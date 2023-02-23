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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 22 лютого уразили 12 районів зосередження окупантів і техніки, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації ЗСУ по окупантах протягом 22 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 лютого авіація ЗСУ завдала 4 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

Автор: 

авіація (4137) Генштаб ЗС (6639) артилерія (790)


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кацапам свежий б\к подвезли

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23.02.2023 02:08 Відповісти
Я на таке надивився по молодості - колись возили в Сибіру працювать на склади Тиждень там жили - "переукладку" снарядів у штабелях робили Береш ящик, піднімаєш, а з нього дно випадає і ті снаряди тобі на ноги падають…
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23.02.2023 04:48 Відповісти
антикваріат.думаю в такому ж стані рашистська ядерна пугалка
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23.02.2023 07:25 Відповісти
Реальная ситуация - хрен знает. Наверняка там почти всё сгнило. Но одну бiмбу для показухи держать всё таки может.
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23.02.2023 09:28 Відповісти
най Господь допомогає і береже всіх тих хто кацапню нищіть.
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23.02.2023 04:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W3q8Od5qJio&list=RDEMNfxU2Vk5xtTODj0ixpqOsQ&start_radio=1 Rammstein
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23.02.2023 05:51 Відповісти
 
 