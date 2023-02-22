Краще б Байден з Путіним поговорили один з одним і зробили, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до прямих переговорів президентів США і Росії для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.
Про це він сказав на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Magyar Hirlap, передає Цензор.НЕТ.
Cійярто відповідав на запитання про окремі виступи президентів США та Росії 21 лютого.
"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", - сказав глава МЗС Угорщини.
"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми", - додав він.
Сійярто вважає, що "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше".
Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.
Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.
Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
У той же день президент США Джозеф Байден перебував з візитом у Польщі. Під час свого виступу у Варшаві він звернувся до росіян і запевнив, що США не мають наміру атакувати або руйнувати РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.
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1. Он действитеьно дебил или воняет за кацапские деньги?
2. Если последнее, почему США и Европа это терпят и не щелкнут шавку по носу?
Намекает шо Мацква с Америкой воюет.
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