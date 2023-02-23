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США не ведуть діалог з Росією щодо війни в Україні, - речниця Пентагону Сінгх

сінгх,сабріна

Сполучені Штати підтримують комунікації з російською стороною, однак не обговорюють жодних питань, що стосуються війни РФ проти України без залучення української сторони.

Про це заявила в середу під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми підтримуємо лінії зв’язку з росіянами", - зауважила представниця Пентагону.

Як приклад вона навела випадок з оповіщенням російської сторони про візит президента Байдена до Києва та згадала про комунікації щодо контролю над озброєнням.

"Але ми не маємо жодних розмов з високопоставленими російськими посадовцями про війну в Україні", - зауважила представниця оборонного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але навряд чи в його інтересах починати гонку ядерних озброєнь, - Пентагон

Вона підкреслила, що Україна має повне право бути частиною будь-яких переговорів, що стосуються цієї війни, оскільки її громадяни гинуть не лише на полі бою, але і в мирних містах, а її інфраструктура продовжує зазнавати російських обстрілів.

"Як сказав президент Байден, як сказав раніше міністр (оборони США – ред.), нічого про Україну без України",- підкреслила представниця Пентагону.

Вона також наголосила, що в таку ізоляцію росія помістила себе сама.

"Це війна путіна, він обрав піти війною проти України, свого сусіда. Це, звісно, невиправдана й неспровокована війна",- додала Сінгх.

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Автор: 

Пентагон (1432) росія (65394) США (23065) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+5
я тут вам еще одного ****** принёс:
Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации боевых действий на территории Украины: «Никто продвигает эту войну больше, чем Нуланд», - написал бизнесмен в Twitter.
Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы в Крыму являются «легитимными целями для Киева».
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23.02.2023 00:54
+1
Ой, а кто у нас, тем временем тут летает?
https://www.youtube.com/watch?v=x1eDENKXblY
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23.02.2023 00:57
+1
та то так, мразота якась...
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23.02.2023 01:02
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на всіх фронтах.
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23.02.2023 00:53 Відповісти
я тут вам еще одного ****** принёс:
Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации боевых действий на территории Украины: «Никто продвигает эту войну больше, чем Нуланд», - написал бизнесмен в Twitter.
Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы в Крыму являются «легитимными целями для Киева».
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23.02.2023 00:54 Відповісти
Говорят, у него подстилка кацапская. Неплохо обрабатывает "марсианина".
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23.02.2023 03:10 Відповісти
с Вологды? или с Чухломы?
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23.02.2023 03:14 Відповісти
Ой, а кто у нас, тем временем тут летает?
https://www.youtube.com/watch?v=x1eDENKXblY
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23.02.2023 00:57 Відповісти
та то так, мразота якась...
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23.02.2023 01:02 Відповісти
Низковато пошёл, к дождю.
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23.02.2023 01:41 Відповісти
там злі бойві комарі...
по під річкою? - а там бойові злі гуси
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23.02.2023 01:45 Відповісти
И командир Енот Херсонский.
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23.02.2023 01:50 Відповісти
ну це таке...
в кожної країни своя армія і кожна робить своє.
одна захищає Батьківщіну, друга краде єнотів...
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23.02.2023 01:57 Відповісти
русское бидло розуміє лише мову снаряда в сраку!
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23.02.2023 08:29 Відповісти
 
 