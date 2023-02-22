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Новини Війна
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Краще б Байден з Путіним поговорили один з одним і зробили, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - Сійярто

байден,путін

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до прямих переговорів президентів США і Росії для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Magyar Hirlap, передає Цензор.НЕТ.

Cійярто відповідав на запитання про окремі виступи президентів США та Росії 21 лютого.

"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", - сказав глава МЗС Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто про візит у Мінськ: Закликав білоруських партнерів не сприяти продовженню або розширенню війни

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми", - додав він.

Сійярто вважає, що "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше".

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також читайте: Угорщина продовжить підтримувати економічні відносини з Росією, а Європа сповзає у "війну двох слов’янських країн", - Орбан

Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

У той же день президент США Джозеф Байден перебував з візитом у Польщі. Під час свого виступу у Варшаві він звернувся до росіян і запевнив, що США не мають наміру атакувати або руйнувати РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.

Автор: 

Байден Джо (2889) Угорщина (2295) путін володимир (23881) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+59
Сіярто зробив би послугу людству аби здох.
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22.02.2023 23:41
+54
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22.02.2023 23:41
+47
Офигеть наглость... Это он практически повторил нарративы кремля. Мол рэфия не с Украиной, а со штатами воюет. Поэтому война прекратится по договору РФ и США. Мде. И это говорит глава МИДа страны члена НАТО и ЕС
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22.02.2023 23:44
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прав был сапёр Водичка.
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22.02.2023 23:39 Відповісти
Буратина не субъектен?
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23.02.2023 00:25 Відповісти
Сіярто зробив би послугу людству аби здох.
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22.02.2023 23:41 Відповісти
вместе с орбаном
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22.02.2023 23:47 Відповісти
Краще б тато цього сіярта свого часу вчасно висмикнув або скористався кондоном.
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23.02.2023 07:59 Відповісти
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22.02.2023 23:41 Відповісти
*******!
Ти ще навшпиньки встань, щоб тебе світові папіки помітили!
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22.02.2023 23:41 Відповісти
без мадярів русні китайців і аятолл світ був би ідеальним
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22.02.2023 23:42 Відповісти
Толстомордого Ына забыли
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23.02.2023 00:01 Відповісти
Нафіга коментувати волання кишенькової чихуахуа кремля
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22.02.2023 23:42 Відповісти
I це ними тау-китайскькi куммунестичегокуда залюбки ласують? А чим ласують мадярськi товаришi, либонь також вихiдцi iз Азii.
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23.02.2023 06:09 Відповісти
Не тебе путинской шестерке что-то советовать президенту Америки,гнида мадьярская.
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22.02.2023 23:43 Відповісти
******, в очередной раз доказал это
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22.02.2023 23:43 Відповісти
Офигеть наглость... Это он практически повторил нарративы кремля. Мол рэфия не с Украиной, а со штатами воюет. Поэтому война прекратится по договору РФ и США. Мде. И это говорит глава МИДа страны члена НАТО и ЕС
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22.02.2023 23:44 Відповісти
Схоже що "пята колона ***** в Європі".
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23.02.2023 00:16 Відповісти
Да тут даже не колонна. Тут как будто филиал кремля в составе Евросоюза. То же самое говорили, только другими словами и письков с Машкой захаровой, и алкоголик Медведев, и вчера главпуйло на путинге в москве
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23.02.2023 00:22 Відповісти
К сожалению нравится нам это или нет, во многом так и виднеется ситуация со многих вышек вне стран СНГ. Я вас уверяю, если бы или Сша или россии не было на этом свете физически, таких войн как в Кореи или Вьетнаме или Афганистане не было бы. Как и не было бы Кубинского кризиса и Сирийской войны. Сами конфликты конечно же могли бы и произойти, но были бы скоротечны и решаемы в куда более короткие промежутки времени.
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23.02.2023 03:18 Відповісти
Ще одне кончене х..ло/
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23.02.2023 03:48 Відповісти
Згоден з вами! Засмерділо прілими кацапськими онучами.
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23.02.2023 07:54 Відповісти
устами ху..соса, говорит *****!
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22.02.2023 23:44 Відповісти
Для Петера Сійярто бацька - партнер.

Скажи мені, хто твій партнер, і я назву твій гендер. У даному випадку - пасивний поц.
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22.02.2023 23:47 Відповісти
Скоко вас можна уже ***** посылать,, ****** угорці.
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22.02.2023 23:48 Відповісти
Уже.
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23.02.2023 06:11 Відповісти
як можна бути таким їбанутим?
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22.02.2023 23:48 Відповісти
мне интересно 2 вещи
1. Он действитеьно дебил или воняет за кацапские деньги?
2. Если последнее, почему США и Европа это терпят и не щелкнут шавку по носу?
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22.02.2023 23:49 Відповісти
воняет, потому что их щёлкают всё время. Сейчас воняет, потoму что без Siemens их Пакш-2 может легко превратиться в Норд Стрим-2.
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23.02.2023 00:37 Відповісти
краще б два довбойоби сійрято с орбаном пішли б у дупу..
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22.02.2023 23:50 Відповісти
там ще цiле кодло таких "********"...
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22.02.2023 23:51 Відповісти
то вони такі "цікаві" доки в них сусіди адекватні, а як би довелося пожити біля ******** сусідів, як нам і Польщі, то трохи б переосмислили свою поведінку..
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22.02.2023 23:53 Відповісти
Та ну нах... Земляки их, кровные и языковые братья - мордва, чем-то от них отличаются? Они ведь тоже всецело поддерживают пятиконечную звезду и руки-ноги, как и бестолковку за нее отдают.
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23.02.2023 06:16 Відповісти
У иобиков подгорает долги перед кремлём. Но с головой они точно не дружит. В правильной стороне смогли бы дождать конец паханата и свободно уйти.
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22.02.2023 23:51 Відповісти
Краще би цей продажний Сійярто закрив пельку і не базікав !!
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22.02.2023 23:52 Відповісти
Мод'яр дурника включає...
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22.02.2023 23:53 Відповісти
Кращеб твоя мама тебе зразу у корито свиняче родила, через 10 хвилин про тебе б ніхто і не згадав!
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22.02.2023 23:53 Відповісти
Ну поки що США не воює з росією, тому якась дивна пропозиція.
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22.02.2023 23:54 Відповісти
Я жодного разу не чув від ївбаних угорців, що для завершення війни потрібно, щоб окупант вивів свої війська з суверенної країни Україна, вони несуть різну йовбану путінскьку *****, тупо не зауважуючи суть проблеми... за що пуйло їм жирно відлистує, щоб вони і далі залишались такими нетямущими довбойобами...
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22.02.2023 23:55 Відповісти
Вроде бы логично и просто, съ...сь обратно в свою помойку и нет войны, но нет, всякие петухи выдумывают тупые речи, лишь бы не сказать то что лежит на поверхности.
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23.02.2023 00:02 Відповісти
ПНХ!!!
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22.02.2023 23:57 Відповісти
Поистине рабская натура,это существо судит по себе и не может понять что такое воевать за свою Родину, за честь нации,за свободу ,жалкий и завистливый кафар
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22.02.2023 23:59 Відповісти
КРАЩЕ ЗДОХНИ сІЯРТО ТВАРИНА
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23.02.2023 00:00 Відповісти
О чем будет говорить президент страны топ1 с непонятным хмырем, хрен вонючей кацапской помойки? Это все равно что королю с бомжем якшаться
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23.02.2023 00:00 Відповісти
Краще б тупі угорські сраколизи Уйла позатикали б свої брудні пельки і вилизували б мовчи!!! Чому це лайно досі в НАТО та ЄС - дивує...
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23.02.2023 00:04 Відповісти
Краще б ти ***** ***** сходив
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23.02.2023 00:05 Відповісти
Війна закінчилася б негайно, якби пуцин не з Байденом поговорив, а дав команду своїм військам залишити територію України. Сіярто комить під ідіота, якщо вдає, що цього не розуміє, або справді є ідіотом.
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23.02.2023 00:07 Відповісти
С 1,5% ввп разговаривать?
Намекает шо Мацква с Америкой воюет.
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23.02.2023 00:09 Відповісти
краще б ***** убрался ***** и орбана с собой прихватил
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23.02.2023 00:11 Відповісти
Голова МЗС Словаччини сказав вже. Пішов на ***
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23.02.2023 00:13 Відповісти
Яке воно ******* то Сєяро чи як там його.... пздц.
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23.02.2023 00:15 Відповісти
Моль опять давит на своих мадярских марионеток. Так ему хочется быть директором мира ))
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23.02.2023 00:33 Відповісти
Краще б вони домовилися про розділ Угорщини між Україною та, наприклад Австрією. Ну в обмін, звичайно, на гарантії особистої безпеки для Орбана. Ото була б несподіванка для терплячих угорців - БУДАПЕШТ 2023. Може б тоді зрозуміли ціну підтримки фашистських режимів двічи за 80 років. Полупокер угорський
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23.02.2023 00:36 Відповісти
я тут вам еще одного ****** принёс:
Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации боевых действий на территории Украины: «Никто продвигает эту войну больше, чем Нуланд», - написал бизнесмен в Twitter.
Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы в Крыму являются «легитимными целями для Киева».
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23.02.2023 00:41 Відповісти
з терористами не домовляються, угрофін довбаний!
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23.02.2023 02:04 Відповісти
мадяри знову за фашистів, . все не угомоняться.. терористи з рф їм союзнички, .. фіноугри кончені..
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23.02.2023 02:11 Відповісти
краще б **@ло своє закрив
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23.02.2023 02:43 Відповісти
Венгрия - легитимная цель ЗСУ как и трактор Белорусь.
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23.02.2023 03:52 Відповісти
Краще б мадяри не *******-може б зійшли за мудрих...а так, лайно лайном. І оце утворення, мадярія, член НАТО?! Уявляю, як би вони "захищали" інтереси НАТО... та в принципі не потрібно і уявляти-все на виду
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23.02.2023 05:29 Відповісти
цей пан Сійярто так за нас, українців, переймається - відчайдушний, намагається допомогти... сердешний схоже не розуміє що пуйло через місяць або два помре, річь про інше - скоро кордонів не стане між угорщиною і закарпаттям по справжньому, як в ЄС - і повір, Сіряйто, тоді ти виючи п'ятий кут шукати почнеш і ніхто тебе не порятує
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23.02.2023 06:18 Відповісти
петушара вонючая сиярто с нижней части курятника у нужника высказался... падел... чтоб твоя недоугорщина распалась на 100 кусков... безвозвратно... чтобы слово сиярто стало обозначением идиотизма, неполноценности и идиотизма...
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23.02.2023 06:43 Відповісти
цифру мадярії на мапі світу не кожен одразу знайде)) зато орбансіярто встигли ************ багатьом народам так що стали візиткою цієї цифри на мапі світу...
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23.02.2023 06:43 Відповісти
вот так, оказывается, а я и не догадывался
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23.02.2023 06:51 Відповісти
Воно то ничего кабы что, но это не токмо кабы что, а прямо почём зря.
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23.02.2023 07:06 Відповісти
Кінець війни і мир - це вивід кацапських терористичних військ з України. Все. А так мадяри діють виключно на користь московії. Немає бажання віддати кацапам Угорщини і свій народ, як це зробив лукашенеко? Негарно торгувати чужими територіями і чужим життям.
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23.02.2023 07:20 Відповісти
Научился у старшего брата дурака изображать
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23.02.2023 07:30 Відповісти
Краще б Сіярто працював в МЗС Роісі і кукурікав разом з Лавровим та Захаровою.
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23.02.2023 07:50 Відповісти
Хиярто тоже хочет в Гаагу. И это правильно. с орбяном вместе. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.02.2023 08:09 Відповісти
а ще Зеленському із Дудою можна переговорити що робити із угорщиною
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23.02.2023 09:55 Відповісти
****** такие же кремлевские шлюхи как и белокацапы.
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23.02.2023 10:20 Відповісти
Обіссяний чмошнік
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23.02.2023 10:22 Відповісти
Так раша еще не проводит СВО против США. Чего ж тогда встречаться президентам раши и Америки?)))
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23.02.2023 10:50 Відповісти
Как уже задолбало это Обсийярто!
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23.02.2023 13:06 Відповісти
 
 