про зрадофилов полностью согласен.
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23.02.2023 10:23 Відповісти
Забаганки кацапів закінчуються там де вони отримують адекватну відповідь. Іншими словами, по зубам та по печінці. Вони як в тирі будуть розстрілювати Україну доти поки ми не почнемо нищити на хрін все підряд вглиб ********** у відповідь. Вони мають в холодному поту чекати де і як ми вдаримо наступного разу!
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22.02.2023 23:26 Відповісти
Там лікеро-горілчані розвалити, то вони самі й кремль розвалять
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22.02.2023 23:29 Відповісти
Якби у країні були адекватні керівники, то вже кацапи вили, разом з повітряними тривогами, від постійних прильотів. Але, те що у нас зараз керує країною, не спроможне на щось подібне.
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22.02.2023 23:37 Відповісти
Alex,а може ти підеш командувати,якщо щось пишите,пишіть по ділу,а не аби ляпнуть.Багато факторів є для того стрілять по кацапопідарах чи ні.Так що перед тім як писать,думаемо.
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23.02.2023 07:53 Відповісти
Расскажи это Залужному
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23.02.2023 08:12 Відповісти
Alex, для Вас корисний комент Марини Нечаєвої, що починається словами:" Притирене, ото ляпнуло ти..."
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01.03.2023 07:56 Відповісти
Птенец электрика
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22.02.2023 23:30 Відповісти
Судя по фото, это мачта сотовой связи, так что это скорее всего не электрик а связист.
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22.02.2023 23:55 Відповісти
птах 5G
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23.02.2023 00:33 Відповісти
Це дурня, от би всі їх диверсійні групи кацапів переловити, які створюють ІПСО з примусовою мобілізацією, які так не подобаються Данилову.
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22.02.2023 23:31 Відповісти
еще с прошорго года есть скрин у меня как они хотели бомбить мосты в запорожье с крыма бастионами или чем там и должны были разбомбить дом пиорнеров бывший и школу сталинку.. но пока. не..
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23.02.2023 01:23 Відповісти
Мосты ракетами сносить трудно и дорого, в бч слишком мало взрывчатки. Нужны или рзсо или бомбы.
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23.02.2023 03:46 Відповісти
седня опят трубят..будет удар игнат и буданов тимпа гидротехническая и транспортная....а сто это. да и они воняли давно...турки зрянам мост мтроили..блогеры..турецкие снимали это..уже асфальт сошел с моста да было время когда главны еновости дым сттруб..дтп...фотки мостов и дркгие траблы...видосики фоточки..а тут чик и нет его..каким нибудть ватрным кинжалом
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23.02.2023 09:04 Відповісти
Денис, не пиши шифром, у нас нет "ключа".
Касается и следующего комментария тоже.
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23.02.2023 09:29 Відповісти
все там ясно а наисправления и орфографию нет времени
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23.02.2023 10:44 Відповісти
пдадает ракета перебивает полотно осколки рыут троса..сотни погибших а вот с приображенским сложнее...так же простои с правобрежным...зря асфальт клали при кучме...он тоже сошел уже..((
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23.02.2023 09:05 Відповісти
Белгород бавовна - похоже склад БК рашистов улетел в воздух https://youtube.com/shorts/8nST7wCoxpA
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22.02.2023 23:33 Відповісти
Костьор трещіт так, тєпло, по домашнєму...
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22.02.2023 23:50 Відповісти
І по чому вони стрілятимуть? По складам з продовольством? Мостам через Дніпро? Водоочистним спорудам?
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23.02.2023 00:19 Відповісти
в телеге писали ..это шо за техногенные обьекты мосты шо ли..кринжатина..и про пво писали
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23.02.2023 01:21 Відповісти
Іноді таке враження, що підказують куди бити.
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23.02.2023 05:18 Відповісти
100 процентів. і ні слова про відповідь по їх обьєктах.
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23.02.2023 06:03 Відповісти
Речник дебіл рідкисний дбай більше по покращеня поставок що потрібно ПС а не звезди що буде на весні Якісь кроти у верхівках
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23.02.2023 07:40 Відповісти
Я не зрозумів. Він за нас чи за ворога? Поки кацапи не будуть чути сирен пт, стояти в чергах за їжею то не буде великих змін. Може варто було б озвучити цілі (можливі) в рашці. Волого-донський канал, кримський міст, дороги з Криму до Херсонщини та Запоріжчини. Аеродроми в Криму та на відстані 300 км від України в кацапщині
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23.02.2023 08:31 Відповісти
Нам упорно повторяют, что Х 22 сбить нельзя тем, что у нас на вооружении.
М. Солонин записал видео, разобрал-разложил-схематизировал и сделал вывод что такая ракета подарок для зенитчика: https://www.youtube.com/watch?v=Y4nU4efQI_I&list=PLN4JaHJl48UZbKW7o8UmYfPl6-vEOb97q&index=2&ab_channel=MarkSolonin Можно ли сбить ракету Х-22 /Техникум Марка Солонина - YouTube .
Солонин - инженер-авиаконструктор по образованию и первоначальному роду деятельности.
Если бы кто-то из специалистов в этой области пошагово, со ссылками, опроверг то, что объяснил нам Солонин, утверждающий, что и "Бук", и С-300 обязаны ЭТО сбивать ( не говоря уже про несколько поставленных нам Западом современных образцов, то я бы, и то мы бы поверили не Солонину. А это произошло, и я что-то где-то пропустил?
18 февраля в Хмельницкий прилетели два "Калибра" с акватории Чёрного моря. Посмотрите, где Хмельницкий, а где акватория, и спросите у Игната, что он думает по этому поводу, тем более, что о пуске 2-х ракет сообщил просто глава Николаевской ОВА. Но не он же эти пуски обнаружил, ему сообщили, а значит обнаружили ещё раньше, чем он выложил информацию в "Телеграм".
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23.02.2023 09:21 Відповісти
 
 