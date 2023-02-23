США не ведуть діалог з Росією щодо війни в Україні, - речниця Пентагону Сінгх

Сполучені Штати підтримують комунікації з російською стороною, однак не обговорюють жодних питань, що стосуються війни РФ проти України без залучення української сторони.

Про це заявила в середу під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми підтримуємо лінії зв’язку з росіянами", - зауважила представниця Пентагону.

Як приклад вона навела випадок з оповіщенням російської сторони про візит президента Байдена до Києва та згадала про комунікації щодо контролю над озброєнням.

"Але ми не маємо жодних розмов з високопоставленими російськими посадовцями про війну в Україні", - зауважила представниця оборонного відомства США.

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Вона підкреслила, що Україна має повне право бути частиною будь-яких переговорів, що стосуються цієї війни, оскільки її громадяни гинуть не лише на полі бою, але і в мирних містах, а її інфраструктура продовжує зазнавати російських обстрілів.

"Як сказав президент Байден, як сказав раніше міністр (оборони США – ред.), нічого про Україну без України",- підкреслила представниця Пентагону.

Вона також наголосила, що в таку ізоляцію росія помістила себе сама.

"Це війна путіна, він обрав піти війною проти України, свого сусіда. Це, звісно, невиправдана й неспровокована війна",- додала Сінгх.

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