Авіація та артилерія ЗСУ протягом 22 лютого уразили 12 районів зосередження окупантів і техніки, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації ЗСУ по окупантах протягом 22 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 лютого авіація ЗСУ завдала 4 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб