Авіація та артилерія ЗСУ протягом 22 лютого уразили 12 районів зосередження окупантів і техніки, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації ЗСУ по окупантах протягом 22 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника".
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Urs
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Bob Fayn
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